7 самых настоящих «джипов», о существовании которых многие даже и не догадывались

Неизвестные джипы.
Компания Jeep известная в первую очередь своими внедорожниками, хотя производила и модели, которые были достаточно далеко от традиционного представления об этой марке. В нашем обзоре 7 малоизвестных авто в истории марки Jeep, каждая из которых так или иначе выпала из канвы бренда, став настоящим эксклюзивом.
1. Jeep CJ-6
Непопулярный Jeep CJ-6.
Автомобилю Jeep CJ-6 не удалось снискать громкую славу на рынке. За 20 лет было продано всего 50 тысяч автомобилей. Дебют Jeep CJ-6 пришелся на 1955 год. Производилась машина вплоть до 1975 года. Значительная часть Jeep CJ-6 была продана в Южную Америку для военных целей, однако впоследствии автомобиль использовался преимущественно мясными жителями для сельского хозяйства.
В США автомобиль использовался в армии, в качестве медицинской и разведывательной машины. Настоящую славу Jeep CJ-6 снискал у американских лесников, а один такой автомобиль был даже замечен на ранчо Рональда Рейгана, 40-го президента США.
2. Jeep CJ-10
Еще один гадкий утенок - Jeep CJ-10.
Самый настоящий «гадкий утенок» в автопроме Jeep CJ-10 был произведен в 1981 году и выпускался вплоть до 1985 года. Машина была весьма необычным на то время гибридом джипа и пикапа.
За все время компания-производитель выпустила и реализовала всего 2 тысячи таких авто, что невероятно мало по меркам рынка. Между тем Jeep CJ-10 был оборудован уникальным дизельным двигателем. Продавалась машина в основном на иностранные рынки, преимущественно в Южную Америку и Австралию.
3. Jeep Dispatcher Jeep
Почтальон Jeep Dispatcher Jeep.
Настоящая звезда - Jeep Dispatcher Jeep, которую большинство людей, никогда не принимало за «джип». Этот автомобиль дебютировал как модификация модели CJ-3А в 1955 году. Производился автомобиль аж до 1984 года. Машина снискала невероятную популярность преимущественного среди американских госслужб за свою простоту, надежность и конечно же относительную дешевизну. Машина в первую очередь использовалась почтовой службой США.
4. Jeep FJ Fleetvan
Джип-фургон Jeep FJ Fleetvan.
Очень необычный гибрид внедоржника и автомобиля-фургона. Создан Jeep FJ Fleetvan был в 1961 году и выпускался до 1975 года. За все время выпуска машина обзавелась более, чем десятком различных модификаций предназначенных под различные нужды. Однако создавался автомобиль, опять-таки, преимущественно для почтовой службы США.
5. Jeep Forward Control
Рекламный постер Jeep Forward Control.
Произведенный в 1956 году Jeep Forward Control пожалуй один из самых изворотливых джипов в истории компании-производителя. Машина производилась до 1965 года и обзавелась множеством модификаций на основании своей колесной базы, однако в оригинале Jeep Forward Control был грузовиком. Первая модель эго автомобиля выпускалась с тремя разными двигателями. Использовался Jeep Forward Control для самых разнообразных целей.
6. Jeep Jeepster Commando
Разношерстный Jeep Jeepster Commando.
А вот Jeep Jeepster Commando – один из самых универсальных пассажирских джипов в истории. Производился автомобиль в период с 1966 года по 1973. Было выпущено множество спецификаций Jeep Jeepster Commando: пикап, родстер, универсал, кабриолет и многие другие. Первое поколение этих автомобилей имело во многом революционный на тот момент двигатель класса V6, а также достаточно продвинутую по тем временам коробку передач. Использовалась машина исключительно для гражданских целей.
7. Kaiser Jeep M715
Простой и надежный Kaiser Jeep M715.
Kaiser Jeep M715 – был военным автомобилем созданным на базе Jeep Gladiator. Создавался автомобиль, как грузовик для военных нужд. Машина отличалась достаточно низкой стоимостью и простотой в обслуживании, что идеально подходило для армии. Грузовик Kaiser Jeep M715 имел двигатель класса V6 и 4-ступенчатую механическую коробку передач. Производился автомобиль с 1967 по 1969, однако за это время было выпущено более 30 тысяч машин.
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