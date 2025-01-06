Куда применить пробки от вина

Если в доме осталось много винных пробок, их не стоит выбрасывать. Такие винные пробки не только подходят для переработок, но и как достаточно экологичный материал в большинстве случаев прекрасно могут быть использованы вторично.







Это замечательный материал для создания разнообразных поделок для дома и дачи, как маленьких, так и очень больших и необычных.

1. Подставки под бокалы

2. Рамки для картин, зеркал, часов

3. Коврики для ног

4. Набор для офиса, под карандаши

5. Занавески из пробок от вина

6. Фартук на кухню

7. Люстра или настольная лампа

8. Корзина или кашпо из пробок

9. Мебель и её оформление из винных пробок

10. Игрушки ёлочные и для кошки

Они прекрасно вписываются в украшение интерьера и просто подходят для быта.Подставки для бокаловКлассическое решение для использования старых пробок от вина или даже шампанского — это создание подставок под бокалы с новым напитком. Изготовить такую поставку достаточно легко, а выглядеть она будет очень красиво и стильно, впишется во многие стили интерьера. Пробку будет необходимо лишь склеить между собой, сделать это надо хорошо, чтобы если подставки будут использоваться не только для бокалов, но и для чашек с горячим напитком, то они не распались.Сделать их можно в форме квадрата или круга, а в качестве большей прочности можно даже использовать фанеру. Эти конструкции будут наиболее долговечными. Пробки можно взять от совершенно разных бутылок, так конструкция будет наиболее изысканной. Этот элемент может стать ключевым на столе, а также защитит его от следов напитка.Прекрасная рамка для картиныРамки любого формата можно сделать из винных пробок. Они подойдут для создания как напольных зеркал, так и для часов, картин, небольших рамочек с фото. Пробки можно склеить между собой по периметру, по кругу или в любой хаотичной форме или симметричной. Важно только добиться хорошего текстурного эффекта, в этом и есть смысл оригинальности подобных рамок.Из таких пробок можно создать целую картину, разместив их на специальном холсте и создав, например, оригинальный набросок или портрет. Можно придумать необычные геометрические фигуры или силуэты. Зеркало тоже можно обрамить такими пробками, так он может стать центром всей комнаты и привлекать к себе внимание.Рамка для часовК обычному зеркалу следует прикрепить картон, деревянную основу и уже после обклеивать его пробками так как хочется, создавая целую композицию. Тут подойдёт и обычный клей, а сами пробки можно клеить как целиком, так и разрезав их пополам, только осторожно, чтобы они не раскрошились. Такие часы можно повесть и ванную или прихожую, они добавят пространству теплоты и уюта.С часами такая же ситуация, можно обклеить уже готовую рамку часов или прикрепить механизм и стрелки к созданной из пробок конструкции. Тут тоже не обязательно делать часы круглые, треугольники, квадраты и даже шестиугольники будут смотреться ещё оригинальнее.Практичный вариантЕсли пробок в доме очень много, то из них можно соорудить даже целый коврик для ног. Как в прихожую, так и для уличного использования или просто в более декоративных целях для украшения пола, коридора или ванной. Тут пробки нужно нарезать пополам, так они будут лучше крепиться к какому-то материалу в виде основы. Это может быть резиновый или тканевый материал для большего удержания влаги. Коврик добавит уюта не только из-за материала, но и цвета, он очень приятный.Набор для офисаДля того чтобы организовать рабочее место правильно и при этом стильно, уютно, то можно обклеить канцелярский набор винными пробками или сделать его полностью из них. Пробки стоит собрать в виде коробки, скрепить их между собой, а внутри сделать небольшие отсеки для разделения ручек и карандашей, маркеров, линеек или циркулей. Такой необычный органайзер в магазине не купишь, он украсит стол, будет выглядеть натурально и нежно. Можно создать не одну такую коробку, но и несколько, разных размеров, или даже целый сундучок для украшений, карандашей или пуговиц.Стильно и эксклюзивноМожно добавить оригинальности и в интерьер любой комнаты. Из них получатся необычные и стильные занавески, которые вешаются в дверной проём. Пробки от вина нужно хорошо высушить, а ещё лучше избавиться от запаха вина и либо нарезать на круги, либо использовать целиком. Лучше всего нанизать их на нитки, но для большей прочности лучше взять лески, чтобы они не оторвались. Должна получиться конструкция в виде гирлянды. Она добавит интерьеру особый винтажный шарм.Очень оригинальная идеяПробки от вина — это достаточно прочный материал, к тому хорошо водоотталкивающий. Потому его можно использовать и как фартук для столешницы на кухню. Это будет не просто красивый элемент, но и очень функциональный. Рисунок можно придумать совершенно любой. А приклеивать пробки либо на заранее подготовленное основание, либо по одной прямо на стену. Для таких целей отлично подойдёт клеевой пистолет, но с ним нужно работать аккуратно, клей горячий, очень быстро сохнет и постоянно подогревается. Такой фартук будет легко очищаться от грязи, а если какая-то пробка повредится её всегда можно будет заменить на новую.Для кухни из пробок от вина можно сделать не только фартук, но и крышки для кастрюль. Если конструкция крышки не рассчитана, что её будут брать голыми руками, а полотенцем это делать не совсем удобно, то можно просто вставить под ручку крышки такую пробку. А вот для шкафов такие пробки могут стать просто декоративным элементом. Стоит выбирать хорошие и качественные пробки, чтобы они не расплавились и не раскрошились со временем, а также выдерживали нагрузку.ЛюстраДля интерьера подойдут и люстры, сделанные из пробок. Они достаточно универсальный материал, хорошо клеятся и выдерживают различные нагрузки. Крепить их следует к каркасу, они подойдут как для абажура, так и для лампы, небольшого ночника и торшера. Когда через пробки будет проходить свет, создастся удивительная атмосфера, подходящая для вечерних посиделок.Настольная лампаСтильная корзинкаИз них можно соорудить и корзинку для всяких мелочей, а может, и для того, чтобы ходить на даче за грибами. Они же подойдут для декодирования. А создать всё это совсем не сложно, тут всего лишь потребуется немного терпения и клеевой пистолет. Можно сформировать как каркас из самих пробок и проволоки, так и обклеить ими старую корзину. Заполнить ими нужно всё пространство, чтобы ничего не выпало. Точно также ими обклеиваются и пластмассовые горшки, они точно станут выглядеть более экстравагантно и дорого.Мебель тоже вариантМебель из винных пробок тоже возможна, правда, их понадобится огромное количество. Ими нужно будет обклеить старый каркас кресла или табурета. Но проще будет сделать столешницу для кофейного столика либо обклеить ими тумбочку. Лучше будут смотреться рисунки по диагонали. А также понадобится прочный эпоксидный клей или смола. При частом использовании пробки могут отпасть, а также лак для того, чтобы защитить поверхность. Основание нужно хорошо отшлифовать и затем уже клеить к нему пробки, а сверху них заливается смола, она поможет создать и ровную поверхность будущей столешницы.Ёлочная игрушкаЕщё один интересный проект из пробок — это создание игрушек в виде зверюшек или корабликов, получатся также снежинки, кружочки, звездочки. Так и игрушки для животных. Повесив разукрашенные пробки на ёлку, можно добавить немного радости в свою рутину. Их можно красиво разукрасить акриловыми красками. А вот для создания игрушки для животных пробку просто нужно прикрепить к леске или верёвочке и играть с котиком.