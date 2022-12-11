С нами не соскучишься!

8 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Эти компьютеры  - начало  перехода  неживой материи к  живому  сознанию...Примитивное  белковое  человечество  эти  ж...Там, где живет ин...
  • Александр Сумской
    Фотографии Сталина, Хрущева,... и Горбатого . А где лучший в мире генсек? Где Леонид Ильич?Почему жизнь в СС...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    так это очередной бляхер хворост засохший, заказ получил, деньгу получил и обкакался жидким стулом, мудак одно слово!Почему жизнь в СС...

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

Предлагаем вам совершить фото-путешествие в Дубай. Дубай — один из эмиратов ОАЭ, и главным образом он известен двумя вещами: эксцентричностью и роскошью. Менее чем за 30 лет из рыбацкой деревеньки Дубай превратился в потрясающий город, которым и является до сих пор.

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

©



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх