Удивляет сейчас, что тогда ведь у нас не было ни мобил, ни тынтернета, телефоны стационарные далеко не у всех, а слухи распространялись по всей стране! Со своим деталями и изменениями, правда, но в целом, нить была в них та же.
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Слухи и ужасы времён СССР – детские и взрослые
Удивляет сейчас, что тогда ведь у нас не было ни мобил, ни тынтернета, телефоны стационарные далеко не у всех, а слухи распространялись по всей стране! Со своим деталями и изменениями, правда, но в целом, нить была в них та же.
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