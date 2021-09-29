Как быстро убраться в квартире, если гости почти на пороге

Как быстро убраться в квартире, если внезапно пришли гости/

1. Кухня – сердце дома

Чем меньше лишнего, тем чище. /Фото: neilkelly.com

2. Посуда

После замачивания посуда отмоется быстрее. /Фото: bepgiadinh.com

3. Протереть поверхности

Чистая плита – чистая кухня. /Фото: itd3.mycdn.me

4. Уборка пола

Финальный штрих в уборке кухни. /Фото: festivalsalsacali.com

5. Гостиная

Ровно лежащие подушки и журналы создают гармонию. /Фото: billielourd.org

6. Стекло и зеркала

Чистые зеркала - небольшая, но важная деталь. /Фото: i.ytimg.com

7. Спальня

Заправить постель и закинуть одежду в корзину – половина уборки позади. /Фото: sun1-14.userapi.com

8. Ванная и туалет

Чистая раковина и сияющий смеситель преображают ванную. /Фото: smartfd.nl

9. Удалить пятна пластиковой картой

Пластиковая карта - хорошая замена скребку. /Фото: pbs.twimg.com