Малоизвестные фотографии «короля футбола» XX века легендарного Пеле

Пеле — легендарный бразильский атакующий полузащитник и единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок. В 7 лет Пеле начал выступать за местную детскую команду, где отличался очень зрелищной и результативной игрой, а в 15 лет вышел на большую футбольную арену...
1. Бразильские футболисты
Пеле с товарищами по команде в 1957 году.
Пеле — легендарный бразильский атакующий полузащитник и единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок. В 7 лет Пеле начал выступать за местную детскую команду, где отличался очень зрелищной и результативной игрой. В то время команду тренировал бывший игрок сборной Бразилии Валдемар де Брито, что во многом предопределило дальнейшую судьбу футболиста. В 15-летнем возрасте Пеле вошёл в состав впоследствии всемирно известного клуба «Сантос».
2. Медики осматривают Пеле
Пеле, получивший травму колена, которая не позволила ему участвовать в первых двух играх Кубка мира.
В сентябре 1956 года Пеле впервые вышел на поле в официальном матче против «Коринтианса» и забил первый гол. За все время выступлений за «Сантос» легендарный футболист 11 раз выигрывал титул чемпиона штата Сан-Паулу и столько же раз становился лучшим бомбардиром турнира. Пеле шесть раз выигрывал Кубок Бразилии, дважды Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок.
3. Бразильская сборная
Бразильская сборная перед матчем со сборной Советского Союза.
Дебют Пеле в национальной сборной оказался столь же впечатляющим, как и первые выступления за «Сантос», хотя на соревнования он приехал травмированным. В игре против сборной СССР новичок вышел в стартовом составе своей команды.
4. Стратег
Король футбола за настольной игрой.
15 июня 1958 года Пеле стал самым молодым участником чемпионатов мира, этот рекорд принадлежал ему в течение 24 лет. В четвертьфинале Бразилия играла против Уэльса. На 66-ой минуте Пеле открыл счёт и забил единственный гол в матче. Бразилия вышла в полуфинал, и Пеле вписал своё имя в книгу рекордов, как самый молодой игрок, когда-либо забивший гол на чемпионате мира.
5. Первый гол
На 66-ой минуте Пеле открыл счёт и забил единственный гол в матче.
24 июня Пеле забил три мяча, в результате сборная Бразилии обыграла сборную Франции со счётом 5:2. Французский футболист Жюст Фонтен, обладатель рекорда по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира позже сказал: «Когда я увидела игру Пеле, то почувствовал, что мне пора на заслуженный отдых».
6. Хет-трик
Пеле забивает первый из трёх голов 24 июня.
29 июня Бразилия встретилась на чемпионате с принимающей страной – Швецией. Хозяева турнира забили первый гол на четвёртой минуте матча, но Бразилия перехватила инициативу и дважды забила мяч в ворота соперников.
7. Гол в ворота Франции
Пеле забивает второй гол в ворота Франции.
На чемпионатах мира 1962 и 1966 он не смог полностью проявить себя на поле из-за травм. Финальный турнир 1970 стал триумфальным для всей команды, состав которой на этом чемпионате многие эксперты считают сильнейшим за всю историю сборной Бразилии. Бразильские футболисты, в третий раз выигравшие приз Жюля Риме, получили право навечно оставить его у себя, а Пеле после победы сборной в Мексике стал единственным в истории трижды чемпионом мира по футболу.
8. На первой полосе
Чтение газеты перед матчем со Швецией.
В 1977 году Пеле собрал огромную коллекцию наград и титулов, сыграл прощальный матч и завершил футбольную карьеру. В 1994 году он стал послом ЮНЕСКО, а в 1995 году министром спорта Бразилии.
9. Перед финальным поединком
Отдых во время тренировки.
Пеле говорил:«Каждый ребенок во всем мире, который играет в футбол, хочет быть Пеле. У меня есть большая ответственность показать им не только как быть похожим на футболиста, но и как быть похожим на человека».
10. Король футбола и король Швеции
Перед началом финального матча Кубка мира.
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