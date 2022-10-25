Колосс Советский
Рабочий и колхозница всегда были для меня символом в первую очередь Советского Союза, а лишь во вторую — Москвы. Вероятно, когда я приехал в столицу, памятник как раз находился на реставрации, так что органичной и неотъемлемой частью ВДНХ изначально не воспринимался. Знал я, и что в постаменте есть выставка, посвящённая данному монументу, но как говорится, руки не дошли посмотреть. Однако, интерес к такому грандиозному сооружению был всегда, проезжая мимо каждый раз невольно поворачиваешь голову вслед Рабочему и колхознице.
Основной факт, который в корне меняет представление об этом сооружении — то, что Рабочий и колхозница — не вещь в себе, а декоративный элемент, скульптурное оформление павильона, создавались они как единое целое и должны восприниматься вместе. Собственно, в современном состоянии этот комплекс выглядит весьма органично, как было до реконструкции, увы, могу судить только по фотографиям. Скульптура буквально раздавливала невысокий пьедестал, который Вера Мухина презрительно называла пеньком
Павильон предназначен для демонстрации достижений СССР на всемирной выставке 1937 года в Париже. Год был юбилейным, 20 лет Революции, так что уже один этот факт призывал создать для такого события нечто грандиозное. Был объявлен архитектурный конкурс на проект павильона
Видные архитекторы представили свои проекты. Вот, например, проект от Виктора Веснина и Моисея Гинзбурга
Или от Каро Алабяна. Жаль, что он так и остался не реализованным
Но в итоге победил Борис Иофан. Макет павильона с оригинальными пропорциями представлен в цокольном этаже выставочного зала. Примечательно, что в 70-х годах Иофан планировал воссоздать павильон-постамент, но работе над ним помешала смерть архитектора. Современный павильон несколько менее протяжённый, для оригинальных пропорций подходящего земельного участка не нашлось
Именно Иофану принадлежала идея синтеза архитектуры и скульптуры, известной сейчас как Рабочий и Колхозница:
«В возникшем у меня замысле советский павильон рисовался как триумфальное здание, отображающее своей динамикой стремительный рост достижений первого в мире социалистического государства, энтузиазм и жизнерадостность нашей великой эпохи построения социализма… Эту идейную направленность архитектурного замысла надо было настолько ясно выразить, чтобы любой человек при первом взгляде на наш павильон почувствовал, что это — павильон Советского Союза… Я был убежден, что наиболее правильный путь выражения этой идейной целеустремленности заключается в смелом синтезе архитектуры и скульптуры… Скульптура мне представлялась сделанной из легкого светлого металла, как бы летящей вперед, как незабываемая Луврская Нике — крылатая победа…»
На скульптуру тоже был объявлен дополнительный конкурс. Победила работа Веры Мухиной, где юноша и девушка стоят чуть поодаль друг от друга, что придало монументу необходимую лёгкость
Интересно, что по первоначальному замыслу скульптуры должны были быть обнажёнными, но комиссия, принимавшая работу, попросила «одеть» советских граждан. Развевающийся шарф был оставлен по недопониманию. Вот что говорил об этом один из создателей экспозиции павильона К. И. Рождественский
«Прибывший на просмотр конкурсных работ Молотов задал Мухиной вопрос:
— Зачем этот шарф? Это же не танцовщица, не конькобежец!
Хотя обстановка на просмотре была очень напряжённая, Мухина спокойно ответила:
— Это нужно для равновесия.
Она, конечно, имела в виду пластическое, образное равновесие и столь необходимую ей горизонталь. Но председатель, не сильно искушённый в искусстве, понял её «равновесие» в чисто физическом смысле и сказал:
— Ну, если это технически нужно, тогда другой вопрос…»
Уже в то время сам павильон связывался с именем скульптора. Иофан был несколько раздосадован таким положением вещей, так что Вера Мухина даже давала разъяснение в прессе, о том, что идея принадлежит Борису Иофану, а она лишь реализует её.
Кукрыниксы по этому поводу выпустили дружеский шарж
На самой выставке павильон имел огромный успех и вызвал множество восторгов, в том числе и у Пикассо. Впрочем, развернулось и своеобразное противостояние между СССР и Третьим рейхом. Не обошлось и без диверсий, которые, к счастью, удалось своевременно предотвратить и возвести павильон в кратчайшие сроки. Проект павильона Третьего рейха в спешке переделывался, чтобы во что бы то ни стало быть выше советского, но в итоге получился непропорциональным.
Сейчас постамент используется по первоначальной цели: в качестве выставочного зала, где есть постоянная экспозиция, непосредственно относящаяся к памятнику, так и временные выставки в других залах. Что интересно, у оригинального павильона опорные колонны являлись продолжением ног Рабочего и колхозницы
А на крыше павильона — смотровая площадка
Точнее просто площадка, по периметру обнесённая высоким парапетом, так что красивые виды здесь наблюдать весьма затруднительно. Зато проводятся концерты при условиях хорошей погоды
И можно наблюдать необычный ракурс монумента
Вблизи отлично видно, что Рабочий и колхозница состоят из множества элементов. Всего использовано около пяти тысяч деталей, толщиной 0,5-1 мм, которые были «выколочены» из листов нержавеющей хромоникелевой стали на деревянных и гипсовых моделях и собраны на специально сконструированном инженерами каркасе
Детали создавались на заводе ЦНИИТМАШ под руководством профессора Львова, при непосредственном участии Веры Мухиной, которая буквально переселилась на завод и заставляла переделывать несоответствующие элементы
К слову, первые была применена сталь для скульптуры, что тоже вызвало ряд положительных отзывов. Благодаря отражающему свойству, скульптура по сути меняла свой оттенок в зависимости от освещения. Чтобы не прогадать с таким эффектом, даже изучалась карта звездного неба над Парижем, чтобы большинство посетителей могли видеть монумент в наиболее выигрышном свете
Уже в наше время состоялась реконструкция памятника с сооружением действующего павильона. Когда провели анализ коррозии, оказалось, что предстоит заменить около 500 элементов, то есть 10% от общего количества, остальные удалось восстановить (кстати, когда полностью обновляется более 30% скульптуры, то это уже не реставрация, а реконструкция и монумент перестаёт быть авторской работой). А изъятые детали частично пополнили экспозицию
Конечно, всей экскурсии в своём рассказе я не охватил, да и не запомнил бы всего. Однако, в процессе осмотра экспозиции можно взять с собой материалы, которые расположены у множества экспонатов
И непросто взять, а сделать из них вот такую брошюру (принцип Икеи в музее), попутно освежив основные факты
Так что место крайне интересное, рекомендую к посещению. Каждое третье воскресенье месяца — вход свободный.
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