До безобразия простой способ, как снять даже «упрямые» обои со стен без малейшего следа

Снимаем «упрямые» обои со стен.
Ремонт – дело нужное. Но сил и средств «жрёт» немеряно. Чего только стоит снять устаревшие обои: гора мороки, а вдруг ещё и следы на стенах останутся? Если хочется ускорить процесс преображения жилья, поможет одна хитрость от мастеров ремонта. С ней обои сойдут быстро и бесследно.
Снимать обои – та ещё морока.
Чтобы дать дорогу новому, нужно избавиться от старого. Но что, если старое отчаянно цепляется за стены и отдирается неровными кусками? Если хотите наверняка обезопасить себя от сюрпризов во время снятия старых обоев, приготовьте:
1. Таз с теплой водой;
2. Губку или валик;
3. Широкую спатулу или скребок;
4. Смягчитель (кондиционер) для стирки;
5. Изоленту.
Шаг 1: подготовка
Изоляция необходима.
Первым делом – безопасность. А потому изолентой перекройте все розетки на стене, с которой собираетесь снимать обои. Этот способ предполагает использование воды, так что защита просто необходима. В идеале, лучше отключить электричество в доме перед началом работ.
Шаг 2: основной
Не жалейте смягчителя.
На ведро или таз теплой воды разведите 3-4 колпачка смягчителя. В полученный раствор окуните крупную губку, щётку или валик и обработайте всю поверхность стены с обоями.
Нанесите кондиционер губкой или валиком.
Бумага должна промокнуть насквозь, так что лучше пройтись по одному и тому же участку 2-3 раза. Особое внимание уделите краям обоев. Оставьте стену «подсыхать» на полчаса.
Шаг 3: снимаем
Поддевайте обои с угла.
За полчаса кондиционер хорошо размягчит клей. Края обоев и вовсе должны отклеиться. Берите скребок или спатулу, поддевайте отрезок обоев за уголок и аккуратно снимайте. Если какой-то фрагмент идет туго, не рвите, а обильно смочите его раствором ещё раз и подождите минут 5-10. Повторите.
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