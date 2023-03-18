Любимые отели знаменитостей

Путешествия по всему миру – неотъемлемая часть звездной жизни. Концерты, съемки, премьеры. Не удивительно, что звездам время от времени нужен простой отдых. Как правило звезды проводят в отелях больше времени чем у себя дома. И естественно у них есть свои любимые отели и гостиницы.
Shangri-La’s Le Touessrok.
Этот отель на острове Маврикий имеет несколько ресторанов с прекрасной кухней и внимательным обходительным персоналом. Рядом с отелем прекрасные белые песчаные пляжи. Один из любимых отелей супермодели Твигги.
Amanyara, о-ва Тёркс и Кайкос.
Этот отель имеет домашнюю атмосферу. Также там очень вкусная кухня. Любимый отель певицы Леоны Льюис.
W Retreat & Spa Maldives.
Отель расположен на крошечном острове Фесду. Мягкий и нежный песок и невероятная тропическая красота ждет вас в этом месте. Любимый отель модели Пикси Гелдоф.
Crown Towers Melbourne, Австралия.
Прекрасный отель с казино. Этот отель еще называют вторым Лас-Вегасом. Это любимый отель повара Хестона Блументала. Из этого следует, что кухня там такая же отменная.
Дантон Хот-Спрингс, штат Колорадо.
Отель расположен близ водопада и горячих источников. Раньше это был шахтерский городок. Чтобы сохранить дух того времени, все домики остались оригинальными. Истинное блаженство можно испытать глядя на заказ греясь в горячих источниках. Любимый отель модели Дэвида Ганди.
Beverly Wilshire, Калифорния.
В этом отеле хвалят кровати. Вы спите будто на облаке и точно не захотите вставать. Несмотря на довольно большой размер, отель имеет домашнюю уютную атмосферу. Любимый отель певицы Алишы Диксона.
Музей Art Hotel, Веллингтон, Новая Зеландия.
Номера в этом отеле напоминают дорогие квартиры. Также вы можете заказать индивидуальную еду. Любимый отель актера Билли Бойда.
Отель Raphael, Париж.
Очень тихий и не слишком большой отель с очень милой атмосферой. Любимый отель Джона Малковича.
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