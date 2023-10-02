Захватывающие книги, которые можно прочесть за одну ночь

Хорошие книги, словно параллельный мир, затягивающий читателя в свои сети. Порой, зачитываясь интересным произведением литературного искусства, мы не замечаем, как пролетело время. Как правило, книги редко можно осилить за один присест и удовольствие приходится растягивать в зависимости от свободного времени и количества страниц. Но есть и такие, которые можно прочесть все за одну ночь и не пожалеть о потраченном времени.



Джон Фаулз «Коллекционер»

Джейн Остин «Гордость и предубеждение»

Дэниел Киз «Множественные умы Билли Миллигана»

Габриэль Гарсиа Маркес «Вспоминая моих грустных шлюх»

Стивен Кинг «Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка»

Иэн Макьюэн «Амстердам»

Диана Сеттерфилд «Тринадцатая сказка»

Дуглас Адамс «Автостопом по галактике»

Виктор Пелевин «Омон Ра»