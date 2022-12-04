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Как охотятся сомы из-под воды

Сомов не зря прозвали пресноводными акулами. Может, вид у них и не такой грозный, зато повадки точно не самые дружелюбные.

Как охотятся сомы из-под воды

Реакция сома при охоте молниеносная. Он только кажется неповоротливым, а на самом деле сому чаще всего хватает одного броска. Сомы очень часто охотятся даже на птиц, неосмотрительно приводнившуюся неподалеку от места охоты.

Как охотятся сомы из-под воды

Бывали случаи и атаки сомов на людей. Впрочем, проглотить человека сом все же не сможет. Но истории об утаскивании под воду существуют. Заметьте, мы пока говорим только об обычных сомах.

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Как охотятся сомы из-под воды

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Как охотятся сомы из-под водыПодписаться на мой Instagram

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