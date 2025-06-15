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Что случилось с Аральским морем, и куда исчезли сотни кубокилометров воды



Аральское море появилось приблизительно 17-17.5 тысяч лет назад в результате таяния ледников Тянь-Шаня и Памира. При этом наполнение озера заняло не одно столетие. Относительно полноводным оно стало не так давно по историческим меркам, в последнюю четверть XVI века. При этом морем оно стало называться не раньше XVII века.
Сегодня есть все основания полагать, что на протяжении своей тысячелетней истории Аральское море переживало несколько колебаний уровня воды, о чем свидетельствуют находки на дне, открывшемся уже в современную эпоху.

Море почти пересохло. /Фото: Pinterest.

Море почти пересохло. /Фото: Pinterest.

 

Систематическое наблюдение за уровнем воды в Аральском море началось лишь во второй половине XIX столетия. При этом есть основания утверждать, что как минимум в течение нескольких веков до этого уровень воды в гигантском озере оставался относительно стабильным. Вплоть до 1950-х годов Аральское море оставалось 4-м по площади в мире, занимая 68 тысяч кв.км и имея наибольшую глубину в 68 метров. При этом как принято считать сегодня, основной причиной ухода воды из исполинского водоёма стали события 1930-х годов.
Мало, что осталось. /Фото: gifex.com.

Мало, что осталось. /Фото: gifex.com.

 

Именно тогда в Центральной Азии стартовало масштабное строительство оросительных каналов для сельского хозяйства. Только за период с 1960 по 1990 год потребление воды в Средней Азии взлетело с 60 до 120 кубических км в год. Забор воды из рек Сырдарья и Амударья, впадающих в Аральское море, составлял около 12.8 куб.км. При этом по неизвестным причинам до дельт рек не доходило еще как минимум 16 куб.
км. Это обстоятельство до сих пор не позволяет со всей уверенностью сказать, действительно ли одна только оросительная система стала причиной последующего пересыхания Аральского моря. По современным подсчетам оросительная система Центральной Азии оттягивает из рек-притоков не более 23% воды, поступавшей в море.


Что стало причиной до конца не понятно. /Фото: undp.org.

Что стало причиной до конца не понятно. /Фото: undp.org.

 

Так или иначе, но уровень воды стал стремительно падать с 1960-х годов. К началу 1990-х он сократился с 53 метров до 38 метров. При этом объем Аральского моря ужался с 1083 куб.км до 323 куб.км. Не остановился процесс и в дальнейшем. В результате, Аральское море сначала «раскололось» на два больших озера – северное и южное, после чего южное раздробилось еще на два – западное и восточное. По состоянию на текущий момент относительно неплохо чувствует себя только северное «Малое Аральское море» уровень воды, в котором удалось стабилизировать благодаря плотине.
Настоящая катастрофа. /Фото: Pinterest.

Настоящая катастрофа. /Фото: Pinterest.

 

Обмеление Арала стало настоящей экологической катастрофой. Уход воды сделал местный климат засушливее: лето – жарче, зиму – холоднее. Песок и соль с оголившегося морского дня теперь разносятся по окрестностям благодаря песчаным бурям. Дополнительно ситуация осложняется тем, что на дне вместе с солью скопились сельскохозяйственные пестициды, десятилетиями уходившие с водой в грунтовые воды. Все это предсказуемо наносит вред местному сельскому хозяйству. Кроме того, пересыхание озера привело почти к полной остановке судоходства. На сегодняшний день существует несколько проектов дальнейшего восстановления Малого Аральского моря. Однако, все они требуют многомиллионных инвестиций. Поэтому в обозримом будущем большую часть Арала ждет дальнейшее обмеление с последующим запустыниванием.

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