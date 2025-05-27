10 небанальных овощей, который может вырастить на своём огороде каждый дачник

1. Скорцонера испанская

Тоже съедобна /Фото:ozon.ru

2. Вигна Китайская

Если надоела стручковая фасоль /Фото:russian.alibaba.com

3. Китайская листовая капуста

Универсальная зелень /Фото:megamarket.ru

4. Батат

Сладкий картофель /Фото:storage.googleapis.com

5. Баклажан

Более привычный овощ /Фото:seedway23.ru

6. Паслён эфиопский

Паслён /Фото:abekker.ru

7. Кивано

Из него можно сделать даже напиток /Фото:dzen.ru

8. Брюква

Брюква /Фото:hozjain.ua

9. Абельмош съедобный

Похож на перец но совсем не острый /Фото:za.pinterest.com

10. Портулак огородный

Тоже можно есть /Фото:wildflowersprovence.fr