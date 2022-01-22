10 нелепых и весьма поучительных смертельных случаев в Древней Греции

И ангел смерти придёт за каждым...

1. Унижение

Бупэлус был настолько унижен, что совершил самоубийство.

2. Смех

Хрисипп умер от безудержного смеха.

3. Подарки

Драко задохнулся под грудой подарков.

4. Собаки

Гераклит намазался навозом и был съеден собаками.

5. Смерть на полуслове

Фукидид умер, не закончив предложения.

6. Черепица

Пирр умер, когда пожилая женщина сбросила на его голову черепицу.

7. Недоедание и бессонница

Филит Косскии умер от недоедания и бессонницы.

8. Воля к победе

Аррихион был первым атлетом, который победил на олимпиаде, будучи мертвым.

9. Черепаха

Эсхил умер из-за черепахи.

10. Тщеславие и хвастовсто

Эмпедокл бросился в вулкан, чтобы доказать свое бессмертие.