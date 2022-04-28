Невероятная архитектура: 10 таинственных древних сооружений, которые впечатляют

Самые древние и самые таинственные постройки в мире.

1. Нан Мадол

Нан Мадол - ревний город, построенный на сотнях крошечных островков в море.

2. Теотиуакан

Это было ещё до Колумба.

3. Пума Пунку

Пума Пунку — мегалитический комплекс в Боливии.

4. Деринкую

Подземный город Деринкую.

5. Джгантия

Башня великанов.

6. Великий Зимбабве

Крупнейшие африканские руины.

7. Баальбек

Город Баальбек.

8. Таулы Менорки

Таулы Менорки - огромные каменные образования Т-образной формы.

9. Пещеры Лонгью

Знаменитое китайское селение.

10. Гробница первого императора Китая

Гробница первого императора Китая.