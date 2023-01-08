Действенные способы, чтобы обувь перестала скользить на льду

Вряд ли кому-то нравится поскальзываться и падать на льду. Нужно ли говорить, что ситуация эта не просто неловкая или неприятная. Человек легко может получить серьезные травмы и отправиться в «дивное» путешествие на карете скорой помощи. Чтобы этого не произошло, необходимо обходить стороной наиболее рискованные участки пути. Для того, чтобы обезопасить себя еще больше, не лишним будет подготовить обувь.
1. Приобрести «ледоступы»
Самый правильный способ - купить ледоступы. /Фото: daomarket.ru.
Самый простой и банальный способ решения проблемы скользящей обуви. Для его реализации нужно просто отправиться в магазин одежды или на рынок и найти там подходящие накладные ледоступы. Само собой, придется потратиться больше, чем во всех остальных случаях. С другой стороны, способ этот наиболее верный. Ледоступы бывают очень разными от накладных резинок и шипов до целых рычажных механизмов под сапоги и ботинки.
2. Натрите подошву наждачкой
Можно потереть подошву наждачкой. /Фото: flywoman.ru.
Простой и в то же время бюджетный способ, дающий весьма неплохой результат. Для его реализации понадобится мелкозернистая наждачная бумага. С ее помощью просто натираем подошву (слишком усердствовать не стоит), повышая ее качества по сцеплению с поверхности. Чаще всего такого натирания хватает на 2-3 дня.
3. Используйте клей
Можно использовать клей. /Фото: sdelai-lestnicu.ru.
Можно нанести на подошву клей. Чаще всего рекомендуют использовать обычный ПВА. Суть метода вовсе не в том, чтобы ботинки начали липнуть во всему, что попало. Засохшие полосы клея на подошве создадут импровизированные шипы в виде складок. Тем самым повысится надежность обуви. Правда, клей совсем ненадёжен. Уже через 1-2 дня он сотрется и процедуру придется повторять.
4. Используйте лейкопластырь
Рабочий вариант, но надолго не хватит. /Фото: 1rnd.ru.
Создать импровизированные ледоступы можно не только при помощи клея, но еще и обычного лейкопластыря. Достаточно прочно присоединить несколько полосок последнего к подошве ботинок. Хватит таких «шипов» по меньшей мере на один день интенсивного передвижения, после чего придется приклеивать новый пластырь.
5. Правильно выбирать обувь
Чем больше шипов на подошве - тем лучше. /Фото: livemaster.by.
Напоследок стоит упомянуть еще и о таком важном «совете», как правильный подбор зимней обуви. Необходимо всегда обращать внимание на то, как именно выглядит подошва. Она ни в коем случае не должна быть гладкой. Чем более рифленая подошва у зимней обуви, тем лучшего для того, кто ее будет в последствии носить.
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