Девять популярных сериалов, снятых по книгам

Последние 10 лет можно смело назвать «десятилетием адаптаций». Было снято множество фильмов и сериалов по популярным книжным бестселлерам, как современным, так и старым. Причем иногда бывает так, что даже заядлые поклонники определенного сериала и не догадываются, что основой для его сюжета послужил какой-либо роман или рассказ. В нашей сегодняшней подборке представлены девять удачных и популярных сериалов, снятых по мотивам книг.
1. Игра престолов
Один из наиболее известных современных сериалов снят по циклу книг «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Драматический фэнтезийный сериал, действие которого происходит в вымышленном средневековом мире, вот уже пятый сезон будоражит зрителей неожиданными, иногда даже шокирующими поворотами сюжета. Характерной чертой «Игры престолов» является отсутствие строго положительных и строго отрицательных персонажей: все герои совершают как хорошие, так и неоднозначные (а порой и откровенно плохие) поступки.
2. Шерлок
Вряд ли найдется человек, который ни разу не слышал о знаменитом Шерлоке Холмсе, великом детективе, придуманном писателем Конан Дойлем. Рассказы о гениальном сыщике были экранизированы бесчисленное множество раз, однако современный сериал Шерлок считается одной из самых оригинальных адаптаций.
3. Секс в большом городе
Комедийно-мелодраматический сериал, в котором поднимаются актуальные сегодня вопросы секса, феминизма, случайных связей и роли женщин в современном обществе, снискал немало поклонниц по всему миру. Однако не все из них знают, что сериал основан на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндесс Бушнелл.
4. Карточный домик
Современный сериал в жанре политической драмы является адаптацией одноименного мини-сериала, который в свою очередь был снят по книге Майкла Доббса. Предательство, месть и политические интриги, красочно показанные в сериале, позволили завоевать популярность у зрителей, и в данный момент «Карточный домик» продлен уже на пятый сезон.
5. Декстер
Основой для популярного сериала о серийном убийце преступников, работающем в полицейском депертаменте, послужил роман Джеффри Линдсея «Дремлющий демон Декстера». Адаптация получила успех и положительные отзывы, всего было снято целых восемь сезонов сериала.
6. МЭШ
Невероятно популярный в 70-х годах сериал МЭШ рассказывает о нелегких буднях в военном передвижном хирургическом госпитале. Он был снят по мотивам книги Ричарда Хукера «МЭШ: Роман о трех армейских докторах». Сериал отличается сочетанием комедийных и серьезных драматических моментов. «МЭШ» до сих пор сохраняет высокие рейтинги и транслируется многими телекомпаниями.
7. Настоящая кровь
Сериалов про вампиров в наше время катастрофически много, и «Настоящая кровь» привлекает зрителей не столько «страшилками» или оригинальностью, сколько драматическими (а порой также романтическими) поворотами сюжета и черным юмором. Сериал снят по одноименному роману писательницы Шарлин Харрис.
8. Оранжевый – хит сезона
Тюрьма – явление вообще-то не особо веселое, однако сценаристы умудрились создать комедийно-драматический сериал о жизни в женской тюрьме, основанный на автобиографической книге Пайпер Керман. Было снято три сезона, и в настоящее время известно, что сериал продлен еще на четыре сезона.
9. Ганнибал
Детективный сериал о талантливом докторе, тонком психологе, а заодно и серийном убийце по имени Ганнибал Лектер так же сильно привлекает внимание зрителей, как и вышеупомянутый Декстер. Основой для сериала послужили книги Томаса Харриса, по которым ранее были сняты фильмы «Молчание ягнят» «Ганнибал», и «Красный дракон».
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