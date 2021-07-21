Увеличиваем урожай картофеля — лучшие сидераты для культуры

Даже ежегодное внесение удобрений не всегда может обеспечить овощные культуры в период их роста необходимыми питательными веществами. Картофель, как и другие овощи, во время роста берет из почвы много минеральных веществ.

Раз в несколько лет приходится менять поле для его выращивания либо вносить в грунт большое количество удобрений. Но не всегда есть возможность такого севооборота или деньги на ежегодное внесение подкормок. В этом случае можно выращивать на участке сидераты для картофеля. Что такое сидерация почвы и зачем она нужна, будет рассказано ниже.

Для чего нужны сидераты

Сидераты — это множество видов растений, чья корневая система хорошо разрастается, их высевают для повышения плодородия почвы (в осенний период), для улучшения её структуры, для защиты от вредных насекомых. А разветвленная корневая система растений-сидератов защищает грунт от размывания в период дождей и от выветривания. Вегетативная масса сидератов служит органическим удобрением, которое:

является экологически чистым;

приводит в норму кислотность почвы;

обогащает грунт макро- и микроэлементами, в том числе азотом и калием;

обогащает землю органикой, эффективность которой — на уровне коровьего навоза;

спасает грядки от сорняков — они не могут пробиться сквозь растущие сидераты;

способствует сохранению воды в грунте;

предохраняет землю от быстрого высыхания.

В междурядьях грядок картофеля укладывают сорняки, например, крапиву.

Их измельченная вегетативная масса используется в качестве мульчирующего слоя, помогает бороться с насекомыми-вредителями. Надземную часть окопника вносят в почву под картошку, чтобы насытить её калием.

Плюсы и минусы

Основные достоинства сидератных растений для выращивания картофеля:

при разложении обогащают почву важными минеральными элементами — калием, фосфором, азотом;

поставляют другие полезные активные вещества, необходимые для роста и созревания клубней и вегетативной массы картофеля;

с помощью биомассы сидератных растений запас гумуса в почве возобновляется за один летний сезон;

их посев рядом с картофелем предохраняет его от многих заболеваний;

масличную редьку, рапс, сурепку, белую горчицу высаживают для защиты от проволочника, нематод и слизней.

Минусов у этого метода практически нет. Только необходимо следить за количеством биомассы, запахиваемой в грунт: если её слишком много, это приводит к закисанию зелёной массы. А это, в свою очередь, увеличит кислотность почвы и может спровоцировать развитие грибковых заболеваний на корневой системе картошки. Также не стоит в качестве сидерата выращивать подсолнечник — это растение забирает много полезных веществ из почвы, а его стебли быстро грубеют и при запахивании слишком медленно разлагаются.

Способы применения сидератов

Суть этого метода — в применении вегетативной массы выращиваемых растений как зелёной подкормки. Такую вегетативную массу, которая выращена до посадки или после уборки овощей, можно закопать в грунт, использовать как мульчу или закладывать в компостную яму. Каждый сезон на одном и том же месте высевают различные виды сидератов, соблюдая правила севооборота: на одном участке не выращивают родственные предыдущим овощным культурам сидератные растения.

Нужно помнить: сидератам не дают расцветать. После появления бутонов вегетативную массу растений запахивают или скашивают для закладки в компостную яму.

Какие сидераты подойдут для картофеля

Какие сидераты для картофеля подходят лучше всего? Большинство растений, которые выращиваются как сидераты, можно посеять до посадки картофеля или после уборки урожая, а также в междурядьях.

Бобовые

Из бобовых наилучшими сидератами являются:

люпин,

вика.

Многие овощеводы рекомендуют в междурядьях картофельных грядок выращивать горох или фасоль, а после сбора урожая этих растений и выкапывания картофельных клубней надземную часть бобовых просто перекапывать при осенней вспашке огорода. Также сажают в весенний и осенний период фацелию — при запахивании в землю это растение может заменить внесение других органических подкормок (навоза, компоста), а также «прогоняет» проволочника.

Крестоцветные

Сидераты семейства крестоцветных очень полезны не только для улучшения состава почвы, они отпугивают многих картофельных вредителей. Наиболее популярные сидератные растения семейства крестоцветных, выращиваемые рядом с картофелем:

редька масличная,

горчица белая.

Горчица как сидерат при выращивании картофеля используется наиболее часто — это растение отпугивает своим ароматом большинство вредителей картофеля, а его зелёная масса используется при приготовлении салатов и других блюд, а не только запахивается в почву.

Злаковые

Среди всех представителей злаковых наиболее предпочтительно высаживать под картошку рожь. Лучшее время посадки — осень. Злаковые хорошо растут и на неплодородной почве, являются прекрасными разрыхлителями. Для посадки в грунт используется семя прошлогоднего урожая.