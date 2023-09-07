Малоизвестные фотографии «короля футбола» XX века легендарного Пеле

Пеле — легендарный бразильский атакующий полузащитник и единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок. В 7 лет Пеле начал выступать за местную детскую команду, где отличался очень зрелищной и результативной игрой, а в 15 лет вышел на большую футбольную арену...