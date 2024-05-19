Нелепые ошибки в истории, которые заставляют сожалеть.
К несчастью, человеческая глупость может проявиться абсолютно во всем, начиная от незначительных мелочей и заканчивая проектами мирового масштаба. Конечно же, когда случается второе, вред от этого ощущают многие. В сегодняшнем обзоре мы собрали 12 глупых ошибок, которые повлекли за собой большие траты и потери.
1. Зеркальный небоскреб
Небоскреб Walkie Talkie в Лондоне.
Небоскреб Walkie Talkie в Лондоне, строительство которого обошлось в 200 миллионов фунтов, ничем не отличался от других высоток города. Единственным его отличием был блестящий глянцевый фасад из зеркальных панелей. Однако проектировщики не учли, что южная сторона здания способна отражать лучи солнца температурой до 70 градусов, на площадь около 30 метров от здания. Сей факт удалось выяснить, когда один состоятельный человек припарковал свой любимый Jaguar возле небоскреба, а вернувшись увидел его расплавленным. После инцидента к южной стороне Walkie Talkie приделали козырек, защищающий площадку от солнечных лучей.
2. Потерянный космический корабль
Исчезновение космического корабля.
В попытках исследовать климат на Марсе, в NASA был спроектирован корабль Mars Climate Orbiter. Однако вскоре после запуска аппарат исчез в атмосфере. Случилось это из-за ошибок в расчетах и разных систем расчета. Вместо предполагаемых 110 километров, корабль пролетел на уровне 57 километров и разрушился.
3. Мост в Сеуле
Разрушение моста в Сеуле.
Большой мост, построенный в Сеуле, чтобы несколько облегчить передвижения по городу в часы пик, внезапно рухнул. Это случилось в утренние часы, когда дороги особенно загружены. Как оказалось, причиной трагедии стали некачественно сваренные стальные элементы конструкции. В результате обрушения моста погибло 32 человека.
4. Опасный мост
Шаткий мост в Лондоне.
Построенный в 2000-ом году, и символично названый Миллениумом, мост в Лондоне пришлось закрыть буквально через несколько дней после открытия. Оказалось, что из-за большого скопления людей, конструкция, соединяющая берега Темзы, начинает очень опасно раскачиваться. В итоге к потраченным 18,2 миллионам пришлось прибавить еще 5, которые потребовались для укрепления и стабилизации конструкции.
5. Падение жилого дома
Падения многоэтажного жилого дома.
Жилой комплекс Lotus Riverside в Шанхае, включал в себя 11 высотных жилых зданий. Но одним утром одна из 13-этажных конструкций просто упала. Причина падения дома – низкое качество строительных материалов. Благо, жилой комплекс еще не был сдан в эксплуатацию, и никто не пострадал.
6. Уничтожение музейного экспоната
Уничтожение музейной гитары.
Для съемок фильма «Омерзительная восьмерка» из музея была взята уникальная 6-ти струнная гитара 19 века. В одной из сцен герой фильма должен был разбить гитару, предварительно замененную на бутафорскую. Однако актеров об этом почему-то не предупредили и музейный экспонат был уничтожен за один дубль.
7. Продажа Аляски
Продажа Аляски США.
В 1867 году Аляска представляла собой пустыню, покрытую толстым слоем льда. Тогда Россия без особых колебаний продала этот кусок суши США. Позднее ресурсы, найденные на территории Аляски, значительно превысили сумму, потраченную на покупку земли.
8. Акции Apple
Продажа акций за бесценок.
Рональд Уэйн, известный, как основатель компании Apple, создатель первого логотипа компании и автор руководства для Apple I. В 1967 году, Рональд, побоявшись риска, продал свои 10 процентов акций всего лишь за 800 долларов. Небольшие даже по тем временам деньги. Сохрани он свои акции тогда, сейчас он бы получил около 35 миллиардов.
9. Озеро Пенер
Последствия уничтожения озера Пенер.
Пытаясь отыскать нефть под озером Пенер, исследователи бурили дно и задели купол соляной шахты. Нелепая случайность привела к размытию дна и образованию воронки, которая разрослась и в один момент поглотила буровую установку, буксир, 11 барж, несколько грузовиков и … целый остров.
10. Строительство подводной лодки
Провальное строительство подводной лодки.
Подводная лодка S-81 Isaak Peral должна была стать гордостью ВМС Испании. Однако, в процессе работы выяснилось, что вес лодки будет на 68 тонн больше, чем предполагалось. С таким весом, лодка не смогла бы всплыть на поверхность. В строительство было вложено 1,75 миллиардов футов.
11. Выброшенные биткоины
Биткоины, выброшенные в помойку.
В 2009 году биткоины только набирали обороты и зарабатывать их было достаточно легко. Тогда англичанин Джеймс Хауэлл заработал за неделю около 7 500 биткоинов. Позднее он забросил это занятие, а потом просто забыл о цифровой валюте. Несколько лет спустя, Джеймс просто выбросил старый ноутбук с жестким диском и своим давнишнем заработком. Спустя несколько дней он услышал по телевизору, что стоимость одного биткоина перевалила за 15 тысяч долларов…
12. Дорогая железная дорога
Непредвиденные расходы на модернизацию железных дорог.
В свое время Национальная компания французских железных дорог задумала модернизацию сети. В связи с чем было закуплено 2 тысячи новых поездов на сумму 15 миллиардов евро. Получив поезда, компании столкнулись с проблемой. Дело в том, что, заказывая вагоны, они ориентировались на современные платформы, которых не так уж много. Старые станции оказались слишком узкими. В итоге, на их модернизацию и расширение из бюджета ушло еще 50 миллионов…
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