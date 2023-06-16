Красивая и разноцветная Эфиопия
1. Эфиопия красива. Чего стоит, например, вулкан Даллол, известный своими внеземными пейзажами, напоминающими поверхность Ио, спутника планеты Юпитер. Его состав — лава из серы и андезита. В 1926 году при сильном взрыве образовалось крупное озеро, расположенное на высоте 48 метров ниже уровня моря. (Фото Eric Lafforgue):
2. В Эфиопии живет более 100 миллионов человек — это второе по численности населения государство в Африке. (Фото Eric Lafforgue):
3. Лалибэла — город на севере Эфиопии, известный своими высеченными в камне христианскими церквями. Хотя церкви точно не датированы, считается, что большинство из них были возведены в период правления Лалибэлы, а именно — в течение XII—XIII веков. Всего насчитывается 13 церквей.
Церкви также представляют собой значительное достижение инженерной мысли, учитывая, что все они связаны с водой (которая наполняет колодцы по соседству со многими церквями), использующей артезианскую геологическую систему, которая подаёт воду на вершину горного хребта, где расположен город. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):
4. Церковь Святого Георгия, одна из многих высеченных в камне церквей Лалибэлы. Это наиболее известная и последняя по времени создания из одиннадцати древних монолитных церквей XIII века в городе Лалибэла, Эфиопия. В составе объекта «Скальные церкви в Лалибэле» является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Существует две версии относительно технологии строительства храма. Согласно одной из них — двор церкви был вырублен в скальной породе как кольцеобразная траншея, и лишь потом из каменной глыбы, оставшейся в середине, стали вытёсывать церковь, со всеми её внутренними помещениями, сводами, арками, колоннами и окнами. По другой теории — выемка породы и отделка церкви велись одновременно, сверху вниз, ярус за ярусом. (Фото Flora Bagenal | Reuters):
5. Входы в некоторые церкви, высеченные в камне, выглядят вот так. (Фото Goran Tomasevic | Reuters):
6. Эфиопия — самая высокогорная страна африканского континента. Значительную часть её территории занимает Эфиопское нагорье, простирающееся с севера на юг Эфиопии. (Фото Carl Court):
7. Эфиопия — самое населённое в мире государство без выхода к морю. Хотя до Красного моря близко — всего 50 км. И народ здесь колоритный. (Фото Eric Lafforgue):
8. Пейзажи. Река Омо на юге Эфиопии. (Фото Dean Krakel):
9. Считается, что эфиопские предки народов Оромо первыми заметили возбуждающий эффект кофейного зерна. Однако, никаких прямых доказательств на этот счёт нет. Согласно широко распространённой легенде, первооткрывателем уникальных свойств кофейного дерева стал эфиопский пастух Калдим приблизительно в 850 году. Из Эфиопии кофейный напиток распространился по всему Ближнему и Среднему Востоку. К XIX веку кофе широко распространился в Италии, Индонезии и Америке.
Эфиопия — один из основных производителей кофе в мире и на африканском континенте (более 20 % общеафриканского сбора). Эфиопский кофе растет на высотах от 1100 до 2100 метров над уровнем моря. (Фото Per-Anders Pettersson):
10. Так выглядят эфиопские священники. (Фото Eric Lafforgue):
11. Добыча соли в Данакильской низменности и верблюжий караван. Долина находится в среднем на 100 метров ниже уровня моря. Геологи полагают, что Красное Море периодически прорывается в Данакильскую низменность и затопляет ее (последний раз это произошло около 30 000 лет назад). После того как образовавшаяся протока закрывается, вода постепенно испаряется и на земле образуется толстая корка соли. (Фото Carl Court):
12. Цветная калийная соль. (Фото Eric Lafforgue):
13. Вся территория Эфиопии расположена в субэкваториальном и экваториальном климатических поясах. Но тот факт, что большая часть страны расположена на Эфиопском нагорье, объясняет более мягкий и влажный климат Эфиопии. Температура здесь круглый год +25…+30°С. (Фото Eric Lafforgue):
14. Паломники. Тимкат – праздник крещения Иисуса в реке Иордан. В отличие от православной традиции, где на празднования приходится только один день, в Эфиопии устраивают трехдневный фестиваль, с 19 по 21 января, который становится главным событием года в этой стране. Эфиопская православная церковь и другие древневосточные церкви в этот день отмечают не только Крещение, но и Богоявление, что является характерным отличием этой конфессии. (Фото Carl De Souza):
15. Местный житель. Гиена. С уменьшением площади лесов уменьшались и популяции животных. Хотя сегодня в Эфиопии ещё можно встретить слонов, гепардов или львов. Также сохранились популяции лисиц, крокодилов, жирафов, бегемотов и обезьян. (Фото Eric Lafforgue):
16. В переводе с древнегреческого «Эфиопия» означает «страна людей с обожженными на солнце лицами». Юг Эфиопии считается одним из самых труднодоступных районов Африканского континента. И потому сюда, на земли, затерянные на границе Эфиопии с Суданом и Кенией, практически не проникали ветры перемен. Здесь не признают над собой никакой верховной власти, не платят налоги и не говорят на амхарском — государственном языке Эфиопии. (Фото Carl De Souza):
17. Стюардессы. А вы думали, здесь только племена? Эфиопия — государство контрастов. (Фото Tiksa Negeri | Reuters):
18. Кратер потухшего вулкана Эль Сод. А там озеро. Красиво. (Фото Eric Lafforgue):
19. Колоритный народ племени Борана. (Фото Eric Lafforgue):
20. Разноцветная мечеть в Хараре, Эфиопия. (Фото Eric Lafforgue):
21. Дети из племени Сури в южной части долины Омо в Эфиопии. Население долины Омо вынуждено вести чрезвычайно тяжелый образ жизни, однако наряду с этим эти люди — одни из наиболее гостеприимных и доброжелательных во всей Африке. (Фото Carl De Souza):
22. Домашний скот. (Фото Eric Lafforgue):
23. Эфиопия на редкость богата историей. В Ветхом Завете упоминается, что одна из рек, орошающих Рай, протекала по землям эфиопов. Кроме того, в этих краях обитали самые первые люди — об этом свидетельствуют древнейшие ископаемые останки австралопитеков, обнаруженные на юге Эфиопии в долине реки Омо.
Вообще, посещение племен — одно из популярных туристических направлений здесь. (Фото Carl De Souza):
24. Вид сверху на долину Омо. Эфиопия имеет крайне низкий уровень развития транспортной инфраструктуры. Большинство автомобильных дорог не имеют твердого покрытия и пригодны для использования лишь в сухое время года. (Фото Eric Lafforgue):
25. В Эфиопии сохраняется традиция нанесения татуировки на лицо. (Фото Eric Lafforgue):
26. Столбы. Данакиль — впадина в северной части Афарской котловины на границе Эфиопии и Эритреи, часть одноимённой пустыни. (Фото Eric Lafforgue):
27. Девушка из племени Афар с плетеными волосами. (Фото Eric Lafforgue):
28. Священник стоит на краю утеса перед входом в эфиопскую православную скальную церковь. Эфиопия — единственная традиционно христианская африканская страна. (Фото Matjaz Krivic):
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