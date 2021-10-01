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Каляки-маляки, которые стоят миллионы долларов

Для обычных людей, не разбирающихся в искусстве, живопись представляется чем-то красивым и непостижимо прекрасным. Они скорее поймут красочный пейзаж летнего леса, чем чье-то отрубленное ухо, изображенное на автопортрете. Тем более для них остаются непонятными картины, которые, по их скромному мнению, они могли бы вполне нарисовать и сами.

Вот 10 картин, которые были проданы за огромные суммы и выглядят так, что вы бы спокойно прошли мимо, даже не подозревая, что они являются шедеврами искусства, стоящими миллионы долларов.

Каляки-маляки, которые стоят миллионы долларов


Картина абстрактного экспрессиониста Виллема де Кунинга «Женщина III» была продана за 137,5 млн долларов в 2006 году.

Каляки-маляки, которые стоят миллионы долларов

Картина Ван Гога «Ваза с 15 подсолнухами» была продана за 39,7 млн долларов в 1987 году.

Каляки-маляки, которые стоят миллионы долларов

Картина Пьера Огюста Ренуара «Бал в Мулен де ла Галетт» была продана за 78 миллионов долларов в 1990 году.

Каляки-маляки, которые стоят миллионы долларов

Картина Поля Сезанна «Игроки в карты» была продана за 250 миллионов долларов в 2012 году.

Каляки-маляки, которые стоят миллионы долларов

Картина Марка Ротко «№ 1» была продана в 2012 году за 75,1 млн долларов.

Каляки-маляки, которые стоят миллионы долларов

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана в 2013 году за 127,5 млн долларов.

Каляки-маляки, которые стоят миллионы долларов

Картина Виллема де Кунинга «Обмен» была продана за 300 млн долларов в 2015 году.

Каляки-маляки, которые стоят миллионы долларов

Картина Джаспера Джонса «Фальстарт» была продана в 2006 году за 80 млн долларов.



Каляки-маляки, которые стоят миллионы долларов

Картина Джексона Поллока «№ 5» была продана за 140 млн долларов в 2005 году.

Каляки-маляки, которые стоят миллионы долларов

Картина Барнетта Ньюмана «Onement VI» была продана за 43,8 млн долларов в 2013 году.

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