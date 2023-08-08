Девять популярных сериалов, снятых по книгам

Последние 10 лет можно смело назвать «десятилетием адаптаций». Было снято множество фильмов и сериалов по популярным книжным бестселлерам, как современным, так и старым. Причем иногда бывает так, что даже заядлые поклонники определенного сериала и не догадываются, что основой для его сюжета послужил какой-либо роман или рассказ. В нашей сегодняшней подборке представлены девять удачных и популярных сериалов, снятых по мотивам книг.









1. Игра престолов

2. Шерлок

3. Секс в большом городе

4. Карточный домик

5. Декстер

6. МЭШ

7. Настоящая кровь

8. Оранжевый – хит сезона

9. Ганнибал