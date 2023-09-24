Как пьют кофе в разных странах
Почти все мы начинаем свой день с чашечки ароматного кофе. Видов кофе, также, как и способов его приготовления – великое множество. Но самое любопытное то, что в разных странах кофе готовят по-разному.
Изначально кофе был распространен в Османской империи. Кофейные зерна продавали европейские торговцы, покупающие кофе в арабских портах. Легенда гласит, что в 16 веке мусульманский пилигрим тайно провез кофейные зерна в Индию, а оттуда кофе был тайно вывезен на Яву и Суматру. Так закончилась арабская монополия на выращивание кофе. Традиционный индийский кофе очень долго варится и фильтруется в специальной металлической емкости. Пьют кофе с сахаром и молоком.
Куба немыслима без кофе, который стал неотъемлемой ее частью с 18 века. Выращивать кофе на кубе начали французские фермеры. Традиционный кубинский кубано – не что иное, как крепкий эспрессо смешанный с сахаром в процессе варки.
Если мы привыкли покупать кофе в пакетах, таких как тут, то в Японии распространен уже готовый кофе в алюминиевых банках. Почти на каждом углу стоят автоматы с горячим и холодным напитком. Впервые баночный кофе в Японии появился в 1960 году.
Кафе де Олла или кофе по-мексикански – очень вкусный и пряный кофейный напиток, в котором обязательно есть палочка корицы, а также сахар-сырец piloncillo. Напиток традиционно подается в глиняных горшках, для придания немного землистого вкуса.
Холодный кофе пьют во всем мире, но особенно распространен он во Вьетнаме. Для приготовления используются кофейные зерна сильной обжарки и сгущенное молоко.
Эфиопия является родиной кофе и даже сейчас там актуальна поговорка «Buna dabo naw», что означает «Кофе наш хлеб». Кофейная церемония играет важную роль в жизни эфиопов. Женщины часто тратят два-три часа на приготовление кофе, начиная с обжарки, заканчивая церемонией подачи в специальном кувшине джебена.
Австралийцы очень серьезно относятся к кофе. Их роман с напитком начался с переезда в Австралию итальянских иммигрантов после Второй мировой войны. Любимый рецепт напитка – эспрессо с тонкой молочной пенкой.
Турецкая пословица гласит, что «кофе должен быть черным как ад, сильным как смерть и сладким как любовь». Идеальный турецкий кофе – это мелко смолотые зерна, сваренные в турке (или джезве) вместе с сахаром. Разливается напиток по маленьким чашечкам.
Oilang или тайский кофе со льдом – популярный напиток в Таиланде. Кофе смешивают со льдом, семенами кунжута и кардамона. В напиток частенько добавляют сгущенное молоко.
Кофе Touba – традиционный напиток Сенегала. Напиток имеет вкус перечных семян джар или зерен селима.
Любимый кофе итальянцев – крепкий эспрессо. Итальянцы его просто обожают. Кофе с добавлением молока, например, капучино, также распространены в Италии, но пьют их преимущественно по утрам.
Нет ничего лучше, чем посидеть в австрийской кофейне за чашечкой капучино с огромным количеством молочной пены.
«Что может быть лучше, чем сочетание кофе и алкоголя», — считают ирландцы. Кофе по-ирландски – это кофе с виски и сливками. Ирландцы говорят, что рецепт напитка был придуман холодным зимним вечером в 1940 году, когда в один ресторанчик зашла группа замерзших американцев, в поисках тепла и выпивки. Остальное уже история.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии