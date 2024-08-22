«Королева крика» Фэй Рэй: как «девушка Кинг-Конга» стала заложницей одной роли

Фэй Рэй, *первая девушка* Кинг-Конга | Фото: kinomania.ru
Знаменитая в 1930-х гг. голливудская актриса Фэй Рэй, со дня рождения которой 15 сентября исполняется 109 лет, стала известна во всем мире благодаря главной роли в фильме «Кинг-Конг» (1933). Конечно, роль девушки, в которую влюбляется гигантская горилла, была не самой любимой в творческой биографии актрисы, но стала для нее знаковой и закрепила за ней амплуа «королевы крика» – красотки, убегающей от монстров в фильмах ужасов.
Голливудская звезда 1930-х гг. Фэй Рэй | Фото: facecollection.ru
Кадр из фильма *Кинг-Конг*, 1933 | Фото: facecollection.ru
Фэй Рэй дебютировала в кино в 16 лет, в немой картине «Бензиновая любовь» (1923), а в течение следующих 5-ти лет сыграла еще в 25 немых фильмах. Она стала популярной после того, как исполнила главную роль в картине «Медовый месяц» (1928). Образ бедной девушки, соблазненной и брошенной богатым любовником, пришелся зрителям по душе. После этого Фэй Рэй стали часто приглашать на главные рои – в основном, девушек, попавших в беду. Она превратилась в настоящую звезду Голливуда, ее партнерами в ряде фильмов были Гари Купер, Рональд Колман, Фредрик Марч и другие знаменитости.
*Королева крика* Фэй Рэй | Фото: liveinternet.ru и kinopoisk.ru
Кадр из фильма *Кинг-Конг*, 1933 | Фото: blog.trud.ru
Но мировая известность пришла к ней в 1933 г., когда продюсер Мэрион Купер предложил ей сняться вместе с самым громадным и страшным героем Голливуда. «Я почему-то решила, что речь идет о Кларке Гейбле», – позже вспоминала актриса. Но ее партнер оказался куда менее привлекательным – это была гигантская горилла Кинг-Конг. Ради этой роли Фэй Рэй перекрасилась из брюнетки в блондинку, именно такой ее и запомнили.
Голливудская звезда 1930-х гг. Фэй Рэй | Фото: radikal.ru и kino-teatr.ru
Фэй Рэй, *первая девушка* Кинг-Конга | Фото: ice-ti.livejournal.com
*Королева крика* Фэй Рэй | Фото: facecollection.ru и kinomania.ru
В автобиографии актриса признавалась: «Я получила за роль в фильме 10 тысяч долларов (общий бюджет фильма был 680 тысяч долларов). Однако десятинедельная работа, как было предусмотрено в контракте, растянулась на десять месяцев». 10 месяцев съемок увенчались феноменальным успехом – зрители шли на «Кинг-Конга» толпами.
Кадр из фильма *Кинг-Конг*, 1933 | Фото: afisha.ru
Одна из самых популярных голливудских актрис 1930-х гг. | Фото: liveinternet.ru
Эта роль сделала Фэй Рэй культовым персонажем в истории массового кино. Критики писали, что никто еще так драматично не кричал, как девушка, убегающая от гориллы. Ее назвали первой «королевой крика» в звуковом кинематографе. Актриса сначала не испытывала восторга от того, что все ассоциируют ее имя исключительно с Кинг-Конгом, но когда она поняла, что фильм стал классикой Голливуда – смирилась с этим.
Кадр из фильма *Кинг-Конг*, 1933 | Фото: ice-ti.livejournal.com
Фэй Рэй, *первая девушка* Кинг-Конга | Фото: ice-ti.livejournal.com
Кадр из фильма *Кинг-Конг*, 1933 | Фото: kinomania.ru
В 1930-х гг. Фэй Рэй продолжала играть в вестернах, мелодрамах и фильмах ужасов. Она снималась у Фрэнка Капра, Майкла Кертиса и Альфреда Хичкока. Однако самой запоминающейся ролью все же оставалась «девушка Кинг-Конга». В 1942 г. актриса вышла замуж и решила завязать с кинематографом. Но в 1953 г. Фэй Рэй вынуждена была вернуться в кино из-за болезни мужа и нужды в деньгах. Она снялась еще в десятках фильмов, играла в телесериалах, даже писала пьесы для региональных театров, но так и осталась заложницей одной роли.
Кадр из фильма *Кинг-Конг*, 1933 | Фото: kinomania.ru
Фэй Рэй, *первая девушка* Кинг-Конга | Фото: kinopoisk.ru
Фэй Рэй на съемках фильма | Фото: ice-ti.livejournal.com
Сама же она своей самой значительной и самой любимой ролью считала работу в фильме «Свадебный марш» (1928). А в автобиографии Фэй Рэй признавалась в том, что ее «ее настоящая жизнь была гораздо интересней и насыщенней, чему у героев, которых она играла».
*Королева крика* Фэй Рэй | Фото: blog.trud.ru
Афиши фильма *Кинг-Конг*, 1933 | Фото: blog.trud.ru
В одной из сцен Кинг-Конг забирается на верхушку Empire State Building в Нью-Йорке, и с тех пор это здание также ассоциировалось со знаменитым фильмом. Когда в 1991 г. отмечали 60-летний юбилей Empire State Building, Фэй Рэй была в числе приглашенных. 10 августа 2004 г., спустя 2 дня после смерти актрисы, освещение в здании было погашено на 15 минут в память о ней. А Кинг-Конг пережил свою «первую девушку» и выдержал еще несколько ремейков.
Голливудская звезда 1930-х гг. Фэй Рэй | Фото: radikal.ru
Одна из самых популярных голливудских актрис 1930-х гг. | Фото: artpokaz.com
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