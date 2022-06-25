Алхимия – удивительная «наука», прошедшая сквозь века

В поисках вечной молодости, благородного золота и философского камня ученые мужи древности тратили много сил и энергии, изучая алхимию – одну из древнейших наук. Кто же тот человек, который все же смог получить золото?













Гравюра на дереве, изображающая Райский сад, оккультные и алхимические символы.



Алхимия – одна из двух самых древних наук, известных всему миру. Она берет начало в безвестности доисторических времен. Халдеи, финикийцы и вавилоняне были знакомы с принципами алхимии. Вместе с астрологией ее практиковали в Греции и Риме; это была основная наука у египтян.



Древние люди считали алхимию Божьим откровением, с помощью которого можно вернуть утраченные способности. Когда будут постигнуты тайны алхимии, проклятие запретного плода исчезнет и люди снова смогут жить в Райском саду.







Гермес Трисмегист – языческий бог, которого не отвергла христианская церковь. Гравюра 1624 года.



Считалось, что алхимию открыл человеку таинственный египетский полубог Гермес Трисмегист. Этой фигуре египтяне приписывают авторство всех видов искусства и науки. В честь него все научные знания древности были собраны под общей доктриной герметизма.







Совершенствование работы, раскрашенная вручную гравюра в Compendium alchymist(ae) novum sive Pandora Иоганна Михаэля Фауста, 1706 год.

Солнце и Луна, олицетворяющие мужское и женское начала в алхимии.Алхимия – это «научное» и философское учение о превращении одних вещества в другие. Она также изучала то, как вещества и их превращения связывались с магией и астрологией. Люди, которые занимались алхимией, назывались алхимиками. Большинство из них проводили годы в тщетных попытках превратить свинец и ртуть в благородное золото. Но главной их целью всегда был поиск философского камня – субстанции, намного более ценной. Считается, что из него можно приготовить «эликсир молодости», который вылечит любую болезнь и даже вернет человеку молодость. В наше время эту фразу используют в рекламных целях как панацею от всех болезней.Пример алхимических записей.Тело в алхимической лаборатории, гравюра в Physica subterranea Йоахима Бехера, 1738 год.Алхимики считали, что вещества, разум, философия, религия, магия и астрология тесно связаны друг с другом. И нужно было только отыскать эту связь. Алхимики пытались понять одно через понимание другого, используя систему символов. Для постороннего глаза эти символы не поддаются расшифровке. Но для тех, кто изучал алхимию, это закодированные формулы , элементы, планеты, металлы и ингредиенты. Обозначения используются столетиями и имеют тайный, мистический подтекст.Для средневековых обывателей алхимики и окружающая их обстановка мистики и секретов были чем-то завораживающим. Гравюры и картины тех лет заполнены символами. Значки планет и металлов соседствуют с человеческими черепами и костями.Алхимик и лекарь за работой.Аллегория на «дистилляцию», акварель из «Книги алхимических формул» 1606 года.В XVII-XVIII веках европейцы начали изучать только свойства веществ, отбросив религиозную и мистическую оставляющие. Они экспериментировали и записывали свои открытия, чтобы другие люди могли бы поучиться у них. Так появилась наука по исследованию веществ – химия. А люди, изучавшие их , стали называться учеными.С открытием радиоактивности, наконец был найден способ, как превратить один химический элемент в другой. А в 1980 году американский ученый Гленн Сиборг, на зависть алхимикам Средневековья, обнаружил метод получения золота из висмута в ядерном реакторе. Правда, это гораздо сложнее и дороже добычи золота в шахте.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)