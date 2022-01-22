10 нелепых и весьма поучительных смертельных случаев в Древней Греции

И ангел смерти придёт за каждым...
Достойно дожить до старости и достойно встретить смерть удаётся далеко не всем. А изучая историю Древней Греции кажется, что греческие философы и герои рождались для того, чтобы удивить мир своей нелепой смертью.
1. Унижение
Бупэлус был настолько унижен, что совершил самоубийство.
Хиппонэкс был древнегреческим поэтом шестого века до н.э. и писал стихи, отражающие вульгарную сторону жизни. Судя по сохранившимся фрагментам, язык его чрезвычайно груб и резок, с обилием ругательств и проклятий, с жаргоном простолюдинов. Он был также одним из самых уродливых мужчин в истории. Два брата-скульптора Бупэлус и Афенид изваяли изображение Хиппонэкса, изобразив его даже еще уродливее и отвратительнее, чем он был на самом деле.
В отместку Хиппонэкс написал о них едкие сатирические стихи, которые были настолько жестоки, что Бупэлус, не выдержав позора, повесился. Существует и другая версия. Сделав предложение своей возлюбленной и получив отказ, Хиппонэкс написал серию стихов, оскорбляющих ее отца, Бупэлуса, после чего тот и повесился.
2. Смех
Хрисипп умер от безудержного смеха.
Хрисипп был величайшим философом-стоиком, поразительно трудолюбивым – число его сочинений превышает 705, но большинство из них было потеряно. Многие укоряли Хрисиппа за гадкий и непристойный язык. Умер он в припадке смеха. Увидев, как осел доедает собранные им смоквы, Хрисипп крикнул старой женщине, что теперь надо дать ослу вина, чтобы запить. Закатясь смехом от своей шутки, философ испустил дух. Можно представить, какие книги были написаны человеком, обладающим подобным чувством юмора.
3. Подарки
Драко задохнулся под грудой подарков.
В 620 г. до н. э. законодатель из Афин по имени Драко, несмотря на его суровые законы, был очень популярен среди граждан и был буквально сокрушен под весом собственной популярности. Согласно легенде, в театре на Эгине, сотни людей, увидев Драко, начали срывать с себя и бросать ему свои шляпы, рубашки и плащи в знак своей любви и почитания. При этом они так увлеклись, что не заметили, что их любимец задохнулся под грудой одежды и подарков.
4. Собаки
Гераклит намазался навозом и был съеден собаками.
Однажды философ ушел в горы и стал отшельником. Питаясь лишь травами и кореньями, Гераклит заболевает водянкой. Спустившись с гор, он загадочно спрашивал врачей, как «потоп превратить в засуху». Врачи не понимали, что имел в виду Гераклит, тогда он, обругав врачей, ушел лечиться самостоятельно. В конюшне он намазался навозом и лег под солнцем, надеясь, что патологическая влага из него испарится, и заснул.
Но, проснувшись, он не смог встать из-за толстого слоя засохшего навоза. Так Гераклит и лежал, пока не прибежали голодные собаки и не растерзали его. Когда именно умер философ – неизвестно, предположительно это случилось в 480 г. до н. э.
5. Смерть на полуслове
Фукидид умер, не закончив предложения.
Древнегреческий историк Фукидид написал “Историю Пелопонесской войны”, историю войны между пелопоннесцами и афинянами, которая считается одним из наиболее достоверных источников. Во время войны в течение нескольких лет он находился в изгнании и писал свою книгу, но по окончании войны решил вернуться на родину. Но в пути он был убит, даже не успев закончить предложение, которое он в этот момент писал. И его книга так и осталась незаконченной.
6. Черепица
Пирр умер, когда пожилая женщина сбросила на его голову черепицу.
Легендарный греческий полководец Пирр был отважным воином. И даже не мог подумать, что его ждет смерть не в бою, а от рук пожилой женщины. Во время схватки в городе Аргос молодой аргосец, метнув копье, слегка ранил Пирра. Пирр поскакал за ним. Это увидела мать воина, сидевшая на крыше. Желая помочь своему сыну, она оторвала тяжелую черепицу с крыши и бросила ее вниз, прямо на Пирра. Черепица, попав ему в незащищенный участок, сломала позвоночник. Пирр упал с лошади, и один из аргосцев отрубил ему голову.
7. Недоедание и бессонница
Филит Косскии умер от недоедания и бессонницы.
Греческий ученый Филит был физически очень слабым человеком. Для того, чтобы не быть унесенным при сильных порывах ветра, он даже подкладывал в свою обувь грузы из свинца. Каждый раз, когда кто-то использовал неправильное слово или делал логическую ошибку, он очень много по этому поводу писал, педантично пытаясь доказать, в чем состоит ошибка. Наука также изнурила его, выпила все соки. Филит был настолько увлечен своими размышлениями, пытаясь доказать парадокс лжеца, что умер от голода и недосыпания. Случилось это примерно в 280 г. до н. э.
8. Воля к победе
Аррихион был первым атлетом, который победил на олимпиаде, будучи мертвым.
Аррихион был панкратионистом. Панкратион – это очень жесткий вид борьбы с минимальными ограничениями. В финальном поединке за олимпийский венок в тот момент, когда соперник зажал его ногами и душил, Аррихион собрался и из последних сил вывернул тому лодыжку. От дикой боли противник сдался, и победа осталась за Аррихионом, но он в тот момент уже умер. Таким образом, Аррихион завоевал уникальную награду.
9. Черепаха
Эсхил умер из-за черепахи.
Эсхил, великий древнегреческий драматург, жил в постоянном страхе ожидания своего собственного трагического конца, поскольку оракул предсказал ему смерть от удара с небес. И, действительно, на его голову упала … черепаха. В то время, когда Эсхил был на Сицилии, орел пролетал над ним, неся в своих когтях черепаху. Он кидал свою добычу на скалы, чтобы разбить ее панцирь. И приняв лысину Эсхила за камень, орел выпустил черепаху из когтей. Но вместо панциря разбилась голова Эсхила.
10. Тщеславие и хвастовсто
Эмпедокл бросился в вулкан, чтобы доказать свое бессмертие.
Древнегреческий философ и врач Эмпедокл был довольно хвастлив. А после того, как ему удалось излечить женщину, которую другие врачи вылечить не смогли, он возомнил себя богом. Собрав 80 человек на вершине вулкана Этна, он объявил всем, что стал бессмертным и бросился в жерло вулкана. Закончилось это плачевно, вулкан выбросил обратно одну сандалию самоубийцы, и большинство людей посчитали его сумасшедшим. Но с другой стороны, этим поступком он все же обессмертил свое имя, пишем же мы о нем сегодня, спустя 2,500 лет после смерти.
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