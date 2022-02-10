Как восстановить промокающий дождевик и другие ценные советы по содержанию одежды в порядке

Ценные советы, как содержать одежду в порядке
Наверняка, каждый когда-то смотрел на свой свитер, и его раздражали катышки шерсти или чуть растянутое горло. А другим приходилось промокнуть под дождём в своём любимом дождевике. Онлайн-обозреватели объясняют, что нужно делать, когда любимый предмет одежды нуждается в дополнительном уходе.
Любимая куртка для пробежек не отталкивает воду, как раньше
Куртка больше не отталкивает воду.
Как исправить: если грязь мешает нормально «работать» водоотталкивающему покрытию, нужно постирать куртку в стиральной машине. Для этого нужно использовать специальное моющее средство, такое как Tech Wash ($ 10), потому что обычный порошок может оставлять следы. Если одежду вовремя не постирать, это она может потерять свои «магические способности» и начнет впитывать влагу, а не отталкивать ее. Если это уже произошло, можно восстановить водоустойчивое покрытие, распылив его поверх ткани. Для этого подойдет такое средство, как Nikwax TX Direct ($ 13).
Обнаружилась дыра в любимом кашемировом свитере
Дыра в любимом свитере.
Как исправить: с комплектом Woolfiller ($ 36) не придется часами сидеть с иглой и ниткой. В комплект входят две иглы для валяния и несколько мотков шерсти разных цветов. Процесс заделывания дырки займет пяти минут.
Желтые пятна на платье после хранения зимой
Эти неприятные жёлтые пятна.
Как исправить: если платье нельзя стирать, то исправить проблему можно только в химчистке. Если его можно стирать, то нужно наполнить раковину теплой водой, добавить в нее 85-120 граммов универсального средства для удаления пятен OxiClean ($ 8), оставить в нем платье на час, после чего постирать его в холодной воде. После просушки нужно проверить, исчезли ли пятна.
Если это не так, то необходимо использовать сухой очиститель. Чтобы предотвратить подобное в будущем, стоит не забывать постирать одежду перед тем, как вешать ее на зиму в шкаф. Также нужно иметь в виду, что иногда одежда, которая выглядит чистой, имеет невидимые следы брызг от маслянистых продуктов, таких как заправка для салата или сладких напитков, таких как белое вино. Эти пятна окисляются и меняют цвет с течением времени.
Блузка с излишне глубоким V-образным вырезом, через который виден бюстгальтер
Ну очень глубокое декольте.
Как исправить: можно просто добавить кружево в тон блузке или наоборот, контрастирующее с ее цветом. К примеру, изумрудное кружево хорошо подойдет к серой блузке, а рубиновое к блузке песочного цвета. Еще одно решение: можно прикрепить блузку к бюстгальтеру с помощью броши или использовать легкий шарф для того, чтобы скрыть вырез.
Замшевая куртка промокла насквозь под дождем
Замшевая куртка - капризная дама.
Как исправить: сначала нужно дать куртке полностью высохнуть при комнатной температуре (это может занять до 24 часов). Затем необходимо использовать лак для замши или, в крайнем случае, сухую кухонную губку, чтобы протереть куртку. В конце нужно пройтись по всей куртке щеткой, чтобы восстановить ее текстуру.
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