Как воевал кровожадный граф Дракула и чем превосходил врагов

Ранние годы

Слева направо: Портрет Дракулы, XVI век, замок Амбрас, Инсбрук, Австрия. \ Портрет-миниатюра Дракулы, XVI век, Музей истории искусств, Вена.

Дом Графа Дракулы в Сигишоаре. \ Фото: diletant.media.

Военные кампании

Эдирне — столица Османской империи вплоть до второй половины XV века. \ Фото: blogspot.com.

Ночная атака, Теодор Аман, 1891 год. \ Фото: google.com.

Бояре, застигнутые на пиру посланцами Влада Цепеша, Теодор Аман. \ Фото: viatacaocarciuma.ro.

Слева направо: Памятник королю Венгрии Матьяшу I в г. Коложваре (ныне Клуж-Напока, 1900 год), скульптор Я. Фадруж. \ Матьяш Хуньяди.

Великий стратег

Влад Цепеш и турецкие послы, Теодор Аман, 1861-1864 годы. \ Фото: d.ibtimes.co.uk.

Портрет Дракулы из галереи Эстерхази, XVIII век. \ Фото: i.pinimg.com.

Слева направо: Янош Хуньяди — политический противник Дракулы. \ Страница из памфлета о Дракуле, переиздание 1499 года.

Армия и вооружение

Влад Цепеш на коне. \ Фото: diletant.media.

Влад Цепеш и его армия. \ Фото: moviesandmania.com.