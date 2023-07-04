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7 самых настоящих «джипов», о существовании которых многие даже и не догадывались


Неизвестные джипы.

Неизвестные джипы.

Компания Jeep известная в первую очередь своими внедорожниками, хотя производила и модели, которые были достаточно далеко от традиционного представления об этой марке. В нашем обзоре 7 малоизвестных авто в истории марки Jeep, каждая из которых так или иначе выпала из канвы бренда, став настоящим эксклюзивом.

1. Jeep CJ-6


Непопулярный Jeep CJ-6.

Непопулярный Jeep CJ-6.

Автомобилю Jeep CJ-6 не удалось снискать громкую славу на рынке. За 20 лет было продано всего 50 тысяч автомобилей. Дебют Jeep CJ-6 пришелся на 1955 год. Производилась машина вплоть до 1975 года. Значительная часть Jeep CJ-6 была продана в Южную Америку для военных целей, однако впоследствии автомобиль использовался преимущественно мясными жителями для сельского хозяйства.

В США автомобиль использовался в армии, в качестве медицинской и разведывательной машины. Настоящую славу Jeep CJ-6 снискал у американских лесников, а один такой автомобиль был даже замечен на ранчо Рональда Рейгана, 40-го президента США.

2. Jeep CJ-10





Еще один гадкий утенок - Jeep CJ-10.

Еще один гадкий утенок - Jeep CJ-10.

Самый настоящий «гадкий утенок» в автопроме Jeep CJ-10 был произведен в 1981 году и выпускался вплоть до 1985 года. Машина была весьма необычным на то время гибридом джипа и пикапа.

За все время компания-производитель выпустила и реализовала всего 2 тысячи таких авто, что невероятно мало по меркам рынка. Между тем Jeep CJ-10 был оборудован уникальным дизельным двигателем. Продавалась машина в основном на иностранные рынки, преимущественно в Южную Америку и Австралию.

3. Jeep Dispatcher Jeep


Почтальон Jeep Dispatcher Jeep.

Почтальон Jeep Dispatcher Jeep.

Настоящая звезда - Jeep Dispatcher Jeep, которую большинство людей, никогда не принимало за «джип». Этот автомобиль дебютировал как модификация модели CJ-3А в 1955 году. Производился автомобиль аж до 1984 года. Машина снискала невероятную популярность преимущественного среди американских госслужб за свою простоту, надежность и конечно же относительную дешевизну. Машина в первую очередь использовалась почтовой службой США.

4. Jeep FJ Fleetvan


 
Джип-фургон Jeep FJ Fleetvan.

Джип-фургон Jeep FJ Fleetvan.

Очень необычный гибрид внедоржника и автомобиля-фургона. Создан Jeep FJ Fleetvan был в 1961 году и выпускался до 1975 года. За все время выпуска машина обзавелась более, чем десятком различных модификаций предназначенных под различные нужды. Однако создавался автомобиль, опять-таки, преимущественно для почтовой службы США.

5. Jeep Forward Control


 
Рекламный постер Jeep Forward Control.

Рекламный постер Jeep Forward Control.

Произведенный в 1956 году Jeep Forward Control пожалуй один из самых изворотливых джипов в истории компании-производителя. Машина производилась до 1965 года и обзавелась множеством модификаций на основании своей колесной базы, однако в оригинале Jeep Forward Control был грузовиком. Первая модель эго автомобиля выпускалась с тремя разными двигателями. Использовался Jeep Forward Control для самых разнообразных целей.

6. Jeep Jeepster Commando


Разношерстный Jeep Jeepster Commando.

Разношерстный Jeep Jeepster Commando.

А вот Jeep Jeepster Commando – один из самых универсальных пассажирских джипов в истории. Производился автомобиль в период с 1966 года по 1973. Было выпущено множество спецификаций Jeep Jeepster Commando: пикап, родстер, универсал, кабриолет и многие другие. Первое поколение этих автомобилей имело во многом революционный на тот момент двигатель класса V6, а также достаточно продвинутую по тем временам коробку передач. Использовалась машина исключительно для гражданских целей.

7. Kaiser Jeep M715


Простой и надежный Kaiser Jeep M715.

Простой и надежный Kaiser Jeep M715.

Kaiser Jeep M715 – был военным автомобилем созданным на базе Jeep Gladiator. Создавался автомобиль, как грузовик для военных нужд. Машина отличалась достаточно низкой стоимостью и простотой в обслуживании, что идеально подходило для армии. Грузовик Kaiser Jeep M715 имел двигатель класса V6 и 4-ступенчатую механическую коробку передач. Производился автомобиль с 1967 по 1969, однако за это время было выпущено более 30 тысяч машин.

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7 самых настоящих «джипов», о существовании которых многие даже и не догадывались

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7 самых настоящих «джипов», о существовании которых многие даже и не догадывалисьПодписаться на мой Instagram
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