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Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


Девочки-подростки в модных платьях 1860-х годов.

Девочки-подростки в модных платьях 1860-х годов.

1860-е годы – это эпоха кринолинов. Именно в то время платья стали меняться: верхние обручи «ужались», а юбки стали шире. Часто юбка плавно расширялась внизу и ниспадала, а шлейф волочился по земле. Постепенно юбки перестали были такими широкими, как прежде. В этом обзоре фотографии юных девушек того времени в кринолинах. До чего же они очаровательны!

1. Девушка в светлом повседневном платье с кринолином


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

2. С 1863 года в моду вошла новая форма кринолина, что повлияло на крой нижней части платья


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

3. Молодая леди в платье с широким поясом и оборками у плеч


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

4.Принцесса Елена Великобританская в платье с кринолином и кружевной шалью


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

5. Девушка-подросток в клетчатом платье с широким кружевным воротничком


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

6. Принцесса Луиза у прялки в скромном повседневном платье, декорированном рюшами


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

7. Девушка в платье с белым воротничком из кружева, закрытым на шее небольшой брошью


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

8. Юная леди в контрастном платье с оборками по низу юбки


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

9. Кружевная шаль в 1860-х годах модным аксессуаром дамского туалета


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

10. Глухой цельнокроеный лиф платья декорировался пуговицами и бантами


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

11. Девушка в платье с платье с широкой колоколообразной юбкой на кринолине


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

12. Юная дама в платье с клетчатым узором, который был модным вплоть до 1865 года


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

13. Платье французской девушки дополнено шляпкой и накидкой


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

14. Чикагская модница в дневном платье с широкими рукавами и лифом, декорированным большими пуговицами


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

15. Девушка с кудрями в платье темного тона с мелкими рюшами на рукавах и поясе


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

16. Англичанка мисс Луиза Уилт в платье с лифом, украшенным бахромой


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

17. Молодая леди в платье с полными рукавами, оканчивающимися манжетами


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

18. Девушка в платье с небольшим корсетом и декорированными рукавами


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

19. Повседневные платья отличалось скромностью, в отличие от декольтированных вечерних нарядов


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

20. Молодая американка в платье с приспущенными рукавами и широким поясом-корсетом


Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х


 

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Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-х

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Эпоха кринолинов: 20 ретро фотографий девочек-подростков в модных платьях 1860-хПодписаться на мой Instagram
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