Невероятно талантливый дизайнер Дэнни Эванс использует магию Фотошопа, чтобы помочь вам взглянуть на привычные вещи под другим углом. Фактрум предлагает подборку его работ.
1. Брэд Питт и Анджелина Джоли
2. Ким Кардашьян и Канье Уэст
3. Рианна
4. Бритни Спирс
5. Дженнифер Энистон
6. Джонни Депп
7. Мадонна
8. Дэвид и Виктория Бэкхемы
9. Сара Джессика Паркер
10. Том Круз
11. Майли Сайруз
12. Jay-Z и Бейонсе
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Как бы выглядели американские звёзды, если бы не их деньги
Невероятно талантливый дизайнер Дэнни Эванс использует магию Фотошопа, чтобы помочь вам взглянуть на привычные вещи под другим углом. Фактрум предлагает подборку его работ.
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