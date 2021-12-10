С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    в совдепии подделывали и кофе и шоколад и молоко и масло....... и НИКТО не вякал - брали и радовались - потому как вы...Как проверить кач...
  • Homo Sapiens
    ужас....18 специфических ...
  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...

До безобразия простой способ, как снять даже «упрямые» обои со стен без малейшего следа


Снимаем «упрямые» обои со стен.

Снимаем «упрямые» обои со стен.

 

Ремонт – дело нужное. Но сил и средств «жрёт» немеряно. Чего только стоит снять устаревшие обои: гора мороки, а вдруг ещё и следы на стенах останутся? Если хочется ускорить процесс преображения жилья, поможет одна хитрость от мастеров ремонта. С ней обои сойдут быстро и бесследно.

Снимать обои – та ещё морока.

Снимать обои – та ещё морока.

 

Чтобы дать дорогу новому, нужно избавиться от старого. Но что, если старое отчаянно цепляется за стены и отдирается неровными кусками? Если хотите наверняка обезопасить себя от сюрпризов во время снятия старых обоев, приготовьте:

1. Таз с теплой водой;
2. Губку или валик;
3. Широкую спатулу или скребок;
4. Смягчитель (кондиционер) для стирки;
5. Изоленту.

Шаг 1: подготовка


Изоляция необходима.

Изоляция необходима.

 

Первым делом – безопасность. А потому изолентой перекройте все розетки на стене, с которой собираетесь снимать обои. Этот способ предполагает использование воды, так что защита просто необходима. В идеале, лучше отключить электричество в доме перед началом работ.

Шаг 2: основной


Не жалейте смягчителя.

Не жалейте смягчителя.

 

На ведро или таз теплой воды разведите 3-4 колпачка смягчителя. В полученный раствор окуните крупную губку, щётку или валик и обработайте всю поверхность стены с обоями.

Нанесите кондиционер губкой или валиком.

Нанесите кондиционер губкой или валиком.

 

Бумага должна промокнуть насквозь, так что лучше пройтись по одному и тому же участку 2-3 раза. Особое внимание уделите краям обоев. Оставьте стену «подсыхать» на полчаса.

Шаг 3: снимаем


Поддевайте обои с угла.

Поддевайте обои с угла.

 

За полчаса кондиционер хорошо размягчит клей. Края обоев и вовсе должны отклеиться. Берите скребок или спатулу, поддевайте отрезок обоев за уголок и аккуратно снимайте. Если какой-то фрагмент идет туго, не рвите, а обильно смочите его раствором ещё раз и подождите минут 5-10. Повторите.

Вот так шаг за шагом можно удалить обои полностью и без малейшего следа. Посмотрите, как легко получилось у героини видео выше.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





До безобразия простой способ, как снять даже «упрямые» обои со стен без малейшего следа

И не забудьте:
До безобразия простой способ, как снять даже «упрямые» обои со стен без малейшего следаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх