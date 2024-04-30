16 мифов о женщинах, которые оказались правдой с научной точки зрения

Множество стереотипов о гендерных различиях намертво укоренились в массовом сознании. СМИ все время подбрасывает в топку новые горящие факты, но ясности по многим вопросам так и нет. Кто может лучше переносить боль, а кто устойчивее к алкоголю, почему женщины всегда путают право и лево, а мужчины — никогда? Почитайте наш обзор и распрощайтесь с устоявшимися мифами о прекрасной половине человечества.









16. Женское обоняние тоньше

15. Женщины больше сопереживают

14. Женщины различают больше оттенков цвета

13. Способность заниматься многими делами одновременно

12. Женщины чистоплотнее

11. Женщины менее чувствительны к боли

10. Женщины не так смешно шутят

9. Женщины менее устойчивы к воздействию алкоголя

8. Женщины более болтливые

7. Женщины хуже ориентируются, когда ведут машину

6. Женщины более эмоциональны

5. Женщины реже думают о сексе

4. Женщины хотят его так же, как и мужчины

3. Груди не одинаковые — правая всегда больше

2. Еда желаннее секса

1. Гендерная предвзятость существует (на фото: Врач должен быть мужского или женского пола? Почти все галочки за мужчин.)