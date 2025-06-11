Белое к рыбе, красное к мясу: секреты подбора идеального вина

1. Совет для новичков!

Начинать знакомство с вином лучше всего с розового или белого вина!

2. Выбираем аромат!

Запоминайте аромат и сорт винограда понравившегося вина!

3. Вино для компании!

Для большой компании лучше всего выбрать несколько видов вин!

4. Этикетки важны!

Обязательно читайте этикетку!