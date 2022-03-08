Как почистить чеснок, не испачкав руки, и еще 10 возможностей микроволновки

Секреты, которыми не побрезгуют даже профессиональные повара.
Практически у каждого на кухне есть микроволновая печь. Мы используем ее постоянно для подогрева еды и напитков. Но мало кто знает, что возможности этой кухонной техники гораздо шире. Подборка полезных советов поможет увеличить перечень стандартных функций микроволновки. Нестандартные блюда, крутые лайфхаки и оригинальные идеи сделают пребывание на кухне легким и приятным.
1. Быстро «раздетый» чеснок
Горячий «стриптиз» от проблемного гостя на кухне. /Фото: img.wonderhowto.com
Это одна из актуальных проблем на любой кухне. Каждая хозяйка знает, как мучительно иногда почистить чеснок для любимого блюда. Микроволновая печь может помочь сделать это намного быстрее. Для этого нужно положить головку чеснока в микроволновку и включить на максимальную температуру. Достаточно всего 15 секунд, чтобы шелуха с легкостью отделилась от зубчиков.
2. Пышная пенка для кофе
Пенка не хуже чем в кофемашине. /Фото: hubaalnews.net
Ароматный кофе по утрам — один из самых популярных горячих напитков. В холодное время года он помогает согреться и взбодриться. Кто-то любит эспрессо, а кто-то модный и мягкий на вкус латте. Но никто не будет спорить, что пышная пенка — украшение для любого вида напитка. Если вы думали, что ее может сделать только дорогущая кофемашина, то сильно заблуждались. Обычная микроволновая печь тоже отлично справляется. Для красивой вкусной пенки нужно налить в стеклянную банку немного молока и закрыть крышкой. После этого встряхнуть молоко и поставить нагреваться в микроволновке 30 секунд. Пенка готова! Теперь ее надо просто аккуратно переложить в кружку с кофе.
3. Овощи, которые легко теряют свои шкурки
Микроволновка поможет с быстрым снятием кожуры. /Фото: 4.bp.blogspot.com
Микроволновка может помочь и с этой нелегкой задачей. С ее подачи фрукты и овощи будут быстро очищаться от кожуры. Для этого нужно сделать небольшой крестообразный разрез на плоде и оставить его нагреваться в микроволновой печи на две минуты. После этого шкурка сама будет отходить от овощей. Это сэкономит кучу времени при готовке многих блюд.
4. Самые простые в мире картофельные чипсы
Просто, вкусно и быстро! /Фото: ae01.alicdn.com
Чипсы любят не только дети, но и взрослые. Те, которые продаются в магазине, довольно-таки вредные и калорийные. Из-за этого многие люди отказывают себе в удовольствии поесть этих снеков. Домашние чипсы можно без опасений давать даже детям. Легче всего приготовить их в микроволновой печи. Для этого нужно нарезать картофель тонкими слайсами. Чтобы этот процесс не затянулся на час, рекомендуем использовать овощечистку. Полученные кружочки выложить на тарелку, слегка облить маслом и посыпать специями по вкусу. Чтобы картошка приготовилась, потребуется всего 3 минуты для каждой стороны. Теперь хрустящее лакомство готово!
5. Корзинки для закусок
Лаваш вам в помощь. /Фото: gratednutmeg.com
Холодные закуски в удобных формочках — быстрое и легкое блюдо для любого стола. Сделать корзинки можно из обычного лаваша. Для этого из него нужно вырезать кружочки нужного размера. Положить их в чашку или стакан и слегка подсушить в микроволновой печи. Вуаля, можно наполнять чем угодно — блюдо получится оригинальным, аккуратным и красивым.
6. Овощи на пару
Добавив пищевую пленку можно добиться парникового эффекта. /Фото: washingtonpost.com
Никакой мультиварки и долгих мучений с обычной плитой. Овощи на пару можно приготовить в микроволновке! Предварительно их нужно помыть и нарезать небольшими кубиками или ломтиками. Полученную смесь положить в емкость, посолить, приправить по вкусу и плотно закрыть пищевой пленкой. На микроволновой печи выставить низкую мощность и время готовки — 20 минут. После этого овощи будут приготовлены без каких-либо особых усилий.
7. Стерилизация банок
Этот процесс может в разы облегчить микроволновка. /Фото: i.ytimg.com
Этот полезный совет пригодится тем, кто закрывает дома всякие вкусности на зиму. Очень простой способ сэкономить значительную часть времени на стерилизацию. Банки нужно помыть и, не вытирая, отправить в микроволновку. Там они должны нагреваться всего 2 минуты — от повышенной температуры вода испарится, а банки прокалятся.
8. Вкусный бекон без сковородки!
Чем выше еда, тем больше она поджаривается. /Фото: cdn.diply.com
Поджарить вкусный бекон или кусочки колбаски для бутербродов легче простого. В микроволновую печь нужно поставить тарелку, а на нее еще одну керамическую, причем перевернутую вверх дном. На эту конструкцию нужно выложить мелко порезанные кусочки еды. Устанавливаем время на три минуты и достаем уже готовую еду. Чтобы достичь лучшей прожаренности желательно повторить для каждой стороны бекона.
9. Долой микробы!
Чистота и порядок за две минуты. /Фото: faithbirds.com
Микроволновая печь может помочь не только в готовке. Она отлично справляется с чисткой и дезинфекцией, а также неприятным запахом. В ней за считанные минуты можно очистить губки и разделочные доски. Для этого на загрязненную поверхность нужно нанести немного моющего средства и равномерно распределить. Теперь губку или доску отправляем в микроволновку на 1-2 минуты в зависимости от величины предмета. Под действием высокой температуры сдадутся все микробы, вирусы и бактерии. После этого нужно просто промыть очищенную поверхность водой.
10. Равномерный разогрев
Вы можете разогревать еще лучше. /Фото: easyfood.ie
Секрет прост! Чтобы еда разогревалась равномерно, ее нужно выложить в форме пончика с пустым пространством внутри. Именно такая форма подходит лучше всего.
11. Спасение булочек
С пылу, с жару из микроволновки! /Фото: atmedia.imgix.net
Слегка зачерствевший хлеб или булочки еще можно привести в должный вид. Всего 15 секунд в микроволновой печи, и они снова станут мягкими, теплыми и аппетитными. Привычная кухонная техника способна «оживить» практически любые хлебобулочные изделия.
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