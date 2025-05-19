Азбука на палочке и другие исключительные книги прошлого с нетривиальным дизайном

Несмотря на то, что книги существуют уже не одну тысячу лет, долгое время они были не просто источником знаний, но и настоящей ценностью, доступной не каждому. Поэтому нет ничего удивительного в том, что много внимания уделялось ещё и её внешнему виду. Однако есть такие экземпляры, которые уж слишком выделяются не столько содержанием, сколько формой, а некоторые из них и вовсе уникальные.
1. Кодекс Ротундус
Самый необычный часослов, с уникальным дизайном и богатым оформлением. /Фото: lala.lanbook.com
Появилась эта книжечка с громким названием Кодекс Ротундус в 1480 году, и по содержанию представляет собой часослов на двух языках - латынь и народный французский. Но кому-то пришло в голову сделать её довольно необычной по внешнему виду: во-первых, она очень маленькая, и максимальная её ширина не достигает даже десятка сантиметров. Но если это ещё можно объяснить её возможным использованием в дороге или в качестве карманной вещицы, то вот куда интереснее её круглая форма. Однако автор всё равно умудрился впихнуть в такой размер 133 листа с текстами и красивыми заглавными буквами.
2. Поясная книга
Книга, которую можно было носить с собой, как связку ключей от дома. /Фото: factroom.ru
Ещё один интересный вариант книги, который уж точно предназначен не для совсем статичного использования - это поясная.
К слову, в данном случае речь идёт не об уникальном экземпляре, а о популярной практике носить манускрипт на поясе. Для того, чтобы немцы или голландцы (а именно там распространился такой тип книжки) имели возможность почитать в любой момент, обложку оснащали кожаным лоскутом, позволяющим прикрепить книгу за ремень либо пояс.
3. Книга «дозадо»
Книжку невозможно прочитать задом наперёд, потому что у неё два начала. /Фото: fishki.net
Другой, некогда ходовоий тип книги, имеет интересное название - «dos-a-dos», или «дозадо» и не менее занятную конструкцию. Смысл в том, что в одном экземпляре могли поместить сразу два произведения, а переходить от одного к другому можно было с помощью простого поворота правильным боком. Пик спроса на такие книжки пришёлся на ранее Новое время, когда особенно много времени в обществе уделялось религиозным настроениям - вероятно, поэтому самым популярным тандемом произведений для выполнения в дозадо был Ветхий и Новый Заветы.
4. Книга, которую можно прочесть шестью разными способами
Прочитать книгу шестью разными схемами и не упустить сути - возможно. /Фото: factroom.ru
Создать книжку, которую можно читать с двух сторон - это одно, а вот экземпляр с шестью модификациями - совсем другой уровень креативности. Но именно до такого додумались немецкие книгоиздатели 400 лет назад. И снова речь идёт о фиксации религиозных произведений, среди которых оказался и знаменитый лютеровский «Малый катехизис». Само собой, что всего текстов было вписано шесть, и каждое из них читалось по конкретной схеме.
5. Книга на «палочке»
Попытка облегчить нелёгкую учёбу самых маленьких. /Фото: facebook.com
Обучение детей в эпоху Раннего Нового времени было явно более трудным процессом, нежели сейчас. Как минимум, малышам было не очень удобно читать громоздкие талмуды и ещё что-то по ним изучить. Но некто умный догадался облегчить жизнь хотя бы самым маленьким: выписал азбуку на одну страницу, листов поместил в рамку, у которой была ещё и палочке - совсем как мороженое. С помощью такой модернизации ребёнок мог удерживать текст на уровне глаз, зажав деревянную ручку между коленок.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии