Как охотятся сомы из-под воды

Сомов не зря прозвали пресноводными акулами. Может, вид у них и не такой грозный, зато повадки точно не самые дружелюбные.







Реакция сома при охоте молниеносная. Он только кажется неповоротливым, а на самом деле сому чаще всего хватает одного броска. Сомы очень часто охотятся даже на птиц, неосмотрительно приводнившуюся неподалеку от места охоты.







Бывали случаи и атаки сомов на людей. Впрочем, проглотить человека сом все же не сможет. Но истории об утаскивании под воду существуют. Заметьте, мы пока говорим только об обычных сомах.



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