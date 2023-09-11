Слухи и ужасы времён СССР – детские и взрослые

Удивляет сейчас, что тогда ведь у нас не было ни мобил, ни тынтернета, телефоны стационарные далеко не у всех, а слухи распространялись по всей стране! Со своим деталями и изменениями, правда, но в целом, нить была в них та же.



















































































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