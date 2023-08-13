Древесный уголь для замиокулькаса

Замиокулькас — прекрасное растение, которое способно преобразить интерьер любой комнаты. Для того чтобы растение оставалось здоровым, активно росло, радовало своей красотой и яркой зеленой листвой, за ним необходимо ухаживать особым образом.

Однако это не значит, что придется тратить много денег на покупку дорогих препаратов. Дать растению все необходимые питательные вещества для активного роста и развития можно с помощью самого обычного древесного угля.







Основной ингредиент подкормок — древесный уголь, который необходимо измельчить до порошкообразного состояния. Заменять древесный уголь аптечным активированным углем не рекомендуется, так как активированный уголь не содержит питательные вещества, и его использование не принесет растениям пользы.

Для приготовления первой подкормки к 1 л воды добавьте 1 ст л измельченного угля. Для того чтобы питательные вещества, содержащиеся в порошке, усваивались растениями, их необходимо перевести в легкодоступную форму с помощью вещества с кислой средой. Для этих целей можно использовать яблочный уксус в количестве 1 ст л.







Используйте полученное средство для полива растений под корень.







Для приготовления второго средства к 1 л воды добавьте 1 ст л угля и 1 ст л уксуса. Повысить эффективность средства поможет 1 мл Эпина. После того как раствор настоится минимум 4 часа, профильтруйте его через марлю или мелкое сито. Опрыскивать замиокулькас по листу рекомендуется 1 раз в неделю.







Третья подкормка максимально простая. Все, что необходимо сделать — посыпать грунт измельченным углем. Такой способ обеспечит медленное и регулярное поступление питательных веществ в почву.







Еще один способ использования угля — обработка поврежденных мест и срезанных листьев. Порошок защитит растение от попадания болезнетворных бактерий и грибка.

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