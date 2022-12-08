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Открыт прием заказов на первый серийный аэромобиль

Открыт прием заказов на первый серийный аэромобиль

Вот так — нидерландская компания PAL-V объявила о приеме предварительных заказов на созданный ею «первый в мире сертифицированный серийный летающий автомобиль», который прошел лицензирование по стандартам автомобильной и авиационной безопасности США и стран Европы.

Трехколесный двухместный аэромобиль представляет из себя гибрид вертолета и трехколесного автомобиля Carver, он оснащен складывающимися лопастями и двумя двигателями Rotax, один из которых мощностью 100 л.с. предназначен для перемещения по земле, второй ( на 200 л.с.) — по воздуху. На дороге PAL-V Liberty сможет набирать скорость до 160 километров в час (разгон от 0 до 100 км/ч займёт 9 секунд), в воздухе – до 180 километров в час при максимальной высоте в 3 500 метров. Дальность полёта на полном баке составит 500 км, что вполне неплохо. Процесс трансформации из автомобиля в аналог вертолёта или автожира занимает около 10 минут.

Открыт прием заказов на первый серийный аэромобиль

Открыт прием заказов на первый серийный аэромобиль

Габариты PAL-V Liberty составляют 4 х 1.7 х 2 м (длина х высота х ширина в метрах) в режиме авто и 6.1 х 3.2 х 2 м в формате для полетов, вес — 664 кг. Эксклюзивная версия Liberty Pioneer с персонализированной богатой внутренней и внешней отделкой оценивается в $599 000, она первой будет поставлена покупателям. Заказчикам стандартизированной модели Liberty Sport за $399 000 придётся проявить терпение и подождать свой аэромобиль подольше. В любом случае, будущим обладателям нового вида транспорта перед тем, как сесть за руль (или штурвал?) PAL-V Liberty, нужно получить водительские права и летную лицензию, а также пройти специальные курсы обучения, прилагающиеся в довесок к покупке.

Открыт прием заказов на первый серийный аэромобиль

Открыт прием заказов на первый серийный аэромобиль

PAL-V обещает запустить серийное производство аэромобиля уже этой осенью, а первые покупатели смогут получить свой заказ в конце 2018 года.

Открыт прием заказов на первый серийный аэромобиль

Открыт прием заказов на первый серийный аэромобиль

Открыт прием заказов на первый серийный аэромобиль

Открыт прием заказов на первый серийный аэромобиль



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