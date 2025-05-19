Азбука на палочке и другие исключительные книги прошлого с нетривиальным дизайном

1. Кодекс Ротундус

Самый необычный часослов, с уникальным дизайном и богатым оформлением. /Фото: lala.lanbook.com

2. Поясная книга

Книга, которую можно было носить с собой, как связку ключей от дома. /Фото: factroom.ru

3. Книга «дозадо»

Книжку невозможно прочитать задом наперёд, потому что у неё два начала. /Фото: fishki.net

4. Книга, которую можно прочесть шестью разными способами

Прочитать книгу шестью разными схемами и не упустить сути - возможно. /Фото: factroom.ru

5. Книга на «палочке»

Попытка облегчить нелёгкую учёбу самых маленьких. /Фото: facebook.com