Правила здорового образа жизни: мифы или реальность?

Как жить долго и поменьше болеть? На этот счет, как известно, существуют непреложные правила, известные каждому стороннику здорового образа жизни. Необходимо есть фрукты и овощи пять раз в день, проходить за день не меньше 10 тысяч шагов, раз в неделю есть жирную рыбу… Увы, поклонникам этих и некоторых других правил заботы о здоровье мы вынуждены сообщить плохие новости: большинство из них – лишь городские легенды, уже опровергнутые наукой!
Съедать пять порций фруктов или овощей в день, делать за день 10 тысяч шагов, выпивать не меньше 8 стаканов воды, чистить зубы дважды в день, спать восемь часов… Принципы здорового образа жизни давно и успешно описаны в цифрах. Но на самом деле, эти цифры, как правило, совершенно случайны, а сами утверждения – не более, чем мантры, которыми мы убеждаем себя, что заботимся о собственном здоровье, как можем! На самом деле, все эти требования не имеют отношения к реальным, научно подтвержденным выводам.
«Большинство псевдонаучных рекомендаций по поводу заботы о здоровье, на самом деле, не основаны на научных данных, – утверждает Мартин Кэрхер, профессор Университета Сити в Лондоне. – Так что не переживайте, если не соблюдаете эти рекомендации в точности!» Давайте же посмотрим, какие именно правила здорового образа жизни основаны не на научных данных, а исключительно на фантазиях.
Необходимо ежедневно съедать не менее пяти порций фруктов и овощей
На самом деле, эта цифра – пять раз в день – взята с потолка. Изначально ее придумали в 1988 году в Калифорнии, чтобы сподвигнуть людей потреблять фрукты и овощи. Ею воспользовалась и Всемирная организация здравоохранения, подтвердившая рекомендацию в 1990 году, поскольку, по мнению экспертов ВОЗ, 400 граммов овощей и фруктов в день снижают риск инсульта, сердечных приступов и некоторых видов рака. Но, на самом деле, целью специалистов по здоровью было хоть как-то заставить граждан регулярно добавлять к пище фрукты и овощи.
Действительно ли 5 порций фруктов и овощей в день снижают вероятность тяжелых заболеваний? Увы, нет. Реальные медицинские исследования подтвердили лишь одно: регулярное употребление овощей и фруктов, как правило, свидетельствует о более здоровом образе жизни, занятиях спортом и отсутствии вредных привычек, а значит, встречается обычно среди людей, которые действительно заботятся о здоровье. У таких людей риск развития, к примеру, сердечных заболеваний, действительно, ниже. Но если вы хотите получить реальную пользу именно от вегетарианской диеты, имейте в виду несколько правил. Во-первых, для получения нужных организму доз витаминов и минералов пяти порций овощей и фруктов мало. Во-вторых, обилие фруктов приводит к повышению уровня сахара в организме, особенно если пытаться заменить свежие фрукты компотом. Так что налегайте на овощи – и не ждите чудес!
Делайте не меньше 10 тысяч шагов в день
Не так давно профессор Грег Хейгер, профессор Университета Хопкинса, заявил: цифра в 10 тысяч шагов в день, принятая на веру любителями здорового образа жизни, никак не подтверждается научными данными. «Если попытки ориентироваться на эту цифру помогают людям вести активный образ жизни, это здорово, – говорит профессор Марк Батт из университета Ноттингема. – Но сама цифра ни на чем не основана». Более того: до сих пор не существует ни одного научного подтверждения того, что люди, которые больше двигаются и, в частности, передвигаются пешком, имеют лучшее здоровье. Более того, пожилым людям и обладателям хронических заболеваний избыток движения может быть даже вреден.
Поэтому, если хотите позаботиться о здоровье, лучше не ориентируйтесь на конкретные цифры, а следуйте куда более простым правилам: лучше стоять, чем сидеть, лучше идти, чем стоять, лучше бежать, чем идти. И, разумеется, делайте поправки на свой возраст и состояние. А если вы замените ходьбу упражнениями, хуже не будет никому!
Не реже раза в неделю следует есть жирную рыбу
В 1994 году британский Департамент здравоохранения выпустил рекомендации, согласно которым, для здоровья человеку следует включать в свой рацион рыбу не реже двух раз в неделю. По мнению специалистов, такая диета обеспечивает организм большим количеством полиненасыщенных жирных кислот omega 3, которые снижают риск тромбообразования и уменьшают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для мужчин. При расчетах специалисты основывались на исследованиях, свидетельствовавших, что риск возникновения тромбов у эскимосов и инуитов, чья диета основана на жирной рыбе. Однако мало кто знает, что в дальнейшем попытки подтвердить эти выводы потерпели неудачу.
Сегодня ученые утверждают: действительно, жирные кислоты omega 3 снижают риски образования тромбов, но их количество в 1-2 порциях рыбы в неделю явно недостаточно для того, чтобы обеспечить сколь-нибудь значимые изменения. Так что употребление рыбы в пищу само по себе неплохо, но надеяться на ее целительный эффект сердечникам не стоит. И пытаться изо всех сил увеличить количество omega 3 в пище тоже не надо, ведь существуют гораздо более действенные способы снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний – например, физические упражнения.
Необходимо пить не меньше 1,5 литров чистой воды в день
О необходимости пить достаточно воды говорят многие источники, в том числе и медицинские. Британский департамент здравоохранения рекомендует выпивать не менее 8 стаканов воды в день, Американский журнал эпидемиологии в 2002 году опубликовал рекомендации, говорящие о 5 стаканах в день. Эксперты утверждают, что, когда человек больше пьет, он тем самым снижает риск заболеваний сердца. Неудивительно, что чистая вода в больших количествах давно стала обязательной составляющей любой диеты. Однако в последнее время специалисты все чаще вынуждены напоминать любителям здорового образа жизни о том, что в зачет должна идти вся вода, потребляемая за день, в том числе, содержащаяся в пище.
«Восемь стаканов в день – это примерное количество, с учетом всей жидкости, которую мы потребляем, – чая, кофе, супа, – говорит Сьюзан Лэнхам-Нью, профессор диетологии университета Суррея. – К тому же необходимо делать поправку на объем тела, уровень активности и погоду за окном».
Так что давайте считать: в обезжиренном молоке воды примерно 90%, а картошке – не меньше 70% и даже в бифштексе ее около половины. Так что значительной части людей добавлять к диете дополнительную воду совершенно не нужно. Тем более, избыток воды ведет к гипонатриемии – вымыванию солей натрия из организма, что чревато головными болями и обмороками. «Пить отдельно воду – глупо, ведь мы и так получаем ее отовсюду!» – говорит Мартин Кэрхер из университета Сити.
Необходимо делать физические упражнения хотя бы по полчаса в день
В отличие от многих мифов, польза физических упражнений истинна и неоспорима. А вот сколько надо заниматься? Тут мнения медиков, как обычно, делятся. По мнению британских врачей, чтобы снизить риск развития тяжелых заболеваний и ранней смерти на 20-30%, заниматься следует не менее 150 минут, или 2,5 часов, в неделю. Впервые эта цифра была выведена еще в 1990 году, когда медики подсчитали: 30 минут упражнений в день способствует сжиганию примерно 1000 калорий, чего для среднестатистического индивида вполне достаточно.
А вот канадские врачи спорят: по мнению авторов Канадского кардиологического журнала, цифра в 2,5 часа занятий в неделю является произвольной, и даже половины этого времени будет вполне достаточно, чтобы укрепить и защитить здоровье человека. Ученые из Университета Кентерберри, в свою очередь, заявляют: и час в неделю – вполне хороший показатель! Профессор Марк Уид предупреждает: если люди ослабленные и пожилые будут стремиться непременно достигнуть показателя в полчаса активных занятий в день, они рискуют навредить своему здоровью, а не укрепить его! В общем, дискуссии по этому вопросу среди специалистов идут активно, а обычный человек пока может сделать из них лишь один вывод: физическим упражнениям следует уделять столько времени, сколько вам по силам. Даже 10 минут в день – отличный показатель, который принесет пользу вашему здоровью, даже если не дотягивает до высоких цифр суровых поклонников физкультуры.
Женщинам требуется 2000 калорий в день, мужчинам – 2500
Эти цифры фигурируют практически во всех пособиях по диетическому питанию. Между тем, они характеризуют лишь одно – расход энергиипри среднестатистической физической активности. Если вы весь день гуляете по лесу, делаете генеральную уборку или отрываетесь ночь напролет на дискотеке, расходы энергии, а значит, и потребности у вас будут совсем другие. Как и в том случае, если вы решили провести выходной день, лениво валяясь в постели. «При низкой активности, а также с возрастом, потребность в калориях снижается», – говорит профессор Лэнхам-Нью. Так что скрупулезный подсчет калорий имеет смысл лишь в том случае, если вы подходите к нему индивидуально, с учетом вашего веса, скорости метаболизма и активности, не забывая делать практически ежедневные «поправки на реальность». А необходимое число калорий для вас должен индивидуально рассчитать диетолог. Руководствоваться среднестатистическими цифрами тут бесполезно.
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