Как быстро убраться в квартире, если гости почти на пороге

Как быстро убраться в квартире, если внезапно пришли гости/
Каждому из нас знакома ситуация: гости почти на пороге, а дома беспорядок: пол не помыт, раковина полна посуды, куча постиранного белья громоздится на кровати, а дети покрыли пол гостиной ровным слоем игрушек. На самом деле двухкомнатную квартиру можно полностью подготовить к приходу гостей, потратив на каждое помещение от 5 до 15 минут, включая ванну и туалет.
1. Кухня – сердце дома
Чем меньше лишнего, тем чище. /Фото: neilkelly.com
Начать быструю уборку лучше всего с кухни, особенно если планируются уютные посиделки с вкусными блюдами, чаем и печеньками. Стол и рабочие поверхности кухонного гарнитура сразу будут казаться чище и опрятнее, если убрать с них лишние предметы, которыми не пользуетесь прямо сейчас.
2. Посуда
После замачивания посуда отмоется быстрее. /Фото: bepgiadinh.com
Затем стоит заняться посудой. Если имеется посудомоечная машина, конечно, нужно загрузить в нее грязную посуду и запустить процесс. Если же такого помощника на кухне нет, есть два варианта действий. Первый: сложить все грязные тарелки, чашки, столовые приборы и в особенности кастрюли и сковородки в раковину, заткнуть слив пробкой, добавить моющее средство и залить горячей водой. Пока будет идти уборка других поверхностей на кухне, посуда отмокнет и отмоется гораздо быстрее. Если же гости застали врасплох, можно просто убрать грязную посуду в кухонный шкаф и помыть ее, когда гости уйдут.
3. Протереть поверхности
Чистая плита – чистая кухня. /Фото: itd3.mycdn.me
Освобожденные от неиспользуемых предметов поверхности необходимо протереть. Лучше всего для этой цели подойдет салфетка из микрофибры – ее волокна хорошо собирают пыль и грязь, и к тому же не оставляют разводов. Также стоит пройтись слегка влажной тряпкой по плите, микроволновке, мультиварке, холодильнику, тостеру и другой бытовой технике, чтобы удалить брызги воды, жира и следы от пальцев.
Не нужно забывать и о фасадах шкафчиков – достаточно протереть их той же микрофиброй. В случае экспресс-уборки можно не слишком усердствовать и протереть сверху вниз от уровня человеческих глаз – всем, что выше, успеется заняться, когда будет свободное время. Кстати, на этом этапе можно отправить в корзину для белья кухонные полотенца и взамен повесить свежие – вроде бы мелочь, но с ними кухня выглядит чище и гостеприимнее.
4. Уборка пола
Финальный штрих в уборке кухни. /Фото: festivalsalsacali.com
Пол проще всего пропылесосить, при этом нужно делать длинные размашистые движения щеткой и не проходить по одному месту дважды. Если у вас пылесос с водным фильтром, которой долго собирать и промывать после уборки, лучше просто подмести пол щеткой или веником, начиная с дальнего угла помещения и постепенно двигаясь к выходу. После сухой уборки определенно стоит протереть пол шваброй.
5. Гостиная
Ровно лежащие подушки и журналы создают гармонию. /Фото: billielourd.org
Уборка гостиной, скорее всего, займет больше всего времени, поэтому есть смысл не откладывать данный этап на потом. Первым делом нужно навести порядок. Можно взять корзину или коробку и сложить в нее разбросанные книги, игрушки, косметику и прочие мелочи. Неправильно стоящие предметы должны вернуться на отведенные им на места. Газеты и журналы стоит сложить ровной стопкой – так они выглядят опрятнее.
Затем следует протереть пыль сухой тряпочкой, стараясь проходиться по одному и тому же месту один раз, не совершая хаотичных движений. Также необходимо поправить покрывала, ровно разложить подушки и аккуратно сложить плед – комната будет выглядеть намного гармоничнее. После этого пора пропылесосить ковры и пол. Влажную уборку можно отложить на более подходящее время.
6. Стекло и зеркала
Чистые зеркала - небольшая, но важная деталь. /Фото: i.ytimg.com
Пятна, отпечатки пальцев и пылинки с зеркал и стеклянных поверхностей легко убираются, если сбрызнуть их специальным средством для чистки стекол и зеркал. После этого нужно протереть обработанные поверхности мягкой тканью круговыми движениями.
7. Спальня
Заправить постель и закинуть одежду в корзину – половина уборки позади. /Фото: sun1-14.userapi.com
С глаз долой все лишние предметы на тумбочках, туалетном столике и комоде. Чем меньше визуального шума, тем чище кажется комната. Ненужные предметы можно убрать в ящики или шкафы. Кровать необходимо заправить, причем, поправляя торчащие края простыни, быстрее и проще не подтыкать их между матрасом и кроватью, а приподнять сам матрас одной рукой и другой уложить под него концы простыни.
Стоит бросить в стирку постельное белье, если на нем видны загрязнения. В ситуации, когда время не терпит, тогда лучше аккуратно застелить кровать покрывалом. Далее остается смахнуть пыль с горизонтальных поверхностей сухой тряпкой и пропылесосить пол, не совершая лишних движений и не переживая, если в спешке где-то пропустили маленький участок.
8. Ванная и туалет
Чистая раковина и сияющий смеситель преображают ванную. /Фото: smartfd.nl
Начать стоить с нанесения чистящего средства на раковину и унитаз. Если планируется, что гости останутся с ночевкой - тогда нужно добавить его и на ванну или душевую кабину. Пока средство действует, можно быстро протереть зеркало так же, как в гостиной. Теперь пора пройтись щеткой по раковине, ванне или душевой кабинке и почистить ершиком унитаз. Не стоит забывать о бачке и наружных поверхностях унитаза: их необходимо обработать универсальным спреем и протереть тканью или бумажным полотенцем.
Также для этой цели хорошо подойдут специальные влажные бытовые салфетки. С помощью сухой микрофибры можно быстро навести лоск на металлические поверхности кранов. Стоит повесить чистые полотенца – свежий текстиль придает ванной уют. Напоследок необходимо помыть в ванной и туалете пол. На этом все, дом готов принимать гостей.
9. Удалить пятна пластиковой картой
Пластиковая карта - хорошая замена скребку. /Фото: pbs.twimg.com
А если осталось еще немного времени до визита гостей, можно заняться трудными пятнами на кухне, которые не оттерлись тряпкой. Скоблить их ножом – не лучшая идея, так можно поцарапать поверхность, а вот использовать ненужную дисконтную карту в качестве скребка – в самый раз, ведь пластик не повредит покрытие. После скобления можно протереть обработанную площадь влажной прорезиненной губкой, чтобы не появились разводы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии