Как барсук нашёл самый большой клад римских монет в истории Испании

Этой зимой Пиренеи покрыл внушительный слой снега. Суровая буря бушевала довольно долго. Один маленький барсук был голоден и отчаянно искал хоть какой-нибудь пищи. Неизвестно наелся ли зверёк в итоге, но то, что он случайно нашёл, охотясь за пропитанием, просто потрясло научный мир. Голодное животное откопало самый большой клад римских монет в истории Испании!
Увлекательная история клада
Клад был обнаружен в пещере, которая находится в Берсио, округе муниципалитета Градо в испанской провинции Астурия. Археологи в тайнике насчитали 209 монет. Учёные признали это самым большим кладом римских монет, когда-либо найденным на территории Испании. Кроме всего прочего, исследователи утверждают, что скорее всего находка является лишь малой частью сокровищ. Просто большую часть из них уничтожила эрозия. Это показал анализ почвы в месте археологических раскопок.
Это самый крупный клад римских монет из когда-либо найденных в Испании.
Древнеримские монеты представляют эпоху периода, который варьируется между 3 и 5 веками нашей эры. Происходят они из таких далёких мест, как древние города Антиохия и Константинополь (современный Стамбул), Салоники в Греции, Лондон в Англии и Лион во Франции. Отчеканены они были во времена правления императоров Каруса (282–283 года нашей эры) и Валентиниана III (425–455 года нашей эры). Эксперты считают, что спрятаны сокровища были людьми, которые скрывались в этой пещере во время вторжения германских племён свебов (иначе свевов), примерно в 409 году. Этот полиэтничный народ славился своей умелой военной тактикой и бесстрашием воинов.
Люди спрятали сокровища, спасаясь при набеге варваров.
Голодный барсук — это сила
Монеты нашёл местный житель Роберт Гарсия. Они находились прямо у входа в барсучье логово. Гарсия сразу связался с местными археологами. На место прибыл сразу специалист Альфонсо Фанджул. Он и руководил раскопками. Эксперт считает, что животное, скорее всего, либо охотилось за едой, либо вырыло себе нору, спасаясь от холода. Обнаруженный клад барсук бросил перед логовом, ввиду отсутствия интереса к несъедобным, а следовательно бесполезным предметам. Когда команда археологов прибыла на место, они наткнулись на нору, которая вела к барсучьему гнезду. Вокруг были россыпи ценных монет.
Барсук бросил откопанные и ненужные ему монеты прямо у входа в пещеру.
Голодный барсук откопал почти сотню, остальное извлекли специалисты. Датированы сокровища позднеримским периодом от 200-х до 400-х годов нашей эры и приходом свебов на Пиренейский полуостров. Клад был спрятан в результате образовавшейся политической и социальной нестабильности из-за вторжения варваров. Монеты были в очень плохом состоянии.
Археологи считают, что эти монет - лишь часть клада.
История кладов римских монет в Градо
Этот клад древнеримских монет хотя и самый крупный в регионе, но не первый. До этого в лесах Градо не раз обнаруживали спрятанные сокровища. Последний раз это было в 1930 году. Тогда были найдены 14 золотых монет и золотой перстень эпохи правления императора Константина I (306-337 года нашей эры). Археологи окрестили находку сокровищем Чапипи.
Такие тайники часто делались во времена набегов и войн. Когда приближались враги, люди стремились припрятать все свои ценные вещи до того момента, как минует опасность. Что потом происходило с хозяевами сокровищ оставалось тайной. По каким-то причинам они не смогли вернуть своё добро. Так часто бывает с разными археологическими артефактами, которые находят по всему земному шару. Барсучья находка — яркое тому подтверждение.
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