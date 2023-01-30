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Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

Невероятно талантливый дизайнер Дэнни Эванс использует магию Фотошопа, чтобы помочь вам взглянуть на привычные вещи под другим углом. Фактрум предлагает подборку его работ.

1. Брэд Питт и Анджелина Джоли

Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги


2. Ким Кардашьян и Канье Уэст

Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

3. Рианна

Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

4. Бритни Спирс

Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

5. Дженнифер Энистон

Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

6. Джонни Депп

Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

7. Мадонна

Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

8. Дэвид и Виктория Бэкхемы

Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

9. Сара Джессика Паркер

Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

10. Том Круз

Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

11. Майли Сайруз

Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

12. Jay-Z и Бейонсе

Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

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Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги

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Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньгиПодписаться на мой Instagram

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