5 впечатляющих сооружений под землей, которые по размерам не уступают целым городам

Обычно, когда речь идет о чем-то подземном, у нас в голове всплывают ассоциации с шахтами, подвалами или метрополитеном. Однако на этом данный список отнюдь не заканчивается, ведь, как показывает практика, человек способен возвести целые подземные города, просто об этом мало кто знает. Вашему вниманию «пятёрка» поражающих воображение подземных сооружений, на которые оказался способен человек.
1. Подземный город в Пекине
В Пекине можно найти целый подземный город. /Фото: ardexpert.ru
Во второй половине 20 века мир буквально дрожал от общего напряжения между отдельными государствами. В частности, тогда же наступил период обострения отношений КНР И Советского союза (1969-1979 гг.). Некоторые всерьез полагали, что планета стоит на пороге ядерной войны. Поэтому неудивительно что Мао Цзэдун приказал построить под землей, на глубине 8-18 м, огромный город, общая площадь которого составила 85 кв. км.
Бункер размером с город был построен по приказу Мао Дзедуна. /Фото: orangesmile.com
Были возведены жилые дома, магазины, склады для продуктов и зерна, столовые, школы, больницы, заводы и даже театр - то есть, по сути, вся социальная инфраструктура. Беспрерывная подача кислорода под землю осуществлялась путем специально разработанной мощной вентиляции.
Один из открытых входов в подземный город. /Фото: travelask.ru
По расчетам китайского правительства, в случае наступления реальной ядерной угрозы в пекинском подземном городе удалось бы укрыть около 6 миллионов человек. На поверхность же выводит практически сотня тайных ходов - точную цифру не знают даже исследователи, ведь часть из них до сих пор не удалось обнаружить.
В подземном городе живут вполне реальные люди. /Фото: travelask.ru
Интересный факт: в 2000 году найденные и уже изученные части сооружения превратили в туристический объект. Однако есть в этом сооружении и реальные жильцы - часть города сдавалось в аренду, и до 2010 года там проживало около миллиона пекинцев. После признания подземного города небезопасным для проживания, большинство бывших проживающих оттуда выселили, однако и сегодня находятся те немногие, кто продолжает там жить, ведь это намного дешевле, чем наверху.
2. Катакомбы Йиглавы
Уникальные средневековые туннели в Чехии. /Фото: magic-world.info
На юге Чехии, в городе Йиглава под землей также можно найти внушительные сооружения под землей, однако там он представляют собой необычные лабиринты. К тому же, в отличие от китайских, эти были построены намного раньше - в 13-14 веках. Использовались эти двадцатикилометровые туннели глубиной в 12 метров активно и по прямому назначению - в качестве складских помещений, а позже - бомбоубежищ.
В таких кувшинах в Средневековье хранили вино в лабиринте. /Фото: tour2go.ru
Подтверждение такому применению лабиринтов находятся там и сегодня - в слепых стволах по сей день стоят деревянные бочки для хранения пива и вина. Однако есть в этих катакомбах и нотка мистицизма: так, например, немало туристов утверждали, что во время экскурсии они услышали звуки органа.
Таинственный светящийся коридор чешских катакомб. /Фото: navolnenoze.cz
Однако самым таинственным местом в лабиринтах по праву считается светящийся коридор, расположенный на глубине в 11 метров. Странное зеленое свечение исходит прямо из стен. Однако его происхождение исследователи не могут установить до сих пор. Согласно наиболее распространенный версии, в той части катакомб немцы во время Второй мировой войны экспериментировали с фосфором, и именно его остатки излучают необычное свечение.
3. Бункер Pionen
Шведский бункер с необычной историей. /Фото: wikipedia.org
Стокгольм тоже может похвастаться внушительным подземельем. Так, под парком Витаберг расположился огромный бункер, построенный в 1943 году. Глубина его составляет 30 метров, а возвели его по приказу шведского правительства на случай возникновения серьезной угрозы планетарного масштаба - ядерной войны, например.
Схема современного офиса в бункере. /Фото: hbpl.co.uk
Долгое время бункер не менял своего предназначения, однако в 2000 году его решили переоборудовать. Работу доверили местному архитектору А. Франс-Ланорту, заказчиком же стал круный шведский интернет-провайдер Bahnhof ISP. После перестройки, с 2008 года на территории бывшего бункера разместился Центр обработки данных. Теперь четыре помещения вмещают в себя около 8 тыся серверов.
Дата-центр в настоящем ядерном бункере. /Фото: gradremstroy.ru
Особое внимание архитекторы и дизайнеры уделили интерьеру подземного офиса: благодаря из стараниям помещения стали похожи на настоящий разведывательный центр из кинофильмов: там можно найти искусственные водопады и тропические зеленые растения, и даже большой аквариум с разноцветными рыбками.
4. Храмы Даманхур
Потрясающей красоты современный храм. /Фото: livejournal.com
Недалеко от итальянского города Турина - в 60 километрах - есть небольшая местность, знаменитая уникальным комплексом подземных храмов, возведенных по аналогичной схеме с древними египетскими святилищами. Однако строительство его было начато совсем недавно - в 1975 году, по инициативе последователя религии Даманхур и основателя соответствующей общины Оберто Арауди.
Поражающий воображение интерьер подземного храма. /Фото: tvoyataina.ru
Комплекс сооружений состоит из девяти строений, расположенных на разной глубине под земле. Вход же в святилище осуществляется через малоприметный дом. Подземные помещения объединены между собой туннелями. Всего площадь храмов Даманхур составляет около 16 тыс. кв. м.
Росписи на стенах занимают огромную площадь. /Фото: pikabu.ru
Позаботились создатели и об интерьере: стены украшены изображениями божеств, а также особыми узорами. Даже роспись поражает размерами – ее площадь составляет около 800 кв. м. Кроме того, сооружение также украшено каменными и стеклянными мозаиками, которые были выполнены в древних техниках, они занимают около 50 кв. м.
5. Шахта в Величке
Трудно поверить, что так выглядит соляная шахта. /Фото: venividi.ru
Небольшой польский городок Величка также может привлечь любителей подземного туризма своей соляной шахтой, которая существует еще с 13 века. Интересно, что до недавнего времени она была еще и функционирующей - добычу соли там свернули только в 2007 году.
Соляная шахта превратилась в большое подземное царство. /Фото: putidorogi-nn.ru
За все время своего существования - а это почти восемь столетий - шахта, состоящая коридоры и выработки общей длиной в 250 километров превратилась в настоящий подземный мир, расположенный на 7 этажах и уходящий под землю почти на 200 метров.
Трудно представить, но материалом для этого потрясающего места стала...соль. /Фото: amazonaws.com
Соляная шахта в Величке поражает взор не только длинными коридорами: в ней можно найти потрясающие соляные колонны и скульптуры. Главными же достопримечательностями этого польского подземного мира по праву считается полноценный храм из соли и целых 14 часовен, одна из которых носит название Святая книга - только на ее строительство ушло около четверти столетия. Соляная шахта в Величке была внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО.
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