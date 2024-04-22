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Рейтинг лучших городов для велолюбителей

В текущем году исполнится 130 лет со дня изобретения велосипеда современного типа. Эта заслуга принадлежит англичанину Джону Кемпу Старли. Его транспортное средство, получившее название «велосипед безопасности», отличалось от предшественников наличием двух колёс одинакового размера с приводом на заднее. Оно приводилось в движение благодаря цепи и педалям.

По случаю юбилея представляем список городов с самой развитой велокультурой в мире. В отборе учитывались факторы популяризации велосипеда, как экологического транспорта, наличие велоинфраструктуры, взаимодействие велосипедистов, автомобилистов и пешеходов, и соблюдение правил безопасности.

В комментариях указаны цены на аренду велосипедов для жителей города.

Рейтинг лучших городов для велолюбителей

Норвегия. Тронхейм. Годовой абонемент — 100 норвежских крон. (Joakim Formo)

Рейтинг лучших городов для велолюбителей

Колумбия. Богота. Цена аренды зависит от компании проката. (Claudio Olivares Medina)

Рейтинг лучших городов для велолюбителей

Канада. Монреаль. Годовой абонемент — около $85. (Adam Fagen)

Рейтинг лучших городов для велолюбителей

Испания. Барселона. Годовой абонемент — около €50; прокат на 2 часа — €0,74. (calafellvalo)

Рейтинг лучших городов для велолюбителей

Дания. Копенгаген. Месячный абонемент — около $13. (Justin Swan)

Рейтинг лучших городов для велолюбителей

Ирландия. Дублин. Годовой абонемент — около €20; прокат на 2 часа — €0,5. (melfoody)

Рейтинг лучших городов для велолюбителей

Швейцария. Базель. Годовой абонемент — около $250. (Ricardo Hurtubia)

Рейтинг лучших городов для велолюбителей

Япония. Токио. Годовой абонемент — около $50. (henry…)

Рейтинг лучших городов для велолюбителей

Нидерланды. Амстердам. Цена аренды зависит от компании проката и класса самого велосипеда. (Amsterdamized)

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