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Девять популярных сериалов, снятых по книгам

Последние 10 лет можно смело назвать «десятилетием адаптаций». Было снято множество фильмов и сериалов по популярным книжным бестселлерам, как современным, так и старым. Причем иногда бывает так, что даже заядлые поклонники определенного сериала и не догадываются, что основой для его сюжета послужил какой-либо роман или рассказ. В нашей сегодняшней подборке представлены девять удачных и популярных сериалов, снятых по мотивам книг.

Девять популярных сериалов, снятых по книгам

1. Игра престолов


Девять популярных сериалов, снятых по книгам

Один из наиболее известных современных сериалов снят по циклу книг «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Драматический фэнтезийный сериал, действие которого происходит в вымышленном средневековом мире, вот уже пятый сезон будоражит зрителей неожиданными, иногда даже шокирующими поворотами сюжета. Характерной чертой «Игры престолов» является отсутствие строго положительных и строго отрицательных персонажей: все герои совершают как хорошие, так и неоднозначные (а порой и откровенно плохие) поступки.

2. Шерлок


Девять популярных сериалов, снятых по книгам

Вряд ли найдется человек, который ни разу не слышал о знаменитом Шерлоке Холмсе, великом детективе, придуманном писателем Конан Дойлем. Рассказы о гениальном сыщике были экранизированы бесчисленное множество раз, однако современный сериал Шерлок считается одной из самых оригинальных адаптаций.

3. Секс в большом городе


Девять популярных сериалов, снятых по книгам

Комедийно-мелодраматический сериал, в котором поднимаются актуальные сегодня вопросы секса, феминизма, случайных связей и роли женщин в современном обществе, снискал немало поклонниц по всему миру. Однако не все из них знают, что сериал основан на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндесс Бушнелл.

4. Карточный домик


Девять популярных сериалов, снятых по книгам

Современный сериал в жанре политической драмы является адаптацией одноименного мини-сериала, который в свою очередь был снят по книге Майкла Доббса. Предательство, месть и политические интриги, красочно показанные в сериале, позволили завоевать популярность у зрителей, и в данный момент «Карточный домик» продлен уже на пятый сезон.

5. Декстер


Девять популярных сериалов, снятых по книгам

Основой для популярного сериала о серийном убийце преступников, работающем в полицейском депертаменте, послужил роман Джеффри Линдсея «Дремлющий демон Декстера». Адаптация получила успех и положительные отзывы, всего было снято целых восемь сезонов сериала.

6. МЭШ


Девять популярных сериалов, снятых по книгам

Невероятно популярный в 70-х годах сериал МЭШ рассказывает о нелегких буднях в военном передвижном хирургическом госпитале. Он был снят по мотивам книги Ричарда Хукера «МЭШ: Роман о трех армейских докторах». Сериал отличается сочетанием комедийных и серьезных драматических моментов. «МЭШ» до сих пор сохраняет высокие рейтинги и транслируется многими телекомпаниями.

7. Настоящая кровь


Девять популярных сериалов, снятых по книгам

Сериалов про вампиров в наше время катастрофически много, и «Настоящая кровь» привлекает зрителей не столько «страшилками» или оригинальностью, сколько драматическими (а порой также романтическими) поворотами сюжета и черным юмором. Сериал снят по одноименному роману писательницы Шарлин Харрис.

8. Оранжевый – хит сезона


Девять популярных сериалов, снятых по книгам

Тюрьма – явление вообще-то не особо веселое, однако сценаристы умудрились создать комедийно-драматический сериал о жизни в женской тюрьме, основанный на автобиографической книге Пайпер Керман. Было снято три сезона, и в настоящее время известно, что сериал продлен еще на четыре сезона.

9. Ганнибал


Девять популярных сериалов, снятых по книгам

Детективный сериал о талантливом докторе, тонком психологе, а заодно и серийном убийце по имени Ганнибал Лектер так же сильно привлекает внимание зрителей, как и вышеупомянутый Декстер. Основой для сериала послужили книги Томаса Харриса, по которым ранее были сняты фильмы «Молчание ягнят» «Ганнибал», и «Красный дракон».

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