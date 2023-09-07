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Малоизвестные фотографии «короля футбола» XX века легендарного Пеле


Малоизвестные фотографии «короля футбола» XX века легендарного Пеле


Пеле — легендарный бразильский атакующий полузащитник и единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок. В 7 лет Пеле начал выступать за местную детскую команду, где отличался очень зрелищной и результативной игрой, а в 15 лет вышел на большую футбольную арену...



1. Бразильские футболисты



Пеле с товарищами по команде в 1957 году.

Пеле с товарищами по команде в 1957 году.


Пеле — легендарный бразильский атакующий полузащитник и единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок. В 7 лет Пеле начал выступать за местную детскую команду, где отличался очень зрелищной и результативной игрой. В то время команду тренировал бывший игрок сборной Бразилии Валдемар де Брито, что во многом предопределило дальнейшую судьбу футболиста. В 15-летнем возрасте Пеле вошёл в состав впоследствии всемирно известного клуба «Сантос».

2. Медики осматривают Пеле



Пеле, получивший травму колена, которая не позволила ему участвовать в первых двух играх Кубка мира.

Пеле, получивший травму колена, которая не позволила ему участвовать в первых двух играх Кубка мира.


В сентябре 1956 года Пеле впервые вышел на поле в официальном матче против «Коринтианса» и забил первый гол. За все время выступлений за «Сантос» легендарный футболист 11 раз выигрывал титул чемпиона штата Сан-Паулу и столько же раз становился лучшим бомбардиром турнира. Пеле шесть раз выигрывал Кубок Бразилии, дважды Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок.

3. Бразильская сборная



Бразильская сборная перед матчем со сборной Советского Союза.

Бразильская сборная перед матчем со сборной Советского Союза.


Дебют Пеле в национальной сборной оказался столь же впечатляющим, как и первые выступления за «Сантос», хотя на соревнования он приехал травмированным. В игре против сборной СССР новичок вышел в стартовом составе своей команды.

4. Стратег



Король футбола за настольной игрой.

Король футбола за настольной игрой.


15 июня 1958 года Пеле стал самым молодым участником чемпионатов мира, этот рекорд принадлежал ему в течение 24 лет. В четвертьфинале Бразилия играла против Уэльса. На 66-ой минуте Пеле открыл счёт и забил единственный гол в матче. Бразилия вышла в полуфинал, и Пеле вписал своё имя в книгу рекордов, как самый молодой игрок, когда-либо забивший гол на чемпионате мира.

5. Первый гол



На 66-ой минуте Пеле открыл счёт и забил единственный гол в матче.

На 66-ой минуте Пеле открыл счёт и забил единственный гол в матче.


24 июня Пеле забил три мяча, в результате сборная Бразилии обыграла сборную Франции со счётом 5:2. Французский футболист Жюст Фонтен, обладатель рекорда по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира позже сказал: «Когда я увидела игру Пеле, то почувствовал, что мне пора на заслуженный отдых».

6. Хет-трик


Пеле забивает первый из трёх голов 24 июня.


Пеле забивает первый из трёх голов 24 июня.


29 июня Бразилия встретилась на чемпионате с принимающей страной – Швецией. Хозяева турнира забили первый гол на четвёртой минуте матча, но Бразилия перехватила инициативу и дважды забила мяч в ворота соперников.

7. Гол в ворота Франции



Пеле забивает второй гол в ворота Франции.

Пеле забивает второй гол в ворота Франции.


На чемпионатах мира 1962 и 1966 он не смог полностью проявить себя на поле из-за травм. Финальный турнир 1970 стал триумфальным для всей команды, состав которой на этом чемпионате многие эксперты считают сильнейшим за всю историю сборной Бразилии. Бразильские футболисты, в третий раз выигравшие приз Жюля Риме, получили право навечно оставить его у себя, а Пеле после победы сборной в Мексике стал единственным в истории трижды чемпионом мира по футболу.

8. На первой полосе



Чтение газеты перед матчем со Швецией.

Чтение газеты перед матчем со Швецией.


В 1977 году Пеле собрал огромную коллекцию наград и титулов, сыграл прощальный матч и завершил футбольную карьеру. В 1994 году он стал послом ЮНЕСКО, а в 1995 году министром спорта Бразилии.

9. Перед финальным поединком



Отдых во время тренировки.

Отдых во время тренировки.


Пеле говорил:«Каждый ребенок во всем мире, который играет в футбол, хочет быть Пеле. У меня есть большая ответственность показать им не только как быть похожим на футболиста, но и как быть похожим на человека».

10. Король футбола и король Швеции



Перед началом финального матча Кубка мира.

Перед началом финального матча Кубка мира.



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Малоизвестные фотографии «короля футбола» XX века легендарного Пеле

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Малоизвестные фотографии «короля футбола» XX века легендарного ПелеПодписаться на мой Instagram
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