Как почистить чеснок, не испачкав руки, и еще 10 возможностей микроволновки

Секреты, которыми не побрезгуют даже профессиональные повара.

1. Быстро «раздетый» чеснок

Горячий «стриптиз» от проблемного гостя на кухне. /Фото: img.wonderhowto.com

2. Пышная пенка для кофе

Пенка не хуже чем в кофемашине. /Фото: hubaalnews.net

3. Овощи, которые легко теряют свои шкурки

Микроволновка поможет с быстрым снятием кожуры. /Фото: 4.bp.blogspot.com

4. Самые простые в мире картофельные чипсы

Просто, вкусно и быстро! /Фото: ae01.alicdn.com

5. Корзинки для закусок

Лаваш вам в помощь. /Фото: gratednutmeg.com

6. Овощи на пару

Добавив пищевую пленку можно добиться парникового эффекта. /Фото: washingtonpost.com

7. Стерилизация банок

Этот процесс может в разы облегчить микроволновка. /Фото: i.ytimg.com

8. Вкусный бекон без сковородки!

Чем выше еда, тем больше она поджаривается. /Фото: cdn.diply.com

9. Долой микробы!

Чистота и порядок за две минуты. /Фото: faithbirds.com

10. Равномерный разогрев

Вы можете разогревать еще лучше. /Фото: easyfood.ie

11. Спасение булочек

С пылу, с жару из микроволновки! /Фото: atmedia.imgix.net