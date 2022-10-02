Какие растения категорически запрещено подкармливать золой

Зола - популярное удобрение. |Фото: riabir.ru.

Подкармливать золой можно большинство культур. |Фото: distano.ru.

Но вот клубника золу на самом деле не любит. |Фото: mykaleidoscope.ru.

С большой осторожностью используем золу для помидоров . |Фото: polsov.com.