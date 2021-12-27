Как сделать чипсы в микроволновке всего за 6 минут и ещё вкуснее, чем из магазина

Готовим чипсы в микроволновке.
Всё вкусное – вредно, а всё полезное – пресно. Но кого волнует философия, когда хрустишь пачкой чипсов за просмотром интересного фильма? Тонкие ценители снеков могут ликовать: больше совесть не будет грызть за лишние калории. Ведь «полезные» чипсы существуют! Более того, их можно сделать прямо сейчас, не выходя из дома. А получится еще вкуснее, чем магазинные.
Самый популярный снек в мире.
Картофельные чипсы – самый популярный снек в мире. Что вполне заслужено: кто может устоять перед вкусняшкой в яркой пачке? Вот только в эту самую пачку помимо картошки попадает ещё целая армия ароматизаторов, стабилизаторов и прочих «Е-шек». Именно они заставляют тело старательно накапливать калории и складировать их в клетках жира. Так что, совсем отказаться от лакомства? Нет, но попробовать альтернативу магазинным чипсам стоит. Тем более что вы можете приготовить её сами всего за 10 минут. А то и меньше.
Чтобы приготовить «здоровые» чипсы, вам понадобятся:
1. Одна крупная картофелина (можно больше, в зависимости от аппетита и компании);
2. Оливковое масло;
3. Соль и специи (по вкусу);
4. Миска с холодной водой;
5. Бумажные полотенца;
6. Микроволновая печь и посуда для разогрева в ней.
Главная хитрость – максимально тонкие кусочки.
Картошку нарежьте максимально тонкими, полупрозрачными ломтиками. Именно от их толщины зависит итоговая «хрусткость». В идеале лучше использовать для этой цели специальную тёрку или же овощечистку. Но и острый нож шефа тоже сгодится.
Отмочите ломтики в прохладной воде – это уберет лишний крахмал.
Сразу после того, как нарезали ломтики, окуните их в миску с холодной водой. Лучше оставить их на минуту-другую, а потом слить воду. Так вы уберете лишний крахмал.
Сушка.
Просушите ломтики, завернув их в чистое кухонное полотенце и слегка придавив сверху.
К печке готовы.
Теперь берите любую посуду, которая годится для разогрева в микроволновке. Застелите её двумя слоями бумаги (пергамента или обычного бумажного полотенца). На бумагу выложите картофельные кругляши. Проследите, чтобы они не соприкасались друг с другом, иначе могут слипнуться в один суперчипс.
Теперь слегка обмажьте ломтики оливковым маслом с обеих сторон (для золотистой корочки), а сверху посыпьте солью и специями по вкусу. К примеру, хорошо работает комбинация красный перец + карри.
Промежуточный результат.
Отправляйте посуду с подготовленным картофелем в микроволновку на 3 минуты максимального режима. После переверните каждый ломтик, сбавьте мощность до 50% и «сушите» ещё 3 минуты. Проверьте: хотя бы часть чипсов уже «высохла» до аппетитной корочки. Достаньте их, а остальные переверните и просушите ещё 1 минуту при мощности 50%. И так дальше, по 1 минуте, до полной готовности.
Чипсы готовы.
Уже через 6-10 минут (в зависимости от толщины кусочков и мощности микроволновки) вас будет ждать отличная закуска собственного приготовления. И никакой химии – чистый натурпродукт!
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