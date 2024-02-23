Правила здорового образа жизни: мифы или реальность?

Как жить долго и поменьше болеть? На этот счет, как известно, существуют непреложные правила, известные каждому стороннику здорового образа жизни. Необходимо есть фрукты и овощи пять раз в день, проходить за день не меньше 10 тысяч шагов, раз в неделю есть жирную рыбу… Увы, поклонникам этих и некоторых других правил заботы о здоровье мы вынуждены сообщить плохие новости: большинство из них – лишь городские легенды, уже опровергнутые наукой!







Съедать пять порций фруктов или овощей в день, делать за день 10 тысяч шагов, выпивать не меньше 8 стаканов воды, чистить зубы дважды в день, спать восемь часов… Принципы здорового образа жизни давно и успешно описаны в цифрах. Но на самом деле, эти цифры, как правило, совершенно случайны, а сами утверждения – не более, чем мантры, которыми мы убеждаем себя, что заботимся о собственном здоровье, как можем! На самом деле, все эти требования не имеют отношения к реальным, научно подтвержденным выводам.







«Большинство псевдонаучных рекомендаций по поводу заботы о здоровье, на самом деле, не основаны на научных данных, – утверждает Мартин Кэрхер, профессор Университета Сити в Лондоне. – Так что не переживайте, если не соблюдаете эти рекомендации в точности!» Давайте же посмотрим, какие именно правила здорового образа жизни основаны не на научных данных, а исключительно на фантазиях.



Необходимо ежедневно съедать не менее пяти порций фруктов и овощей

Делайте не меньше 10 тысяч шагов в день

Не реже раза в неделю следует есть жирную рыбу

Необходимо пить не меньше 1,5 литров чистой воды в день

Необходимо делать физические упражнения хотя бы по полчаса в день

Женщинам требуется 2000 калорий в день, мужчинам – 2500