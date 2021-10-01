25 туристических мест, о которых вы, скорее всего, не слышали

На современной политической карте мира насчитывается более 250 стран. Точное число туристических зон и направлений на всей планете и вовсе не поддается никаким подсчетам. Такая широкая география создает безграничное поле для выбора места отдыха. Выбирая маршрут путешествия, мы ограничены только бюджетом и собственной фантазией. Несмотря на все разнообразие направлений, из года в год многие продолжают выбирать жаркий Египет, солнечную Турцию и экзотический Таиланд.



Но впечатления от путешествий по массовым маршрутам не идут ни в какое сравнение с собственным ощущением первооткрывателя и исследователя неизведанного. В мире еще есть тысячи интересных, не истоптанных туристами мест. Мы собрали 25 невероятных маршрутов, которые пока остаются малоизвестными большинству туристов.









Бангонг-Цо, Индия/КНР

Мадаин Салих, Саудовская Аравия

Уаи-О-Тапу, Новая Зеландия

Эль-Джем, Тунис

Жерикоакоара, Бразилия

Лестница Хайку, Гавайи

Лофотенские острова, Норвегия

Хобарт, Австралия

Грейт-Смоки-Маунтинс, США

Зачарованная Река, Филиппины

Альберобелло, Италия

Цзючжайгоу, Китай

Парк Хитачи, Япония

Королевская тропа, Испания

Балос, Греция

Уакачина, Перу

Улинъюань, Китай

Лас-Лахас, Колумбия

Рангироа, Французская Полинезия

Намакваленд, Южная Африка

Мыс Перпетуа, США

Салина Турда, Румыния

Селус, Африка

Ранакпур, Индия

Апосл Айлендс Нешнел Лейкшор, США