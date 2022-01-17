Истоки Ренессанса: Неизвестные широкой публике шедевры, на которых учились Микеланджело и да Винчи

Джотто ди Бондоне - художник эпохи раннего Ренессанса.
Творчество Джотто ди Бондоне называют предтечей раннего Ренессанса. Это был первый итальянский художник, который отошел от «плоской» средневековой живописи и привнес реализм и объемность в свои картины. Для своего времени художник являлся настоящим новатором, а такие признанные мастера, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль восторгались и вдохновлялись его творчеством. Петрарка писал о нем: «Перед образами Джотто испытываешь восторг, доходящий до оцепенения».
Пожертвования Константина. XIII век. Фреска в монастыре Санти-Куаттро-Коронати в Риме. | Фото: farm1.staticflickr.com.
Вплоть до XIII века практически вся европейская (особенно итальянская) живопись находилась под влиянием византийских традиций. Искусство Византийской империи проявлялось исключительно в религиозном ключе, т. е. мастера писали только иконы согласно строгим догмам. Плоские лица, неестественные позы, непропорциональность в пространстве. Главным в то время считалось духовное, а не телесное.
Поклонение волхвов. Изображения картины в Средневековье и раннем Ренессансе.
Итальянцы послушно продолжали писать невыразительные образы вплоть до XIII века. Джотто ди Бондоне стал настоящим новатором в манере изображения библейских сюжетов. Его картины и фрески очень отличались от традиционной живописи того времени. Изображаемые образы перестали быть эмблематичными, приобрели индивидуальные черты, у них появились эмоции.
Портрет Джотто. Деталь картины «Пять основателей флорентийского искусства», конец XV — начало XVI вв. | Фото: ru.wikipedia.org.
Капелла Скровеньи, Падуя. | Фото: expertitaly.ru.
Самыми известными сохранившимися работами Джотто являются фрески в капелле Скровеньи (дель Арена) в Падуе. Они были созданы в период с 1303 по 1305 гг. Художник изобразил целый библейский цикл из 36 фресок. Каждая из них расположена в строгом логическом порядке на стенах.
Встреча у Золотых ворот. 1303-1305 гг. Фреска в Капелле Скровеньи. Джотто. | Фото: 5arts.info.
Встреча у Золотых ворот. Фрагмент. | Фото: 3.bp.blogspot.com.
Слух о чудесных фресках разошелся далеко за пределы Падуи, и народ потянулся в капеллу дель Арена, чтобы воочию увидеть нечто неизвестное для себя. К тому же, в те времена фреска была новым видом в живописи, поэтому Джотто можно и в этой области назвать новатором.
Благовещение святой Анне. 1303-1305 гг. Капелла Скровеньи в Падуе. Джотто. | Фото: cruelclimate.net.
Поцелуй Иуды. 1303-1305 гг. Фреска в Капелле Скровеньи в Падуе. Джотто.
Если рассматривать работы художника с современной точки зрения, они далеки от того реализма, к которому мы привыкли. Однако в контексте истории творчество Джотто стало настоящим прорывом, предтечей Ренессанса. Леонардо да Винчи писал, что «Джотто превзошел не только всех мастеров своего времени, но и многих художников прежних столетий…». А художник из Флоренции Ченнино Ченнини метко высказался, что художник «перевел искусство живописи с греческого на латынь, сделав его современным».
Поцелуй Иуды. Фрагмент. | Фото: stihi.ru.
Поклонение волхвов. Фрагмент. Джотто. | Фото: abng.ru.
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