Любопытное о съемках фильма «Леон»

Фильм «Леон» – тот случай, когда ты пишешь роман на коленке, а он становится мировым бестселлером. Драматическая история любви хладнокровного убийцы и маленькой девочки под градом пуль и взрывами гранат в городе наркоманов, продажных полицейских и мафиози. Одна из лучших ролей Гэри Олдмена и великолепный дебют Натали Портман, который открыл ей дорогу в кино.







Сегодня мы расскажем интересные и, возможно, неизвестные факты про фильм "Леон", который в американском прокате вышел под названием "Профессионал".



«Леон» появился благодаря Брюсу Уиллису. Из-за занятости актера Люк Бессон вынужден был отложить съемки фильма «Пятый элемент», но чтобы съемочная группа не простаивала, Бессон за 30 дней написал сценарий «Леона», после чего снял его всего за три месяца.







Идея фильма, пришла Бессону во время работы над «Никитой». В одном из эпизодов герой Жана Рено, уборщик по имени Виктор, расплачивался за неудачную миссию Никиты. Эта сцена показалось режиссеру настолько богатой на дальнейшие интерпретации, что на ее основе он и решил создать отдельную историю, которая позже переросла в «Леона»







Кастинга на роль Леона не было – этот фильм специально писался под Жана Рено. В фильме «Никита» у него была относительно небольшая роль уборщика Виктора, однако Люк Бессон увидел, что этот персонаж может еще многое о себе рассказать.

Кастинга на роль Леона не было – этот фильм специально писался под Жана Рено. В фильме «Никита» у него была относительно небольшая роль уборщика Виктора, однако Люк Бессон увидел, что этот персонаж может еще многое о себе рассказать.

Поэтому сценарий фильма «Леон» был написан исключительно для того, чтобы реализовать потенциал этого образа. Бессон даже решил оставить ему такой же внешний вид, как и в «Никите» – длинное пальто, темные очки и черную вязаную шапку. Бессон даже сначала хотел полностью перенести героя в новые обстоятельства (при этом фильм носил рабочее название «Уборщик/Чистильщик»), но позже понял, что новый герой, пусть и похож на Виктора, но все же другой. Так появился Леон.Прочитав сценарий, Жан Рено сразу же решил изобразить Леона слегка тугодумом и эмоционально скованным. По мнению актера, только так он мог внушить зрителю доверие и дать понять, что его герой ни за что не воспользуется уязвимостью своей юной спутницыФильм «Леон» является кинодебютом для Натали Портман. Когда она пришла на пробы, ей было всего 11 лет. Когда помощник режиссера увидел ее, он ее сразу же забраковал и «отправил домой,» сказав подрасти сначала, а потом уже пробоваться в кино . Однако родители посчитали, что девочке надо дать второй шанс и снова пришли на пробы. Бессон, заглянув в ее анкету и увидев, что Натали нет ни братьев, ни сестер, сказал ей: «Представь, ты пришла домой, и видишь, что всю твою семью убили. Но жалко тебе только своего младшего брата.» И Натали заплакала. На этом подбор актрис остановили.На ту же роль пробовалась Лив Тайлер, но была признана великовозрастной для ее исполнения. Ей было 15 лет.Родители Натали Портман очень сильно переживали по поводу того, что девочке придется курить в течение фильма. Они обязали режиссера заключить с ними контракт, в котором были бы обязательные элементы. Согласно контракта девочка не могла курить в фильме больше пяти раз, нельзя было снимать, как она делает затяжку, а также она была обязана бросить. В итоге, все это было беспрекословно выполнено. Ну и конечно, все прекрасно помнят требование Леона, чтобы Матильда бросила курить. Что она и сделала.В оригинальном сценарии, который писал Бессон, Матильде было 13-14 лет. Кроме того, по изначальной задумке, все-таки имели место сексуальные отношения. В последствии, сценарий был переписан по многим причинам в сторону более сдержанной версии развития событий. В результате существуют две версии фильма. В первой, смонтированной для европейского проката, осталась сцена, где герои лежат в одной постели и Матильда рассуждает о сексе. Во второй, американской, от этого эпизода не осталось и следа, так же, как и от какого-либо намека не сексуальное напряжение между ними.В моменте, когда Стэнсфилд (Гэри Олдмен) разговаривает с отцом Матильды, актер полностью импровизировал. Актер Майкл Бадалуччо, который играл отца девочки, не знал, что будет делать его оппонент и просто стоял, ждал. Олдмен сыграл таким образом, чтобы выбить его из колеи и заставить нервничать . В итоге у него это получилось, актеру стало действительно очень неприятно и страшно от того, что к его лицу очень сильно приближаются. Было принято решение оставить именно эту сцену. Кроме того, рассказ о том, что Стэнсфилд любит Бетховена – также импровизация. Гэри Олдмен каждый дубль рассказывал новую историю.Сцена в которой Гэри Олдмен говорит, а точнее кричит, классическую фразу "Мне нужны все!" (англ. Benny, bring me everyone. EV-ERY-ONE!!), на самом деле должна была быть очень тихой. Но актер решил подшутить над режиссером и договорился с техником по звуку, что тот подкрутит звук в наушниках на максимум. Потом в одном из дублей, Олдман неожиданно для всех со всех сил закричал фразу "EV-ERY-ONE!!". Оглушенный, но довольный, Бессон включил именно эту версию в фильм.«Леон», как и большинство фильмов Бессона, – это драма с элементами экшна. Взрывам и перестрелкам здесь отведена роль не меньшая, чем конфликту между героями. Достаточно сказать, что в фильме было использовано почти 50 видов огнестрельного оружия и задействовано около двух десятков каскадеров и дублеров.Среди самых эффектных экшн сцен – финальный взрыв здания. Эпизод снимался в одном из настоящих домов испанского Гарлема, причем от греха подальше жители в округе были эвакуированы. Всего для съемок этой сцены было задействовано 6 камер. Другой впечатляющий момент – выстрел ракеты по комнате Леона. Чтобы запечатлеть полет снаряда, по длине пола был проведен монорельс, на который закрепили камеру. При пуске ракеты с помощью сжатого воздуха, камера сопровождала ее движение. При этом сама ракета была подвешена на проволоке, окрашенной в тон декораций, чтобы ее не было заметно.ельзя было заранее сказать, получит ли фильм положительную критику, однако на съемочной площадке в это свято верили – и, как оказалось, не зря. На сегодняшний день , 21 год спустя после премьеры, фильм занимает 27 место в списке «250 лучших фильмов по версии IMDb. А на русскоязычном сайте КиноПоиск «Леон» занимает 8 место из 250 в списке лучших фильмов.