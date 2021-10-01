Каляки-маляки, которые стоят миллионы долларов

Для обычных людей, не разбирающихся в искусстве, живопись представляется чем-то красивым и непостижимо прекрасным. Они скорее поймут красочный пейзаж летнего леса, чем чье-то отрубленное ухо, изображенное на автопортрете. Тем более для них остаются непонятными картины, которые, по их скромному мнению, они могли бы вполне нарисовать и сами.



Вот 10 картин, которые были проданы за огромные суммы и выглядят так, что вы бы спокойно прошли мимо, даже не подозревая, что они являются шедеврами искусства, стоящими миллионы долларов.









Картина абстрактного экспрессиониста Виллема де Кунинга «Женщина III» была продана за 137,5 млн долларов в 2006 году.







Картина Ван Гога «Ваза с 15 подсолнухами» была продана за 39,7 млн долларов в 1987 году.







Картина Пьера Огюста Ренуара «Бал в Мулен де ла Галетт» была продана за 78 миллионов долларов в 1990 году.







Картина Поля Сезанна «Игроки в карты» была продана за 250 миллионов долларов в 2012 году.







Картина Марка Ротко «№ 1» была продана в 2012 году за 75,1 млн долларов.







Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана в 2013 году за 127,5 млн долларов.







Картина Виллема де Кунинга «Обмен» была продана за 300 млн долларов в 2015 году.







Картина Джаспера Джонса «Фальстарт» была продана в 2006 году за 80 млн долларов.

Картина Джексона Поллока «№ 5» была продана за 140 млн долларов в 2005 году.Картина Барнетта Ньюмана «Onement VI» была продана за 43,8 млн долларов в 2013 году.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)