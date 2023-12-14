Какие аттракционы в СССР пользовались особой любовью детей и взрослых

Одним из самых любимых развлечений советских детей (да и взрослых тоже) был поход в парк культуры и отдыха для катания на аттракционах. Это был способ получить яркие впечатления, которые оставались в памяти надолго. Выпускал эти агрегаты Ейский механический завод, который так и назывался — «Аттракцион». К сожалению, в 2016 году он прекратил свое существование. Но люди старшего поколения до сих пор с восторгом вспоминают суперпопулярные развлечения. Всего десять, двадцать или тридцать копеек, и тебя уносит в счастливый мир смеха, движения и радостного ужаса.
Колесо обозрения, или чертово колесо, и «Сюрприз» для смелых, который называли «тошнилкой»
На «Сюрпризе» катались только смельчаки. /Фото: orel-story.ru
Когда в СССР гостил Луна-парк из Чехословакии, где устанавливали знаменитые американские горки, это событие было радостным для многих семей. Но и в остальное время народ был не прочь прокатиться на аттракционах. Например, на «чертовом колесе». Так в народе прозвали колесо обозрения. Усевшись на пластиковое кресло в разноцветную кабинку под зонтиком, люди совершали в воздухе круг и осматривали окрестности с высоты птичьего полета.
Такой аттракцион устанавливали практически во всех парках. Обычно отдыхающие поднимались на высоту 25 метров, но были и исключения. К примеру, посетив Измайловский парк в Москве, люди получали возможность проверить свои нервы, прокатившись на колесе высотой пятьдесят метров. Оно работало с 1957 года, и было открыто в честь Фестиваля молодежи.
Один из аттракционов в народе с юмором прозвали «тошнилка». Он очень привлекал любителей экстрима. Речь о знаменитом «Сюрпризе», который представлял собой центрифугу под углом 65 градусов, вращающуюся на большой скорости. По бокам стояли люди, прижавшись к пластиковым спинкам. Такой странный способ развлечься был доступен детям с 14 лет и стал устанавливаться в парках с 1974 года.
Тошнилкой его называли неспроста. Когда агрегат начинался крутиться на высокой скорости, не у всех выдерживал вестибулярный аппарат. Люди старались отойти подальше от «»Сюрприза». Так как многих катающихся просто тошнило. Правда, некоторые граждане, наоборот подходили поближе, чтобы собрать железные деньги, вылетевшие из карманов рисковых отдыхающих.
Электрический автодром для будущих гонщиков
Автодром просто притягивал к себе мальчишек и девчонок.
Обожали дети и электрический автодром, который давал возможность почувствовать себя гонщиком, перенестись в любимый фильм, и просто пошалить, сталкиваясь с машинками, которые ехали рядом. Допускались к такому развлечению подростки после четырнадцати лет, а те дети, которым уже исполнилось восемь лет могли ехать как пассажиры. Для безопасности машинки были оборудованы резиновыми бамперами.
Маленькие машины были оснащены колесами, обутыми в тонкопрофильную резину, а питание подавалось через электрическую контактную решетку, нависавшую над всей площадью автодрома и через пол. Токосъемник устанавливался на палке-шесте и прикреплялся к машинке.
На таком автомобильчике легко было развить скорость до десяти километров в час. Управление было предельно простым — педаль газа, которой и регулировалась скорость. При помощи руля можно было выкрутить переднее колесо аж на 360°. Длился сеанс всего пять минут, а детям казалось, что это одна секунда.
Над автодромом располагалась крыша, которая предотвращала замыкания в дождливую погоду. Особый шик аттракциону придавали искры, которые проскакивали под машинками и на потолке. Это было действительно весело и очень интересно. Возможно, многие люди выбрали будущую профессию после посещения автодрома.
Любимые карусели: «цепочки», «Орбита» и силовые качели
Карусель «Ветерок», СССР. /Фото: fotki29.ru
Очень привлекала детей карусель «Вихрь» или «Ветерок», которая представляла собой ажурный зонт большого диаметра, к которому были подвешены на цепочках одноместные сидения. Такую карусель можно было увидеть в знаменитом фильме «Неуловимые мстители». Именно на ней летел по кругу Яшка-цыган, отстреливаясь от белогвардейцев.
Когда агрегат начинал вращаться, люди взлетали высоко над землей. Это было весело и страшно так как как сиденья раскачивались на цепях, а некоторые особенно «хулиганистые» подростки старались дотронуться до кресла впереди и всячески путали цепочки, чтобы дополнительно раскрутиться.
Еще одна популярная карусель, у которой были подвесные сиденья — «Орбита». Она имела современный космический дизайн. Сиденья с зонтиками при подъеме крутились, а наклон составлял не менее 45 градусов. Дети летели над деревьями, порой визжа от восторга. «Орбита» пришла на смену более простой «Ромашке» и набрала популярность в восьмидесятых годах. Прокатиться могли дети после десяти лет, а если им еще не исполнилось двенадцать, то требовалось сопровождение родителей. Перед каруселью всегда стояли очереди из желающих проверить свои нервы. Когда «Орбита» начинала вращение, раздавался сильный рев, который можно было сравнить с шумом от взлетающего с полосы самолета.
Карусель «Орбита», СССР. /Фото: i.pinimg.com
Потренироваться в ловкости и силе можно было на механических силовых качелях. Забравшись в клеть, которая напоминала обычный лифт, следовало привести устройство в движение при помощи приседаний и активных движений корпусом. Смотритель наблюдал за отдыхающими и тормозил качели только в том случае, когда они нарушали правила. На таких аттракционах обычно качались вдвоем, причем дети до двенадцати лет не допускались. Если как следует постараться, можно было сделать полный круг, но это было непросто. В народе качели называли клетками или же лифтами. Не менее востребованными были качели в виде лодок. Забравшись на них вдвоем, следовало раскачивать агрегат, приседая и прилагая значительные усилия. Некоторым удавалось поставить лодки почти вертикально. Внизу был предусмотрен тормоз, который смотритель выдвигал, если дети слишком шалили.
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