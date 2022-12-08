Открыт прием заказов на первый серийный аэромобиль
Вот так — нидерландская компания PAL-V объявила о приеме предварительных заказов на созданный ею «первый в мире сертифицированный серийный летающий автомобиль», который прошел лицензирование по стандартам автомобильной и авиационной безопасности США и стран Европы.
Трехколесный двухместный аэромобиль представляет из себя гибрид вертолета и трехколесного автомобиля Carver, он оснащен складывающимися лопастями и двумя двигателями Rotax, один из которых мощностью 100 л.с. предназначен для перемещения по земле, второй ( на 200 л.с.) — по воздуху. На дороге PAL-V Liberty сможет набирать скорость до 160 километров в час (разгон от 0 до 100 км/ч займёт 9 секунд), в воздухе – до 180 километров в час при максимальной высоте в 3 500 метров. Дальность полёта на полном баке составит 500 км, что вполне неплохо. Процесс трансформации из автомобиля в аналог вертолёта или автожира занимает около 10 минут.
Габариты PAL-V Liberty составляют 4 х 1.7 х 2 м (длина х высота х ширина в метрах) в режиме авто и 6.1 х 3.2 х 2 м в формате для полетов, вес — 664 кг. Эксклюзивная версия Liberty Pioneer с персонализированной богатой внутренней и внешней отделкой оценивается в $599 000, она первой будет поставлена покупателям. Заказчикам стандартизированной модели Liberty Sport за $399 000 придётся проявить терпение и подождать свой аэромобиль подольше. В любом случае, будущим обладателям нового вида транспорта перед тем, как сесть за руль (или штурвал?) PAL-V Liberty, нужно получить водительские права и летную лицензию, а также пройти специальные курсы обучения, прилагающиеся в довесок к покупке.
PAL-V обещает запустить серийное производство аэромобиля уже этой осенью, а первые покупатели смогут получить свой заказ в конце 2018 года.
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