Как бы пользой не навредить, или 5 стойких заблуждений о здоровом питании

«Фрукты - это здоровье», «ужин нужно отдать врагу», »дробное питание спасёт ЖКТ»... А действительно ли всё именно так обстоит? Нет ли подводных камней в таких утверждениях? Данный материал собрал пять наиболее жизнеспособных мифов, которые наше тело порой не лечат, а калечат.
1. «Фрукты и овощи - это сплошное здоровье и долголетие»
Термически обработанный картофель занимает второе место по содержанию сахара после... сахара. / Фото: yandex.ru
Вашему вниманию представляется реальная невесёлая история, рассказанная приятельницей (назовём её N) вашей покорной слуги, уроженкой Беларуси, проживающей в Канаде c 2008 года. Когда началась пандемия, в Канаде случился строгий локдаун. N. решила, находясь всё время дома, всячески укреплять свой иммунитет и приняла решение налегать на фрукты и овощи. Но что-то пошло совсем не так. После употребления 5 порций фруктов, овощей и ягод в сутки через 3 месяца N. набрала 25 килограммов веса и стала чувствовать себя очень плохо: слабость, головокружения, забывчивость, предобморочные состояния.
Она прошла полное обследование, и результаты оказались плачевными: из-за злоупотребления сахаром (во фруктах их достаточно много!!!) у неё случилась инсулинорезистентность. Это снижение чувствительности инсулинозависимых клеток к действию инсулина с последующим нарушением метаболизма глюкозы и поступления ее в клетки. Пострадали поджелудочная и печень.
N. пришлось сесть на строгую диету вообще без глюкозы, круглосуточно носить на плече портативный глюкометр-пуговичку, а также посещать группу анонимных сахарозависимых. Спустя год удалось сбросить 10 кг, улучшить работу поджелудочной и печени. Но вернуться к употреблению сладкого уже не получится - иначе диабет. Из впечатлении N. приведу фразы, которые во время встреч, истерически плача, говорят сахарозависимые в вынужденном (из-за приобретённого заболевания) завязе: «Я не понимаю, как жить дальше, мне кажется, что жизнь потеряла смысл, я всё время думаю о сладком, не хочу вставать из постели по утрам, зная, что мне это больше нельзя». Выводы делайте сами!
Приведём гликемический индекс некоторых фруктов и овощей (беря за основу тот факт, что больше всего сахарозы - 100 единиц - в самом сахаре):
- жареный картофель - 95,
- морковь - 85,
- арбуз - 71,
- виноград - 46,
- апельсины - 46,
- яблоки - 42.
2. «Дробное и частое питание - залог здоровья ЖКТ»
Дробное питание. / Фото: calenda.ru
Да, большинство квалифицированных диетологов и гастроэнтерологов дают пациентам такой пространный совет. Однако не следует, слепо и бездумно выполняя рекомендацию, ожидать немедленного похудения и избавления от проблем с пищеварением. Специалисты, как правило, имеют дело с людьми, которые вообще не знакомы с культурой пищевого поведения: не завтракают, обедают чем Бог пошлёт (обычно Господь посылает фаст-фуд, бутерброды и печеньки), а затем наедаются на ночь громадной порцией комплексного обеда.
При этом перерывы между приёмами пищи могут достигать чуть ли не 8 часов. Когда же специалист советует питаться часто, исполнительные товарищи начинают ежечасно забрасывать в желудок еду. А это не менее вредно: желудок и другие отделы, переварив порцию пищи, тоже должны отдыхать. Оптимальный промежуток между приёмами пищи - 4 часа. А "небольшая порция" - это отнюдь не печенька/конфета/3 орешка и т.п., а полноценная порция сбалансированной в плане БЖУ еды.
3. «Ужин отдай врагу», или «Кушать после шести вредно»
Нельзя?.. / Фото: syl.ru
Банально и говорено 1000 раз: это наши прабабушки ложились спать в 9, а то и в 8 часов вечера, поэтому и возникла в 20 веке рекомендация не кушать за два часа до сна. Если современный работающий человек активно проводит вечер и даже в полночь выполняет работу за компьютером или по дому, а спать ложится ближе к 2 часам ночи, то ужин в полночь гораздо предпочтительнее голодания с 18.00, поскольку выделившийся желудочный сок, не использованный по назначению, как минимум, будет раздражать слизистую желудка, провоцируя гастрит.
4. «Если повышен холестерин, исключить жиры животного происхождения»
Что, никогда??? / Фото: yandex.ru
Это очень опасный для здоровья миф. Как известно, доктор, открывший холестерин и, боясь за свои сосуды, полностью исключивший из рациона холестериносодержащие продукты, спровоцировал в собственном организме гиперхолестеринемию. Парадокс в том, что с пищей в организм поступает максимум 20 % жиров (экзогенный холестерин). А 80% вырабатывается самим организмом (эндогенный холестерин). Если жёстко ограничить употребление животных жиров, наша печень, почувствовав неладное, выработает гораздо больше холестерина, усугубив положение. Итак, никаких жёстких диет и обезжиренных молочных продуктов. Золотая середина - верное решение. Молоко и кефир - до 1,5 % жирности, творог - 5 %, сметана - 10 %. Свинину кушать не чаще раза в 1-2 недели, с курицы перед приготовлением снимать шкурку. Не более 2 яичных желтков в неделю. Ну, и, конечно, не кушать столовой ложкой красную и чёрную икру!
5. «Обезжиренная молочка полезна, ведь там нет опасного жира»
Нет! Это не панацея! / Фото: yandex.ru
Когда продукт обезжиривается, то его срок годности в разы уменьшается. Чтобы увеличить срок годности продукта производители используют искусственные жиры, которые никакой пользы (кроме вреда) вашему организму не приносят. Низкая калорийность обезжиренных продуктов не более чем миф. Не бывает полностью обезжиренных продуктов, хоть 0.5% жирности, но там будет. Чтобы улучшить вкусовые качества обезжиренных продуктов, производители добавляют в свою якобы «здоровую» продукцию множество подсластителей, стабилизаторов и добавок для улучшения вкуса. В итоге о натуральности обезжиренного питания можно забыть. Плюс каждая добавка имеет свою энергоемкость. Жирный и обезжиренный продукты будут практически одинаковыми по энергоемкости. Только первый будет натуральным, второй - нет.
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