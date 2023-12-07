В Китае есть деревня, где каждый житель стал миллионером

Деревня миллионеров – Хуаси (Китай).

Так выглядела деревня в середине прошлого века (Хуаси, Китай).

Всего за 50 лет Хуаси превратилась в «Деревню №1 Поднебесной».

У Жэньбао построил в родной деревне коммунизм.

Здесь шьют обувь вручную и поставляют в 40 стран мира.

В деревне Хуаси были построены металлургические комбинаты.

Теперь жители деревни Хуаси живут в огромных коттеджах.

Преображение деревни Хуаси (Китай).

Гостиничный комплекс из 9 башен в деревне Хуаси (Китай).

Статуи на территории гостиничного комплекса.

Вдоль живописных аллей стоят статуи.

Каждый совершеннолетний житель деревни Хуаси получает бесплатное жилье.

Все трудоспособное население работает на своих заводах и фабриках.

Большое внимание уделяют защите окружающей среды и озеленению деревни.

В деревне построены крытые пешеходные дорожки (Хуаси, Китай).

Единственная деревня в мире построила свой небоскреб (Хуаси, Китай).

Золотые фонтаны украшают интерьер небоскреба (Хуаси, Китай).

Символ города – золотой бык, расположен в выставочном зале небоскреба.

Ресторан украшает огромная птица.

Весь «Парк мира» можно увидеть, поднимаясь по канатной дороге.

Фрагмент Великой Китайской стены в «Парке мира» (Хуаси, Китай).

В «Парке мира» создали копии архитектурных шедевров мира (Хуаси, Китай).

Копия Триумфальной арки в «Парке мира» Хуаси.

В этой деревне построили свою модель хозяйствования (Хуаси, Китай).