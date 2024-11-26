Как ухаживать за тёплой одеждой, чтобы случайно её не угробить

Многие уверены, что уход за зимней одеждой — дело нелегкое. Однако нужно лишь знать и соблюдать некоторые нехитрые правила, которые помогут продлить жизнь вашему любимому пуховику или шерстяному свитеру.



Стирка пуховиков

Правильное хранение пуховика при частом использовании

Стирка синтепоновых курток

Стирка шуб и отделок из искусственного меха

Стирка шерстяных пальто

Полезные советы по уходу за шерстяным пальто

Стирка одежды из флиса

Стирка кашемировых и шерстяных свитеров

Дайте свитерам «отдохнуть» и правильно их храните

Предотвращение появления катышков на шерстяных изделиях

Стирка толстовок и худи

Стирка синтетического термобелья

Стирка варежек и перчаток

Пуховики прекрасно переносят машинную стирку. Но, чтобы не угробить изделие, нужно придерживаться нескольких правил.Для начала проверьте пуховик на наличие точечных загрязнений. Если вы обнаружили пятнышки, протрите их мягкой тканью или губкой, смоченной щадящим моющим средством, затем тщательно смойте водой. Для стойких и устаревших загрязнений потребуется профессиональный очиститель. Если вам нужно удалить пятна от чернил или косметики, обработайте их спиртом.Перед тем как отправить пуховик в машинку, застегните на нем все молнии и пуговицы. Чтобы избежать сваливания пуха, поместите в машинку парочку теннисных шаров. Стоит избегать отбеливателя и кондиционера для белья. Пуховик следует стирать в холодной воде.Такие изделия можно сушить в сушильной машине на низкой или средней температуре. Ну а если сушите естественным образом, то развесьте пуховик в сухом месте и каждые минут 30 встряхивайте его, чтобы избежать скопления влаги и распушить наполнитель. Сомневаетесь в том, что изделие полностью высохло? Подышите на него, если почувствуете, что от пуховика исходит прохладный воздух, значит в нем еще осталась влага.Придя домой, повесьте пуховик на мягкую широкую вешалку размером примерно с ваши плечи. Так вес пуховика будет равномерно распределен. Ни в коем случае не вешайте его на тонкие проволочные вешалки, они могут привести к провисанию пуховика и складкам.Если вы почувствовали запах пота на пуховике, вывесите его на 12-14 часов на улицу или же поместите изделие в просторный герметичный пластиковый контейнер на 24-48 часов с пачкой пищевой соды, которая впитает в себя неприятные запахи.Синтепоновые куртки можно стирать в машинке. Перед ее запуском с курткой рекомендуется запустить стиральную машину без моющего средства и кондиционера на один цикл, чтобы очистить. Перед тем, как забросить туда куртку, застегните на ней все молнии и липучки, завяжите шнурки, но не туго, и, не выворачивая наизнанку, загрузите в машинку. Стоит выставить температуру воды 30 °C и не использовать кондиционер, в противном случае ткань может истончиться и повредиться. Рекомендуется поставить отжим на 800 об/мин и добавить дополнительное полоскание, чтобы моющее средство полностью вымылось.Лучше всего сушить куртку из синтепона в сушильной машине на низкой температуре, так тепло восстановит заполняющую способность изоляционного материала. Избегайте высоких температур, чтобы не повредить синтетические волокна. Когда цикл сушки подойдет к концу, бросите в машинку сушильные шарики или парочку теннисных мячей. Они разобьют комки и поспособствуют равномерному распределению синтепона.Стирать такие куртки нужно по необходимости, но как можно реже, иными словами, если вы видите какие-либо загрязнения или чувствуете неприятные запахи. Частая стирка синтепоновых изделий не самым лучшим образом скажется на свойствах ткани. Если вы носите куртку, не занимаясь в ней спортом, то стирайте ее примерно раз в три месяца.Обычно шубы и отделки из искусственного меха изготавливаются из синтетического волокна, которое поддается стирке, однако внутренние подкладки и другие элементы отделки могут быть непригодными для нее. Так что внимательно читайте этикетки.Если изделие все же можно стирать, то лучше всего сделать это вручную. Налейте в емкость прохладную воду и влейте туда мягкое моющее средство. Полностью погрузите одежду в воду минут на 10-15, затем вытащите ее и несильно отожмите. Наполните емкость чистой водой и полоскайте изделие до исчезновения мыльной пены.После чего аккуратно его отожмите, но не выкручивайте, а лучше всего заверните в толстое полотенце. Ни в коем случае не сушите искусственный мех в сушильной машине, так как высокие температуры приведут к спутыванию и слипанию ворсинок. Развесьте изделие в расправленном виде на сушилку, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей. Не используйте одежду до тех пор, пока она полностью не высохнет, а это может занять от 24 до 48 часов. После высыхания аккуратно расчешите шерсть расческой с широкими зубьями.Прежде чем приступить к чистке шерстяного пальто, нужно изучить информацию по уходу на ярлычке. Перед тем как изделие постирать, пройдитесь по нему щеткой для одежды, так вы устраните скопившуюся пыль и другую грязь. Старайтесь двигаться в одном направлении и от воротниковой части к подолу. После чего осмотрите пальто на предмет стойких загрязнений. Заметив пятна, нанесите на влажную светлую ткань моющее средство для шерсти и вотрите его по направлению волокон, но ни в коем случае не круговыми движениями.Далее, руководствуясь информацией с ярлычка, вам нужно определиться с методом стирки пальто — вручную или в машинке. Если в машинке, то обязательно застегните все пуговицы и молнии, выверните изделие наизнанку. Стирайте с порошком, предназначенным для стирки шерстяных изделий. Установите режим «Деликатный» или «Шерсть», а температуру воды сделайте холодной или чуть теплой. Чтобы уменьшить растяжение ткани, выберите минимальный отжим, а во избежание зацепок положите изделие в просторный сетчатый мешок для стирки. Если мешка нет, то положите пальто в белую простынь и завяжите ее сверху. После завершения стирки выверните изделие на лицо и разложите его на горизонтальной поверхности. Для ручной стирки используйте детский шампунь.Если вы чувствуете неприятный запах от шерстяного пальто, то положите его в морозилку. Холод поспособствует устранению бактерий, которые могут вызывать неприятные ароматы. Перед тем как стирать пальто или нести его в химчистку, попробуйте устранить загрязнения при помощи ручного отпаривателя, который нередко помогает привести одежду в чувства.После стирки на пальто остались складки? Их можно устранить, но для начала прочитайте информацию по уходу за изделием на этикетке. Если пальто можно гладить, то разложите его на гладильной доске, накройте сверху чистой тканью, чтобы защитить от прямого контакта с утюгом, и на минимальной температуре разгладьте образовавшиеся складки. Если гладить изделие нельзя, то попробуйте оставить его висеть на вешалке с широкими плечиками вне шкафа. Также хороший инструмент для разглаживания складок — ручной отпариватель.Перед тем как поместить изделие из флиса в стиральную машинку, посмотрите нет ли на нем видимых пятен. Если есть, то обработайте их пятновыводителем, предназначенным для флисовой одежды. Установите холодную температуру воды и бережный режим стирки. Отжим стоит выбрать не очень сильный, в противном случае останутся складки, от которых будет непросто избавиться. Ни в коем случае не используйте кондиционер.Флис магнитом притягивает к себе шерсть животных и другие даже самые мелкие ворсинки. Поэтому перед стиркой желательно избавиться от всех волосков с помощью липкого ролика, а само изделие не стирать вместе с другими вещами, которые могут оставить ворсинки. Этот материал не рекомендуется стирать с хлопком из-за того, что флис может скататься и стать менее влагостойким. Сушить изделие можно на низкой температуре в сушильной машинке, а вытащить его оттуда стоит, когда оно еще слегка влажное. После чего досушите вещь на горизонтальной поверхности.Свитера из шерсти или камешира можно стирать как в машинке, так и вручную, но последний вариант все же предпочтительней. Перед тем как постирать свитер — измерьте его. В замеры включите длину рукавов, а также проймы для головы и рук. Они вам пригодятся. Перед стиркой выворачивайте свитера наизнанку, так вы продлите им жизнь.Для стирки в машинке стоит поместить изделие в сетчатый мешок, выбрать деликатный режим и установить холодную температуру. После стирки немедленно вытащите свитер из машинки, чтобы уменьшить количество складок. Ни в коем случае не помещайте его в сушилку.Если вы решили постирать вручную, то наполните таз прохладной водой и добавьте туда немного моющего средства для шерсти. Альтернативой может стать хороший шампунь для волос, так как шерсть и кашемир — это те же волосы. Опустите изделие в воду, повращайте его в течение 30 секунд и оставьте замачиваться минут на 30. После чего прополощите холодной водой. Ни в коем случае не отжимайте свитер, ведь отжим воздействует на волокна и пряжу, так вы просто-напросто изуродуете одежду.После стирки разместите свитер на сухом полотенце и путем манипуляций приведите его до записанных измерений, чтобы изделие приняло первоначальный вид. После чего наложите вторую часть полотенца на вещь сверху и подождите до тех пор, пока большое количество влаги не уйдет. Для завершения процесса сушки положите свитер на другое сухое полотенце.Перед тем как снова надеть свой любимый шерстяной свитер, дайте ему «отдохнуть» в течение 24 часов. Так, у него будет время для возвращения к первоначальной форме и для восстановления упругости и эластичности шерстяных волокон.Ну а если вы частенько носите свитера, храните их сложенными на полке и ни в коем случае не вешайте их. В противном случае они будут деформированы и растянуты. На более долгий период их стоит убирать в хлопковые мешочки. Ни в коем случае не убирайте свитера в пластиковые контейнеры, ведь это прекрасная среда для размножения насекомых и появления влаги.Купили новую вещь из шерсти? Не спешите ее надевать, а положите в пластиковый пакет и уберите на 48 часов в морозилку. После чего вытащите и дайте одежде время на «восстановление», затем постирайте. Холод сделает волокна более плотными, а это значит что катышки на одежде появятся нескоро.Регулярная чистка шерстяных вещей роликами для одежды также предотвратит появление катышков. Особое внимание уделяйте области шеи, если вы носите украшения, которые трутся об ткань, и области плеч, если вы носите сумки или рюкзаки.Не кладите шерстяные изделия в корзину для белья, ведь трение будет способствовать появлению катышков. Лучше держать их отдельно от других вещей.Не стоит стирать эту одежду после каждой носки, достаточно будет постирать после 5-го или 6-го раза, как вы ее надели. Частые стирки обесцветят толстовку и «наградят» ее катышками. Ну а если беспокоит неприятный запах от вещи, то его можно замаскировать при помощи специальных спреев для ткани. Перед тем, как забросить толстовку или худи в машинку, застегните все молнии и завяжите шнурки, чтобы они не выскочили во время стирки. Для предотвращения выцветания и трения внешнего слоя о другую одежду выверните изделие наизнанку. Для дополнительной защиты положите худи в мешок для стирки.Выставите минимальную температуру, ведь стирка в холодной воде сделает одежду менее склонной к усадке и выцветанию, а также уменьшит количество складок. Для стирки таких изделий можно использовать обычный порошок, но если вы хотите продлить срок службы любимой одежды, обратитесь к жидкому средству для деликатных тканей (шерсть, шелк, хлопок). Ни в коем случае не используйте кондиционер. В жидкое средство для стирки можно добавить пищевой уксус, ведь он поможет сохранить мягкость ткани. Лучше всего сушить такую одежду на ровной поверхности на полотенце или развесить в прохладной и сухой комнате.Синтетическое термобелье — самое распространенное и одновременно с этим самое простое в уходе. Стирают его вывернув наизнанку и в холодной воде, ведь горячая и теплая вода может разрушить волокна одежды. По окончанию стирки просушите термобелье в сушильной машине на низкой температуре и вытащите его оттуда слегка влажным, чтобы минимизировать складки и статическое электричество. Также можете развесить вещи на обычной сушилке.При стирке термобелья избегайте использование кондиционера, ведь это средство снизит эффективность материала, то есть оно попросту перестанет впитывать в себя влагу. Не используйте отбеливатель, его частички могут повредить белье и сделать его менее эластичным. Стирайте термобелье по мере необходимости, ведь частицы пота, скапливающиеся в волокнах, ухудшают качество материала и при носке несвежего термобелья вы будете испытывать дискомфорт.Стирать шерстяные варежки или перчатки можно в машинке на деликатном режиме и в холодной воде или же вручную с использованием мягкого моющего средства, например, детского шампуня. Ни в коем случае не выжимайте их, так как изделия могут растянуться, а аккуратно заверните в полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу. После чего положите на горизонтальную поверхность для высыхания.Водонепроницаемые синтетические перчатки можно очищать с помощью влажной ткани и мягкого моющего средства. Для более глубокого очищения постирайте их вручную с щадящим моющим средством, ведь если вы будете использовать обычный порошок, то он может повлиять на свойства водонепроницаемости. Решили постирать в машинке? Тогда убедитесь, что все липучки или кнопки застегнуты и положите перчатки в сетчатый мешок. Для просушки повесьте их на сушилку за кончики пальцев, забросьте в сушильную машину на низкую температуру или же воспользуйтесь сушилкой для обуви. Возможно, после полного высыхания перчаток вам потребуется нанести на них новый слой водоотталкивающего спрея.Большинство вязаных варежек изготовлено из хлопка и полиэстера. Их допустимо стирать в машинке на деликатном режиме в холодной или в теплой воде. В основном такие варежки можно сушить в сушильной машинке на низких температурах.