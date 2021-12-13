Одинаковее не бывает! Модели-тройняшки из Дублина все делают вместе

Они родились идентичными, но этим тройняшкам показалось мало: они делают все возможное, чтобы совершенно не отличаться друг от друга. Лора, Никола и Эллисон Кримминс, которым сейчас 29 лет, живут в Дублине и втроем работают фотомоделями. Чтобы выглядеть абсолютно одинаково, девушки копируют каждую деталь образа жизни друг друга, от рациона до ухода за собой и тренировок.











У всех девушек обхват талии 71 см, размер бюстгальтера 75А и вес 54 кг при росте 180 см. Лора поясняет: «Мы живем одинаковой жизнью, поэтому выглядим одинаково, и нам это очень нравится. Важно использовать те же самые продукты и делать процедуры по уходу за собой вместе, будь то нанесение спрея-автозагара, маникюр, визаж или стрижки. Мы все записываемся к нашему парикмахеру Кэти на одно время, чтобы наши волосы выглядели одинаково».







«Неважно, делаем ли мы мелирование, укладку или просто подравниваем кончики, Кэти поставит нас в очередь одну за другой, чтобы не было различий», — добавляет Лора.







Эллисон говорит: «Для нашей работы моделями-тройняшками очень важно, чтобы мы выглядели абсолютно одинаково, поэтому мы едим одно и то же, а также вместе тренируемся. Утром мы вместе выходим на пробежку, а потом едим кашу на завтрак.

На обед мы ходим вместе в одно и то же кафе и заказываем салат. На ужин мы едим курицу на гриле с запеченным картофелем. Мы даже едим одинаковую еду в дни послабления диеты, и обычно это пицца из Dominos».С самого детства тройняшки Кримминс были неразлучны . Даже когда они не вместе, они постоянно общаются и копируют жизнь друг друга вплоть до мелочей.Никола говорит: «Мы очень близки. У нас есть сестринский чат в WhatsApp, поэтому мы постоянно на связи и покупаем одни и те же вещи». В 16 лет они втроем подписали контракт с модельным агентством и с тех пор появлялись на телевидении и снимались в рекламных кампаниях всемирно известных брендов, а также в кампаниях национальной лотереи.«К нам обращались модельные скауты в торговых центрах, еще когда нам было около десяти лет. Но мы ждали 16-летия, чтобы подписать контракт. После этого работа посыпалась на нас, мы участвовали в телевизионных шоу, пресс-конференциях, модных показах. Мы даже прогуливали школу ради модельных съемок , и это было чудесно», — вспоминает Лора.Тройняшки Кримминс — завсегдатаи различных списков самых сексуальных сестер, и у них тысячи поклонников. «Я обожаю работать с сестрами. Я очень благодарна, что мы можем быть вместе. К нам часто подходят люди, когда мы куда-то выбираемся втроем, и они очень удивляются, когда видят , что нас трое», — говорит Никола.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)