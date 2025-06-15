Что случилось с Аральским морем, и куда исчезли сотни кубокилометров воды

Аральское море появилось приблизительно 17-17.5 тысяч лет назад в результате таяния ледников Тянь-Шаня и Памира. При этом наполнение озера заняло не одно столетие. Относительно полноводным оно стало не так давно по историческим меркам, в последнюю четверть XVI века. При этом морем оно стало называться не раньше XVII века.
Море почти пересохло. /Фото: Pinterest.
Систематическое наблюдение за уровнем воды в Аральском море началось лишь во второй половине XIX столетия. При этом есть основания утверждать, что как минимум в течение нескольких веков до этого уровень воды в гигантском озере оставался относительно стабильным. Вплоть до 1950-х годов Аральское море оставалось 4-м по площади в мире, занимая 68 тысяч кв.км и имея наибольшую глубину в 68 метров. При этом как принято считать сегодня, основной причиной ухода воды из исполинского водоёма стали события 1930-х годов.
Мало, что осталось. /Фото: gifex.com.
Именно тогда в Центральной Азии стартовало масштабное строительство оросительных каналов для сельского хозяйства. Только за период с 1960 по 1990 год потребление воды в Средней Азии взлетело с 60 до 120 кубических км в год. Забор воды из рек Сырдарья и Амударья, впадающих в Аральское море, составлял около 12.8 куб.км. При этом по неизвестным причинам до дельт рек не доходило еще как минимум 16 куб.
Что стало причиной до конца не понятно. /Фото: undp.org.
Так или иначе, но уровень воды стал стремительно падать с 1960-х годов. К началу 1990-х он сократился с 53 метров до 38 метров. При этом объем Аральского моря ужался с 1083 куб.км до 323 куб.км. Не остановился процесс и в дальнейшем. В результате, Аральское море сначала «раскололось» на два больших озера – северное и южное, после чего южное раздробилось еще на два – западное и восточное. По состоянию на текущий момент относительно неплохо чувствует себя только северное «Малое Аральское море» уровень воды, в котором удалось стабилизировать благодаря плотине.
Настоящая катастрофа. /Фото: Pinterest.
Обмеление Арала стало настоящей экологической катастрофой. Уход воды сделал местный климат засушливее: лето – жарче, зиму – холоднее. Песок и соль с оголившегося морского дня теперь разносятся по окрестностям благодаря песчаным бурям. Дополнительно ситуация осложняется тем, что на дне вместе с солью скопились сельскохозяйственные пестициды, десятилетиями уходившие с водой в грунтовые воды. Все это предсказуемо наносит вред местному сельскому хозяйству. Кроме того, пересыхание озера привело почти к полной остановке судоходства. На сегодняшний день существует несколько проектов дальнейшего восстановления Малого Аральского моря. Однако, все они требуют многомиллионных инвестиций. Поэтому в обозримом будущем большую часть Арала ждет дальнейшее обмеление с последующим запустыниванием.
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