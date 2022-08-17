Что делать с засором в ванной

Одной из самых распространенных причин засоров является скопление волос в сливном отверстии. Не всегда химические средства от засоров, купленные в магазине за немаленькие деньги, справляются с ситуацией.



В ванну или раковину вылито 500 рублей, а результата ноль: вода не выходит. Справиться даже с сильным засором можно с помощью приспособления за 20 рублей. Используйте этот простой дедовский метод, чтобы моментально очистить слив от волос.







Для очистки потребуется тросик диаметром 8 мм. Разогните обмотку троса, создавая подобие ершика.







Поместите тросик в сливное отверстие и начните делать вращательные движения. Поместите тросик в слив так глубоко, на сколько это возможно. Вытягивая тросик, вы также вытяните застрявшие в сливном отверстии волосы и другой мусор.







Подробно о простом способе избавления от засора смотрите в видео:



