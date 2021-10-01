25 туристических мест, о которых вы, скорее всего, не слышали

На современной политической карте мира насчитывается более 250 стран. Точное число туристических зон и направлений на всей планете и вовсе не поддается никаким подсчетам. Такая широкая география создает безграничное поле для выбора места отдыха. Выбирая маршрут путешествия, мы ограничены только бюджетом и собственной фантазией. Несмотря на все разнообразие направлений, из года в год многие продолжают выбирать жаркий Египет, солнечную Турцию и экзотический Таиланд.
Но впечатления от путешествий по массовым маршрутам не идут ни в какое сравнение с собственным ощущением первооткрывателя и исследователя неизведанного. В мире еще есть тысячи интересных, не истоптанных туристами мест. Мы собрали 25 невероятных маршрутов, которые пока остаются малоизвестными большинству туристов.
Бангонг-Цо, Индия/КНР
Бессточное озеро в Гималаях, расположившееся на высоте 4350 метров над уровнем моря. Вода в озере солоноватая, поэтому в нем практически нет обитателей. Ученые предполагают, это озеро может быть остатками древнего океана, простиравшегося ранее на территории Тибета.
Мадаин Салих, Саудовская Аравия
Комплекс археологических построек в Хиджазе является первым объектом на территории Саудовской Аравии, который был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Состоит он 111 скальных захоронений и системы гидротехнических сооружений, построенных около 20 веков назад.
Уаи-О-Тапу, Новая Зеландия
В этой области с высокой геотермальной активностью сосредоточено множество живописных горячих источников, включая гейзер Леди Нокс. Парк находится под охраной, но частично доступен для посещения туристов.
Эль-Джем, Тунис
Этот амфитеатр легко можно спутать с колизеем в Риме. Но в отличие от последнего, здесь нет таких толп туристов. Амфитеатр способен вместить 30 тысяч зрителей и считается третьим по величине в Римской империи.
Жерикоакоара, Бразилия
Долгие годы это была известная только местным рыбацкая деревушка, в которую-то электричество провели лишь 20 лет назад. Благодаря такой изолированности, все здесь сохранилось в первозданном виде, включая природу и одни из самых красивых в мире пляжей.
Лестница Хайку, Гавайи
Пешеходный маршрут, состоящий из 3992 ступенек, которые поднимаются на высоту 850 метров над уровнем моря. С них открывается самый красивый вид на Оаху.
Лофотенские острова, Норвегия
Это самый настоящий край света, находящийся за полярным кругом и севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона. При этом благодаря Гольфстриму на южным островах температура не опускается ниже нулевой отметки. Здесь можно попытать удачу в ловле рыбы, посмотреть на северное сияние и насладиться единением с природой.
Хобарт, Австралия
Это финансовый и административный центр Тасмании. Город был основан в далеком 1804 году, и с тех пор он так и не утратил очарования старого портового города и сохранил большинство исторических построек.
Грейт-Смоки-Маунтинс, США
Помимо того, что в национальном парке можно увидеть в естественной среде 66 видов млекопитающих, в летний сезон на 2 недели он становится домом светлячков Photinus carolinus. В вечернее время они синхронно загораются каждые несколько секунд, устраивая своего рода природное световое шоу.
Зачарованная Река, Филиппины
На острове Минданао, недалеко от поселка Хинатуан, расположена Зачарованная река. Вода в ней невероятно прозрачная. Она окрашена в насыщенные оттенки бирюзового и голубого цветов. Сюрреалистичности пейзажу добавляют косяки рыб, словно парящие в невесомости.
Альберобелло, Италия
Город в регионе Апулия примечателен своей уникальной архитектурой. Городские строения представляют собой дома с конической крышей, получившие название трулли. Подобных построек нет больше нигде в мире.
Цзючжайгоу, Китай
Заповедник «Долина девяти деревень» на севере провинции Сычуань занимает территорию в 720 км². Национальный парк состоит из трех долин, в каждой из которых находится множество природных достопримечательностей.
Парк Хитачи, Япония
Национальный парк занимает 120 га. С весны до конца осени весь парк покрыт разноцветным ковром самых разных цветов.
Королевская тропа, Испания
Тропа между водопадами Чорро и Гайтанехо в ущелье Эль Чорро долгие годы возглавляла список самых опасных троп, так как была почти полностью разрушена. Правительство Испании восстановило тропу, превратив ее из экстремальной в одну из самых захватывающих в мире.
Балос, Греция
Бухта между побережьем острова Крит и островом Грамвуса по большей части представляет собой отмель. Море здесь переливается множеством оттенков, а дно полностью песчанное.
Уакачина, Перу
В нескольких километрах от города Ика находится оазис, в котором живет 200 человек. Город возник вокруг небольшого, природного озера. Изображение оазиса можно увидеть на банкноте достоинством 50 новых солей.
Улинъюань, Китай
Более 3000 пиков и утесов самых разных форм и очертаний, разделенные ущельями с реками, озерами и водопадами. Помимо всего прочего, заповедник является местом обитания множества исчезающих видов растений и животных, включая 30 эндемичных видов флоры и фауны.
Лас-Лахас, Колумбия
Церковь в 7 км. от города Ипиалес была построена в 1948 году на пожертвования прихожан. В 1754 году здесь произошло чудо явления Богородицы, которая вылечила глухонемую девочку. На стене появился лик женщины с мланденцем на руках, признанный исцеляющим.
Рангироа, Французская Полинезия
Рангироа считается крупнейшим атоллом архипелага Туамоту. Состоит он из 415 небольших островков, которые населяют около 2400 человек. Атолл известен как одно из лучших в мире мест для дайвинга.
Намакваленд, Южная Африка
Раз в год национальный парк Намакваленд из засушливой, безжизненной области превращается в настоящий оазис, в котором расцветают сотни тысяч ромашек.
Мыс Перпетуа, США
Через мыс проходит более 40 километров пеших маршрутов, изобилующих самыми разными природными достопримечательностями. Самая впечатляющая из них — Колодец Тора, из которого во время приливов периодически извергается фонтан.
Салина Турда, Румыния
Гигантскую соляную шахту трансформировали в туристический аттракцион. Заплатив всего около 5 евро можно спуститься на 100 метров под землю, подышать соленым воздухом и покататься на колесе обозрения.
Селус, Африка
Резерват занимает площадь в 54 600 км², что составляет около 5 % территории страны. Главными его обитателями являются слоны, бегемоты, жирафы, львы и другие типиные для саванны животные, которых можно увидеть в их естественной среде.
Ранакпур, Индия
Джайнский храмовый комплекс поддерживает 1444 колонны, при этом них нет двух одинаковых. Храм полностью сделан из белого мрамора.
Апосл Айлендс Нешнел Лейкшор, США
Это место легко может пробудить исследователя в каждом из нас. Оно включает 21 остров, главными достопримечательностями которых являются водопады, озера, пещеры и реликтовые леса.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии