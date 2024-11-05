5 некогда популярных советских продуктов, вкус которых сегодня забыт

Несмотря на то, что советская эпоха уже больше тридцати лет как ушла в небытие, многие продолжают ностальгировать по всему хорошему, что было в том времени. И нередко предметом этих добрых воспоминаний является еда: в СССР, может, и не было забитых сотнями товаров полок, однако было что поесть вкусненького.
1. Аэрин
Забытый кисломолочный продукт родом из СССР. /Фото: uk.wikipedia.org
Под таким экзотическим названием скрывается кисломолочный продукт, отдалённо напоминающий современные йогурты с различными наполнителями. И всё-таки, аналогами два этих товара из разных эпох назвать нельзя. Аэрин был диетическим продуктом, который отличался низкой жирностью, но при этом мог иметь добавки в виде плодово-ягодных сиропов, овощных или фруктовых концентратов, и даже аскорбиновой кислоты. Была ещё и витаминизированная формула, которая считалась более полезной - впрочем, любой аэрин благотворно влиял на организм, так как был создан на основе сквашенного молока.
2. Прессованный фруктовый чай
Прессованный чай в брикетах - яркий символ советского продовольствия. /Фото: livejournal.com
О киселе в брикетах помнят многие, а был ещё и прессованный чай. К слову, и его советские детишки любили погрызть в сухомятку: по информации редакции novate.ru, рецептура такого напитка предполагала использование патоки, что делало сам брикет сладеньким и вкусным. Хотя кислая нотка в чае тоже была: под пресс попадали не только чайные листья, но и кусочки яблок или груш. Справедливости ради, на просторах Интернета можно и сегодня заказать прессованный чай, однако с советским вариантом у него мало что общего.
3. Пюре «Неженка»
Советский вариант детского питания. /Фото: shtampik.com
Детское питание в Советском Союзе также было предусмотрено, и оно отличалось высокой натуральностью. Так, по данным редакции novate.ru, среди ингредиентов пюре «Неженка» можно было найти яблоки, сливы и вишню, а также хорошие сливки. На выходе получалось полезное и натуральное питание для самых маленьких с нежной консистенцией и фруктово-сливочным вкусом.
4. Паштет «Волна»
Ни один из современных рыбных паштетов не похож на тот самый, советский. /Фото: 1000.menu
Советский популярный паштет, о котором сегодня мало кто помнит - это «Волна». Его рецептура также отличалась использованием натуральных ингредиентов - от рыбного фарша до специй и соуса из помидор. Паштет получался довольно вкусным, но из-за использования простых составляющих отличался поразительной для знаменитого дефицита времён СССР доступностью.
5. Крем-сода
Напиток, по которому ностальгируют миллионы. /Фото: vk.com
Само собой, что линейка сладкой воды советской эпохи с современной по разнообразию не сравниться. Но выбор всё-таки был, а многие позиции знают и сегодня. Например, была крем-сода, которая считалась одной из любимых газировок и у взрослых, и, конечно, у детей. От других газированных напитков, которые можно было купить в советских магазинах, эта выгодно отличалась ярким ванильным привкусом. Под этим названием и сегодня делают газировку, однако она по вкусу практически ничем не напоминает свою предшественницу.
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