Как барсук нашёл самый большой клад римских монет в истории Испании

Увлекательная история клада

Это самый крупный клад римских монет из когда-либо найденных в Испании.

Люди спрятали сокровища, спасаясь при набеге варваров.

Голодный барсук — это сила

Барсук бросил откопанные и ненужные ему монеты прямо у входа в пещеру.

Археологи считают, что эти монет - лишь часть клада.

История кладов римских монет в Градо