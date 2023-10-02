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Захватывающие книги, которые можно прочесть за одну ночь

Хорошие книги, словно параллельный мир, затягивающий читателя в свои сети. Порой, зачитываясь интересным произведением литературного искусства, мы не замечаем, как пролетело время. Как правило, книги редко можно осилить за один присест и удовольствие приходится растягивать в зависимости от свободного времени и количества страниц. Но есть и такие, которые можно прочесть все за одну ночь и не пожалеть о потраченном времени.

Джон Фаулз «Коллекционер»


Захватывающие книги, которые можно прочесть за одну ночь

Одинокий недалекий молодой человек неожиданно выигрывает огромную сумму денег в лотерею. Что он с ней сделает, особенно если учитывать его страсть к коллекционированию бабочек и тайную любовь к местной красавице? В истории противостояния маньяка и его жертвы Фаулз увидел противоборство Добра и Зла, примитивного обывателя и возвышенного художника, Любви, Смерти и Красоты.

Джейн Остин «Гордость и предубеждение»


Захватывающие книги, которые можно прочесть за одну ночь

Это роман в традиционном понимании слова — не женский, не любовный, а просто классический, вечный, искренний роман. И так трудно вернуться из старой доброй Англии с ее эпичными страстями и уютными интерьерами в нашу серую шумную современность, что хочется остаться в нем навсегда. Как и в любой хорошей книге.

Дэниел Киз «Множественные умы Билли Миллигана»


Захватывающие книги, которые можно прочесть за одну ночь

Билли просыпается и обнаруживает, что находится в тюремной камере. Ему сообщают, что он обвиняется в изнасиловании и ограблении. Билли потрясен: он ничего этого не делал! Последнее, что он помнит, — это как хотел броситься вниз с крыши здания школы. Ему говорят, что с тех пор прошло семь лет.

Габриэль Гарсиа Маркес «Вспоминая моих грустных шлюх»


Захватывающие книги, которые можно прочесть за одну ночь

Одна из тех книг, которые выбрасывают вас из реальности и заставляют спрашивать: «Что это было?». Пронзительная, грустная, атмосферная история жизни и любви — случайной любви, ненастоящей любви, поздней, последней и самой гибельной любви, которая позволяет человеку хотя бы на мгновение увидеть мир таким, каков он есть.

Стивен Кинг «Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка»


Захватывающие книги, которые можно прочесть за одну ночь

Если в какой-то момент вы начнете сомневаться в силе человеческого духа, просто прочитайте «Побег из Шоушенка». Это история невинного человека, приговоренного к пожизненному заключению в тюремном аду. История выживания там, где выжить практически невозможно. Величайшая история побега и спасения.

Иэн Макьюэн «Амстердам»


Захватывающие книги, которые можно прочесть за одну ночь

Двое друзей — преуспевающий главный редактор популярной ежедневной газеты и знаменитый композитор, работающий над «Симфонией тысячелетия», — заключают соглашение об эвтаназии: если один из них впадет в состояние беспамятства и перестанет себя контролировать, то другой обязуется его убить… Изящный, завораживающий роман о том, как легко человек способен разрушить все вокруг себя.

Диана Сеттерфилд «Тринадцатая сказка»


Захватывающие книги, которые можно прочесть за одну ночь

Готическая история, в которой есть старинное мрачное поместье, семейные тайны, призраки, хитросплетение судеб и ощущение недосказанности, захватывает и не отпускает, пока не будет прочитана последняя страница. В этом романе прекрасно все: сюжет, атмосфера, характеры, язык и изысканный стиль. Бессонная ночь гарантирована.

Дуглас Адамс «Автостопом по галактике»


Захватывающие книги, которые можно прочесть за одну ночь

Книга, которая огорошивает и ошарашивает с первых же страниц. Наверное, настоящее путешествие по галактике именно таким и должно быть — с невероятными приключениями и неправдоподобными ситуациями, с тоннами юмора и сарказма. В общем, путешествуйте автостопом и читайте Адамса.

Виктор Пелевин «Омон Ра»


Захватывающие книги, которые можно прочесть за одну ночь

«Омон Ра» — это жуткая история о том, как кровавый советский режим запускал в космос корабли на человеческой тяге, а происходило это в действительности или… По мнению одного из собратьев по перу, Пелевина можно читать с начала, с середины, с конца — как священное писание. Очень точно подмечено. И этот небольшой роман точно не оставит вас равнодушным, мы обещаем.

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